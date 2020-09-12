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Автор Любовь Степушова

Дмитрий Вяткин: "Россия развивает, а Запад разрушает другие страны"

Виноваты ли российские власти в том, что некогда братские республики попадают под влияние Запада вплоть до внешнего управления? Почему они на это ведутся? Как надо работать с элитами и гражданским обществом этих стран? Почему вслед за Украиной майданный удар нанесли по Белоруссии? Какая ситуация с НКО с Россией? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил первый заместитель председателя комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрий Вяткин.

Читайте начало интервью:

— Дмитрий Федорович, многие говорят, что наши власти виноваты в том, что постсоветские республики отрываются от России, потому что мы ничего не предлагаем взамен того, что обещает Запад. Единственное, что их держит около России, это — гарантии безопасности. По вашему мнению, это — так или не совсем? Что мы можем предложить? Как нам и им можно противостоять западной экспансии?

— Руководству постсоветских республик все-таки надо понимать прямую выгоду от сотрудничества с Россией, в первую очередь экономическую. Российская Федерация для выстраивания благоприятных экономических отношений снабжала их дешевыми ресурсами, открыла для их товаропроизводителей свой рынок и рынок труда для граждан. Абсолютно прозрачные границы, возможность культурного, иного гуманитарного обмена. И так далее, и тому подобное.

А вот помощь со стороны Западной Европы или США всегда заключается в другом. — Не в развитии экономики, что позволяло бы гражданам этих республик жить лучше, богаче, иметь хорошую работу и иметь возможность поехать в другие страны, где они могут учиться, работать и отдыхать.

Практически все средства, которые шли туда со стороны Запада, были предназначены для подкупа элиты и конкретных людей. Деньги, которые выделялись в качестве гуманитарной помощи, ни до граждан, ни до экономики не дошли. Кредиты сильно увеличили их госдолг, но и они не принесли пользы, потому что были растащены вороватой элитой.

Поэтому Россия вложила в эти республики гораздо больше, нежели западные страны. Они там просто занимаются подкупом — и всё.

— Почему тогда мы с этими элитами не умеем работать? Ведь мы в них тоже вкладываемся.

— Мы вкладываем в народ и в экономику.

— Почему мы вслед за Майданом на Украине допустили такую ситуацию в Белоруссии? Почему российские власти всегда делают ставку только на элиты, которые только набивают свои карманы? Тот же Лукашенко многое на себе замыкает.

— Я не стал бы сравнивать эти события. В Белоруссии есть законно избранный президент Александр Григорьевич Лукашенко. Сейчас там — непростая ситуация, но переворота не произошло, и никакие союзнические и экономические отношения с Россией не разорваны. Они были, есть и сохраняются.

Белоруссия — не Украина

Россия не потеряла Белоруссию. И Белоруссия не потеряла Россию. Поэтому здесь такие пораженческие мнения неверны в корне и неприемлемы. И украинский народ не потерял в качестве братского народа русский народ.

Хотя элиты Запада и Украины сделали всё, чтобы вбить клин, особенно используя кровавые события на Донбассе, волеизъявление жителей Крыма и Севастополя, которые пожелали связать свою дальнейшую судьбу с Россией, вернуться в родную гавань. Тем не менее, отношения между людьми, хоть во многом были подпорчены, но сохранились. И есть часть элиты, с которой ведется диалог.

Что касается Республики Беларусь, то там все взаимоотношения на протяжении 26-ти лет выстраивались с Александром Григорьевичем Лукашенко. Одно время он пытался проводить многовекторную политику, но к чему это привело, мы сейчас видим. Можно ли сказать, что Александр Григорьевич занимал какую-то антироссийскую позицию? — Я не беру в расчет его недавние эмоциональные высказывания, они у всех бывали и бывают.

Но руководство Белоруссии выстраивало союзнические отношения с Россией. Никто от России не собирался отталкиваться, отказываться и так далее. Просто попытка приблизиться к Западу обернулась, как вы видите, такими рисками и такими опасностями, которые мы наблюдаем.

В соседних республиках, которые сотрудничают с Россией, хорошо работает экономика и трудоустроены граждане, они работают у себя в стране, а не собирают клубнику в Польше, не моют туалеты в Венгрии и так далее. Я уж не говорю про женщин, которые там торгуют собой. Это ведь на Украине всё присутствует.

В Белоруссии другая ситуация — они сохранили интеграционные связи, поэтому у них страна процветает. Но совершенно очевидно, что интеграционные связи с Россией надо усиливать. А западные НКО надо гнать поганой метлой, какими бы там личными санкциями это ни грозило. Наплевать на эти санкции, мы всегда были и останемся под их санкциями.

Вечные санкции

Первые санкции были введены Соединенными Штатами в 1918 году против молодой Советской Республики. Мы живем постоянно в режиме конкуренции с другими государствам и объединениями стран. Борьба наций была всегда и никуда не делась, сейчас она только еще больше обострилась, просто ведется уже намного более изощренными способами.

Владимир Владимирович Путин объявил курс на национализацию элиты. И логическим продолжением этого стали поправки в Конституцию, которые вступили в силу летом этого года о том, что госслужащим запрещается хранить деньги, иметь гражданство или вид на жительство в иностранных государствах.

Что касается всяческих НКО, иностранных агентов в любом обличии на территории нашей страны, мы их уже ограничили. Если они продолжат лезть в нашу внутреннюю и внешнюю политику, будет полный запрет их деятельности.

Я думаю, что по этому поводу мы еще будем принимать законодательные акты. Мы обсуждаем это с профильными министерствами и ведомствами. Мы развиваем наше гражданское общество и ограничиваем деструктивное воздействие из-за рубежа на наше общество, на наше государство, на нашу страну.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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