Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне

Завершившаяся 75 лет назад Вторая мировая война стала наиболее кровопролитной за всю историю человечества. Она подорвала экономический потенциал значительного количества стран мира и стала наиболее тяжелым испытанием в первую очередь для государств Евразии.

По итогам войны в целях недопущения повторения мировой катастрофы была сформирована Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, в основу которой было положено поддержание стратегического баланса сил.

На тот момент сохранение итогов Второй мировой войны стало приоритетным направлением внешней политики всех государств мира.

Вместе с тем в угоду построения однополярного мира, базирующегося на гегемонии США и их союзников, по прошествии 75 лет мы наблюдаем беспрецедентные попытки фальсификации событий тех лет.

Одним из ярких примеров стали дебаты в Европарламенте 15 января 2020 г. по теме "Искажение европейской истории во Второй мировой войне", явившиеся образцом реализации курса НАТО и Евросоюза на подрыв послевоенного мироустройства.

Серьезный урон системе послевоенного урегулирования наносит Польша, в ущерб реальной оценке послевоенных событий взявшая на себя роль жертвы сговора Сталина и Гитлера.

Стремясь повысить свой авторитет в Евросоюзе и вымарать факты польского соучастия в довоенных преступлениях нацизма, она стремится воспрепятствовать продвижению дискуссии в Европарламенте о нормализации отношений с Российской Федерацией.

Одновременно польским руководством предпринимаются попытки отвлечь внимание ЕС от проблемы пренебрежения властями Польши европейскими нормами и ценностями в связи с их попытками взять под ручное управление судебную систему страны.

Размещенная на польском государственном портале викторина о Второй Мировой войне наглядно свидетельствует о неизменном политическом векторе Варшавы. Пул вопросов подобран и сформулирован таким образом, чтобы не оставалось сомнений — Третий рейх и СССР напали на Польшу по предварительному сговору.

Сознательно не упоминая участие своего государства в разделе Чехословакии в 1938 году и добровольное вступление граждан в войска вермахта и СС, всего восемнадцатью вопросами поляки продемонстрировали уникальную историческую забывчивость. Призыв МИД Польши к посольству РФ пройти этот исторический тест выглядит откровенно издевательским шагом.

Как ни прискорбно, польскую линию поведения всецело поощряет Вашингтон, рассматривая ее в качестве эффективного способа блокирования сложного процесса реинкарнации диалога между Россией и Евросоюзом. Действия Польши так же поддерживают радикально настроенные прибалтийские государства, Великобритания, Румыния и Украина.

Идеологическая война Запада, основанная на фальсификации истории, привела к формированию во многих странах мира в корне ошибочных представлений о событиях Второй мировой войны — и в настоящее время пытается сформировать у самих россиян комплекс вины за свою историю.

Наибольших результатов оппонентам удалось достичь в период, предшествовавший развалу Советского Союза, когда в нашей стране повсеместное распространение получили псевдомемуары перебежчика Резуна и приукрашенные воспоминания бывших гитлеровских генералов. Их тезисы и по сей день муссируются некоторыми либеральными российскими журналистами.

Жертвой пропаганды уже стал дружественный народ соседней Украины, власти которой в своем стремлении к евроинтеграции принесли в жертву память о Великой Победе. По словам бывшего главы МИД страны В. В. Пристайко, "мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить".

Желание "понять и простить" уже привело к тому, что сейчас в сознании обывателя Запада Германия, Италия и Япония — не агрессоры Второй мировой, а полноценные члены цивилизованного мира. А Россия — не правопреемница народа, победившего фашизм, а агрессивное государство, отрицающее свою вину за гибель ряда стран Европы.

Советскому Союзу вменяется совместная с гитлеровской Германией ответственность за развязывания Второй мировой войны. При этом грубо игнорируются исторические факты развязывания агрессии нацистским режимом в отношении стран Европы ещё в 1939 году.

Европарламентарии отрицают общепризнанный факт: данное соглашение было характерным результатом дипломатии того времени. Ещё в марте 1934 г. договор о ненападении с Германией был заключён Польшей, а в ноябре 1936 г. Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт, направленный явно против Советского Союза, к которому в 1937 году присоединилась и Италия.

Несмотря на историческую неоднозначность, договор о ненападении между СССР и Германией можно расценивать как попытку советских дипломатов сохранить, насколько тогда это было возможно, мир и стабильность в Восточной Европе и не дать гитлеровскому режиму возможность продвинуться напрямую к своим границам.

Кроме того, западными (особенно немецкими) историками события Второй мировой войны уже сами по себе преподносятся в искаженном ключе.

Тщательно доносится до обывателя позиция о том, что гитлеровская военная машина, несмотря на очевидные перегибы, была цивилизованной европейской армией, а полководческий талант ее лидеров был сломлен лишь советской варварской ордой, победившей исключительно за счет численного перевеса и утопившей Европу в крови своих солдат.

Мифотворцами в области истории Второй мировой войны также ведется непрерывная работа по уменьшению удельного веса Красной Армии в победе над нацизмом. В качестве главного сражения, переломившего ход европейской истории, преподносится высадка союзников в Нормандии и открытие второго фронта.

По взглядам большинства американских и европейских историков, данное событие имело значительно большее военно-стратегическое значение, нежели Сталинградская и Курская битвы, Белорусская стратегическая операция и взятие Берлина советскими войсками.

И наконец, западные историки стремятся выделить определяющую роль американских поставок вооружений, военной техники и материальных средств по договорам ленд-лиза. Подводят к выводу о том, что без этих поставок СССР не приобрёл бы боевого потенциала, способного разгромить Третий рейх.

Роль этих поставок действительно сложно переоценить.

Однако следует понимать решающее значение боевой составляющей перед обеспечивающей.

Кроме того, анализируя прорывные способности боевой техники тех времен, можно сделать вывод, что перелом в ходе военных действий во многом был обусловлен не американской, а советской техникой, появившейся в результате переоценки требований к ней и, конечно, трудового подвига советского народа.

Другие направления фальсификации событий Второй мировой войны связаны с реабилитацией Германии, Италии и Японии, представляемых в массовом сознании "раскаявшимися" государствами, не несущими ответственности за военные преступления во Второй мировой войне.

Ярче всего это проявляется в оценке массового расстрела польских военнопленных в Катыни. Фактически, западными историками успешно ретранслируется пропагандистский тезис Геббельса, впервые обвинившего в гибели польских офицеров СССР.

Данная версия противоречит многочисленным свидетельским показаниям, результатам предпринятых объективных расследований, а главное — обвинительному заключению Нюрнбергского трибунала, возложившего ответственность за Катынский расстрел на Германию.

В настоящее время замалчиваются и искажаются неудобные Западу, но вместе с тем общеизвестные факты о преследовании евреев во Франции, Швейцарии, Испании и других европейских странах, а также о препятствиях, создаваемых Вашингтоном беженцам еврейской национальности по въезду в США.

Игнорируются факты массового обречения евреев на верную смерть цивилизованными западными властями. Фактически только после окончания Второй мировой войны в Европе и Америке стало доминировать сострадательное отношение к евреям, которое, впрочем, использовалось в политических целях и привело к спекуляциям вокруг создания государства Израиль, спровоцировавшим палестино-израильское противостояние, продолжающееся и сегодня.

На текущий момент набирает обороты переоценка вступления Советского Союза в войну с Японией. При этом намеренно игнорируется факт выполнения Москвой союзнических обязательств перед Вашингтоном, Лондоном и Парижем.

Кроме того, замалчивается тотальный масштаб военных преступлений, совершенных милитаристской Японией в Китае и других восточноазиатских государствах, а также бесчеловечных действий вооруженных сил США, повлекших гибель сотен тысяч мирных японцев.

Нынешние инсинуации вокруг территориальных притязаний Японии на российские Курильские острова являются прямым продолжением политики США по поддержанию "управляемых кризисных ситуаций".

При этом национальная политика Японии во многом базируется на заискивании перед Соединенными Штатами — государством, применившим ядерное оружие против японского населения.

Таким образом, отмечаются беспрецедентные согласованные усилия Запада, Японии и других стран по искажению событий времен Второй мировой войны, направленных на размывание исторической роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.

Данные действия уже привели к формированию значительной прослойки радикально настроенных лиц за рубежом, возлагающей на СССР равную с Третьим рейхом ответственность за развязывание Второй мировой войны. Близкую позицию занимают и отдельные маргинальные круги в России.

На данный момент требуются беспрецедентные меры по недопущению нивелирования результатов Победы советского народа в Великой Отечественной Войне, сохранению исторической памяти поколений о подвиге советского народа наряду с формированием у российской общественности (в первую очередь молодёжи) некоего иммунитета к пропаганде Запада, насаждающей ложные представления о событиях времен Второй мировой войны.