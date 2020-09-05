Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Светлана Таскаева

Крым: долгий путь на Родину

Политика

29 лет назад, 5 сентября 1991 года состоялся последний V съезд народных депутатов Советского Союза, на котором было принят Закон "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период" за номером 2392-I.

Крым: долгий путь на Родину

Высшим представительным органом власти СССР с этого момента являлся Верховный Совет, состоящий из Совета Республик и Совета Союза. На этом же съезде была признана Декларация о суверенитете Крыма в числе прочих актов о независимости республик.

Первоначального статуса Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика лишилась в 1945 году, будучи преобразована в Крымскую область, а 26 апреля 1954 года она и вовсе была передана в состав Украинской ССР без учета мнения жителей полуострова.

Однако гражданства РСФСР жители не утеряли, документально так и не став гражданами УССР.

С позиции Хрущева и других влиятельных политических фигур того времени передача Крыма имела под собой в качестве основы как экономические факторы — территориальная близость и тесные связи хозяйствующих субъектов, так и стремление "не допустить развития украинского национализма" на территории соседней республики, разбавив ее этнический состав русскими.

В Конституции Украины упоминание о Крымской АССР появилось 19 января 1991 года как результат проведенного в январе того же года первого в СССР референдума о государственном и правовом статусе Крыма.

Позиция более чем 93% крымчан при явке в 81% выразилась в желании восстановить автономный статус региона как субъекта СССР и участника Союзного договора.

В течение последующих нескольких лет Украина методично уничтожала автономность русскоговорящего Крыма, доведя в 1998 году это до абсурдного запрета на использование русского языка в качестве государственного, несмотря на то, что еще в 1992 году Верховный Совет Крыма провозглашал Республику Крым как демократическое государство в составе Украины и не более.

Упразднение Верховной Радой Украины в 1995 году должности президента Республики Крым и отмена Конституции не затронули мировое сообщество, усиленно критиковавшее отстаивание права на самоопределение во время плебесцита 2014 года.

Утверждения о его нелигитимности вступают в конфронтацию с нормами международного права. Строго говоря, еще с объявлением Украиной о создании нового независимого государства положения Конституции УССР утратили силу, равно как и законные основания считать полуостров Крым частью Украины.

В связи с этим вопрос о проведении общеукраинского референдума представляется избыточным.

Глубокий политический кризис, разразившийся в украинском государстве, предопределил возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Для Москвы это стало возможностью вернуть утраченное влияние, восстановить свои геополитические позиции и уберечь русскоязычное население полуострова от кровавых конфликтов с непримиримыми русофобами и ультрарадикальными группировками, активно действовавшими на территории Украины.

Более того, российским военнослужащим удалось не только не поддаться на провокации архитекторов цветной революции, не допустив массовой резни, но и склонить на свою сторону оппонентов. Об этом свидетельствует массовая сдача украинских офицеров, солдат и матросов, а также их переход в ряды российских Вооруженных Сил.

Сложившаяся мировая тенденция к очернению России носит характер заказной политической провокации и каждая новая спорная ситуация с участием нашей страны рассматривается в разрезе агрессии Москвы в отношении слабых государств постсоветского пространства.

При этом откровенно закрываются глаза на дискриминационные методы политического шантажа украинским руководством. Перекрытие Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала, снабжавшего полуостров водой, не вызвало значимого резонанса и отклика международных организаций, призванных контролировать соблюдение прав человека.

Возобновившиеся в 2020 году выступления украинского руководства на тему водоснабжения Крыма, в том числе на возмездной основе (по примеру сотрудничества Израиля-Палестины), повлекли за собой новую волну антироссийской истерии и попыток манипуляций с целью вернуть контроль над территорией, добровольно присоединившейся к Российской Федерации на основании волеизъявления народа.

Несмотря на сложности, связанные, в том числе, с визовой дискриминацией Евросоюзом крымского населения, против которой неизменно выступает российское руководство, на сегодняшний день нет сомнений, что проголосовав в пользу присоединения к России в соответствии с Уставом ООН, жители Крыма сделали верный выбор.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники  target="_blank">в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы крымнаш референдум никита хрущев присоединение крыма
Новости Все >
Наоми Кэмпбелл объяснила, почему не хочет иметь детей
Жерар Депардье стал православным
Популярную YouTube-блогершу избили в Москве
НАТО требует от России образцы "Новичка" из-за ситуации с Навальным
Кто и за что лишил Елену Летучую внушительной суммы
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале от Amazon
Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде
Кейт Бланшетт: не актриса, а актёр
Лукашенко обозначил главную проблему Белоруссии
В мозге космонавтов нашли изменения
Последние материалы
Правительство определило основное направление развития туризма на Алтае
Наоми Кэмпбелл объяснила, почему не хочет иметь детей
Жерар Депардье стал православным
Крым: долгий путь на Родину
Популярную YouTube-блогершу избили в Москве
НАТО требует от России образцы "Новичка" из-за ситуации с Навальным
Кто и за что лишил Елену Летучую внушительной суммы
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале от Amazon
Следы Янтарной комнаты обнаружены в Калининграде
Кейт Бланшетт: не актриса, а актёр
Популярное
Новости Белоруссии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ

На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.

К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Коммунисты
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Военные новости
Американские бомбардировщики "отработали" по Крыму с территории Украины
Общество
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч рублей на решение текущих проблем
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Алексей Леонков рассказал, нужны ли России военные базы в Иране
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Die Welt: Россия неуязвима перед западными санкциями
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников