Крым: долгий путь на Родину

29 лет назад, 5 сентября 1991 года состоялся последний V съезд народных депутатов Советского Союза, на котором было принят Закон "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период" за номером 2392-I.

Высшим представительным органом власти СССР с этого момента являлся Верховный Совет, состоящий из Совета Республик и Совета Союза. На этом же съезде была признана Декларация о суверенитете Крыма в числе прочих актов о независимости республик.

Первоначального статуса Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика лишилась в 1945 году, будучи преобразована в Крымскую область, а 26 апреля 1954 года она и вовсе была передана в состав Украинской ССР без учета мнения жителей полуострова.

Однако гражданства РСФСР жители не утеряли, документально так и не став гражданами УССР.

С позиции Хрущева и других влиятельных политических фигур того времени передача Крыма имела под собой в качестве основы как экономические факторы — территориальная близость и тесные связи хозяйствующих субъектов, так и стремление "не допустить развития украинского национализма" на территории соседней республики, разбавив ее этнический состав русскими.

В Конституции Украины упоминание о Крымской АССР появилось 19 января 1991 года как результат проведенного в январе того же года первого в СССР референдума о государственном и правовом статусе Крыма.

Позиция более чем 93% крымчан при явке в 81% выразилась в желании восстановить автономный статус региона как субъекта СССР и участника Союзного договора.

В течение последующих нескольких лет Украина методично уничтожала автономность русскоговорящего Крыма, доведя в 1998 году это до абсурдного запрета на использование русского языка в качестве государственного, несмотря на то, что еще в 1992 году Верховный Совет Крыма провозглашал Республику Крым как демократическое государство в составе Украины и не более.

Упразднение Верховной Радой Украины в 1995 году должности президента Республики Крым и отмена Конституции не затронули мировое сообщество, усиленно критиковавшее отстаивание права на самоопределение во время плебесцита 2014 года.

Утверждения о его нелигитимности вступают в конфронтацию с нормами международного права. Строго говоря, еще с объявлением Украиной о создании нового независимого государства положения Конституции УССР утратили силу, равно как и законные основания считать полуостров Крым частью Украины.

В связи с этим вопрос о проведении общеукраинского референдума представляется избыточным.

Глубокий политический кризис, разразившийся в украинском государстве, предопределил возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Для Москвы это стало возможностью вернуть утраченное влияние, восстановить свои геополитические позиции и уберечь русскоязычное население полуострова от кровавых конфликтов с непримиримыми русофобами и ультрарадикальными группировками, активно действовавшими на территории Украины.

Более того, российским военнослужащим удалось не только не поддаться на провокации архитекторов цветной революции, не допустив массовой резни, но и склонить на свою сторону оппонентов. Об этом свидетельствует массовая сдача украинских офицеров, солдат и матросов, а также их переход в ряды российских Вооруженных Сил.

Сложившаяся мировая тенденция к очернению России носит характер заказной политической провокации и каждая новая спорная ситуация с участием нашей страны рассматривается в разрезе агрессии Москвы в отношении слабых государств постсоветского пространства.

При этом откровенно закрываются глаза на дискриминационные методы политического шантажа украинским руководством. Перекрытие Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала, снабжавшего полуостров водой, не вызвало значимого резонанса и отклика международных организаций, призванных контролировать соблюдение прав человека.

Возобновившиеся в 2020 году выступления украинского руководства на тему водоснабжения Крыма, в том числе на возмездной основе (по примеру сотрудничества Израиля-Палестины), повлекли за собой новую волну антироссийской истерии и попыток манипуляций с целью вернуть контроль над территорией, добровольно присоединившейся к Российской Федерации на основании волеизъявления народа.

Несмотря на сложности, связанные, в том числе, с визовой дискриминацией Евросоюзом крымского населения, против которой неизменно выступает российское руководство, на сегодняшний день нет сомнений, что проголосовав в пользу присоединения к России в соответствии с Уставом ООН, жители Крыма сделали верный выбор.