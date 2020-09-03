Христов: Борисов неудобен ЕС, потому что поддержал энергопроект России

Почему болгары требуют отставки Бойко Борисова, чем ситуация в Болгарии отличается от ситуации в Белоруссии и какую в этом роль сыграла Россия, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой профессор, депутат болгарского парламента, фракции социалистической партии Иво Христов.

Болгары против

— Иво, в Болгарии два месяца идут протесты с требованиями об отставке правительства Бойко Борисова. Его партия называется "Граждане Болгарии за европейский выбор" (ГЕРБ). Причина протестов — коррупция. Что происходит?

— Граждане не первый раз хотят сменить правительство Борисова. Были народные волнения в 2013 году. Тогда это было связано (как и сейчас) с российскими энергетическими проектами. Это был конец (неуспешный, кстати) "Южного потока", а сейчас у нас окончание ветки, которая идет из Турции через Болгарию в Сербию, потом в Венгрию и Австрию.

Но это только повод. Дело в том, что режим Борисова диктаторский, коррумпированный, непопулярный. Многие болгары после коронакризиса вернулись из Европы (с заработков) домой. Сложилась особая энергия — энергия тех, кто живет в Болгарии, и энергия тех, которые приехали снова.

— Сколько болгар поддерживают отставку?

— Больше 60%. Непопулярность этого правительства совпадает с геополитическими интересами прежде всего США и худо-бедно Евросоюза. Но идет наперекор интересам России в первую очередь и Турции в какой-то степени.

— Что не нравится болгарам внутри страны? Потому что коррупция сама по себе есть везде.

— Авторитарный режим. Все его члены являются функционерами бывшей Болгарской коммунистической партии. Самое очаровательное, что и левая, и правая партия идентифицируют себя как правые партии. У них одинаковые корни:

биографические,

исторические,

социальные,

персональные.

Режим известен очень непопулярной политической переориентацией Болгарии на Запад. Прежде всего за счет болгарских национальных интересов: экономических и политических. Не нравится заигрывание с Турцией. Наконец, то, что режим Борисова пытается балансировать между интересами России и США — это абсолютно невозможно, потому что сейчас получается некий контур вокруг России. И Болгария попадает в этот контур. Она должна быть или здесь, или там. Мы являемся членом НАТО и Евросоюза. Мы должны считаться с этим.

Болгария — это не Белоруссия

— Сейчас Белоруссия тоже выбирает между Россией и Западом. Но Болгария — член Евросоюза, у нее один выход — на Запад. Если придут социалисты к власти, они переориентируются на Россию?

— Это прежде всего России надо сделать очень много, чтобы переориентировать бывших союзников России в Восточной Европе. Я это вам говорю прямо, потому что родился в Киеве и знаю и русский менталитет, и менталитет болгар.

В Болгарии нет русофобии, в отличие от Прибалтики, Польши.

Всегда у нас было очень теплое отношение к России. Дело в том, что Россия наломала массу дров, особенно в последние 30 лет. Ее непоследовательная конъюнктурная политика кинула все восточно-европейские страны в объятия Запада.

У нас абсолютно разные ситуации с Белоруссией, которая является частью Союзного государства России и Белоруссии. У них общая военная составляющая, которой нет в отношениях Болгарии и России. Наоборот, мы являемся членом НАТО.

К тому же Белоруссия при всех издержках режима Лукашенко является успешным государством. Они успели сконцентрировать положительные стороны бывшего социалистического государства, развивать тяжелую промышленность советского периода.

Если сравнивать проблемы, которые есть у Лукашенко, и ситуацию в Восточной Европе, позитива больше в Белоруссии, чем здесь.

Ситуация в Белоруссии раскачана извне. Конечно, есть внутренняя проблема, но она несопоставима с болгарской. Приведу пример. 30 лет назад, к моменту раскола Восточного блока, в Болгарии население было 9 миллионов. Сейчас у нас 5 миллионов. Это геноцид: более 2,5 миллионов человек уехали на заработки на Запад, потому что была уничтожена тяжелая промышленность. Болгария была очень развитым индустриально государством. Конечно, благодаря помощи Советского Союза. А сейчас из развитого индустриального государства мы являемся тем, чем является Прибалтика; тем, чем хочет считаться Украина.

Путь в политику

— Почему Болгария так неуспешно существует в Евросоюзе?

— У нас выбора не было. После распада Варшавского договора бывшее советское руководство кинуло своих союзников на востоке Европы, и у нас был путь только на Запад. Иначе нас бы забрала Турция.

Борисов является типичным элементом старого режима. Он был охранником бывшего болгарского руководителя Тодора Живкова. Занимался темными делами в начале 90-х годов. Потом внезапно стал важным лицом в министерстве внутренних дел. Его выдвинули в 2009–2010 годах как спасение для болгар в те тяжелые времена, которые были после вступления Болгарии в ЕС.

Этот режим даже не думает, как развивать страну. Они знают, что все ресурсы находятся в Брюсселе и Вашингтоне, и надо идти на поклон туда. Плюс выжимать все соки остаточного болгарского государства.

Это и есть систематическая коррупция — общая черта всех режимов, которые были построены после развала Советского Союза и социалистических государств Восточной Европы.

Криминал является очень важным элементом режима. У видных фигур правящих партий не самое лучшее прошлое. Их легко шантажировать внешним силам.

— Борисов предлагает конституционную реформу. В чем она состоит?

— Это псевдореформа для спасения режима. Где-то до конца этого года и начала следующего. Борисов предлагает конъюнктурные изменения в конституционных регламентах, касающихся судопроизводства, статуса прокуратуры, административного руководства прокуроров и судей.

— Вчера у вас состоялся очередной митинг с участием бывшей исполняющей обязанности премьер-министра Ренеты Инджовой. Она призывала "всех болгар от Лондона до Бургаса к великому народному восстанию 2 сентября". Ее поддержали митингующие. Это серьезное заявление или ради красного словца?

— Я надеюсь, что вы являетесь серьезным медиа. Так что, когда говорят о болгарском восстании, надо понимать, что это юмор. А если говорить серьезно, я думаю, что эта власть не дотянет до конца мандата. Борисов и государственная власть хотят дотянуть, чтобы у нас были нормальные выборы, а не внеочередные. Потому что важно, кто организует процесс. Если будут внеочередные выборы в Болгарии, то их будет организовывать внеочередной служебный кабинет. То есть не Борисов (кабинет будет составлен указом болгарского президента), а это уменьшает возможности исполнительной власти манипулировать результатами выборов.

— Борисов вызван в Европарламент на слушания. Для чего?

— Они пригласили главного прокурора Болгарии и премьер-министра. Ни тот, ни другой не прибыли в Брюссель. Европарламент только сейчас "внезапно" увидел, что в Болгарии творится неладное. Я отношусь критически к Европарламенту и Еврокомиссии. Режим Борисова протянул 10 лет из-за поддержки ЕС.

Борисов внезапно стал неудобен Брюсселю и Вашингтону, потому что пытается провести российский энергетический проект как в области газоприродной составляющей, так и в области ядерной энергетики.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова