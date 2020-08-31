Современные войны ведутся майданами в умах людей

Национальная комиссия по телевидению и радиовещанию Армении считает, что российские каналы угрожают национальной безопасности Армении. Их даже запретили, но потом снова разрешили. Почему такое происходит? Насколько велика вероятность, что Белоруссия пойдет по пути Украины и Армении? Как в Армении оценивают белорусские события? Почему основная масса людей не понимает реальных угроз и готова разрушать свою страну и жизнь? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал армянский политолог Арман Бошян.

Читайте начало интервью:

— Арман, вы сказали, что антироссийская риторика Лукашенко возможно была для отвода глаз. Почему?

— Да, скорее всего, это была операция для отвода глаз, чтобы они потом могли поймать реальных организаторов беспорядка. Ведь информационное поле Армении, как и Запада, представляет события в Белоруссии таким образом, что диктатор убивает свой народ. Это — классика жанра. Кого он убил, пока непонятно. Диктатор, который убивает свой народ, но сохраняет промышленность?…

А если завтра белорусов начнет давить новая власть, они будут молчать, потому что они типа сами привели эту власть. В Армении — как раз такое случилось. Что творит эта новая власть, сложно описать. И не только в отношении России, а в отношении простых людей.

Во время карантина штрафовали нищее население на огромные суммы, но мы все равно стали лидерами по коронавирусу, по крайней мере в регионе — точно. Хотя раньше Пашинян говорил: я не хочу, чтобы армянский гражданин рассматривался как материал для штрафа. Но как только у него представилась возможность, штрафуют всех подряд.

Я уж не говорю, что избивают людей на улицах. Видеоролик есть: полицейские подходят к девушке без маски и сразу начинают ее бить, заталкивают в машину. У нас сейчас — очень нездоровая обстановка.

Условия победы майдана

Майданы возможны, если лидер — слабый (с Лукашенко это не так) и есть предательство силовых структур. На Украине был и лидер слабый — тюфяк вообще, и предательство силовых структур, там всех купили.

Аналогичная ситуация была в Армении, потому что силовые структуры во время так называемой революции просто не действовали, вообще их не было на улицах. Полицейским поступил приказ пойти по домам, чтобы не мешали захватывать стратегические объекты.

Теперь это пытались и снова попытаются сделать в Белоруссии. Но если там не будет предательства среди руководства силовых структур, тогда никакого майдана не случится. Все зависит именно от этого.

— А без майдана Лукашенко не уйдет, просто сделает какие-то выводы и будет продолжать сидеть?

— Он должен уйти. Он должен сделать смену.

— В России — похожая ситуация? В 2024 году у нас возможен примерно такой же сценарий. Сможет ли Путин подготовить приемника и нормально уйти, как по-вашему?

— В 2024 году в России будут применяться такие же технологии, как сейчас в Белоруссии, как раньше было в Армении, на Украине и так далее. Всё будет абсолютно точно так же с некоторыми корректировками на менталитет и ситуацию. По факту сейчас как раз идет генеральная репетиция.

К чему готовиться России

Поэтому Путину надо подготовить преемника, мне кажется. Смена лиц нужна. Серж Саргсян обещал, что скоро уйдет, а когда всё затихло, он сказал, что передумал и останется еще на 10 лет. Но всем уже надоело его постоянно кислое выражение лица на телевидении.

Люди эмоционально воспринимают, сердцем. Об уровне жизни, когда все устоялось и наладилось, большинство уже перестает думать. Люди начинают думать об уровне жизни, когда холодильник снова пустой, но снова наполнить, вернуть прежнее положение уже очень сложно.

Именно в такой момент, когда холодильник — полный, все достаточно нормально, очень хорошо можно сделать всякие перевороты-майданы. Вы посмотрите, как украинцы жили до 14-го года и как сейчас живут. Экономика в несколько раз упала, все подорожало многократно, соответственно — и уровень жизни стал намного хуже.

— И ничего, живут.

— Да, потому что люди в массе — манипулируемые, только одни — в большей степени, другие — в меньшей. Но именно авторитетные деятели определяют так называемое общественное мнение, и настроение людей часто меняется.

Ошибка российских властей в том, что они почему-то договариваются только с местными элитами, дают им всяческие льготы, преференции и так далее, и думают, что если высшие руководители и олигархи "за" — значит, все нормально. На самом деле — нет. Элита и народ — это не то же самое.

— Надо работать в обществе.

— Работать надо в первую очередь именно с молодежью. Вопрос не в том, что американцы плохо делают. Американцы как раз правильно делают. Они хотят усилить свое влияние в нашем регионе. А почему они должны этого не хотеть?…

Но мы-то должны понимать, это — в наших интересах или нет. У нас и у России нет альтернативной стратегии, вот это — плохо и просто противоестественно.

— Россия все еще как-то держит страны постсоветского пространства, обеспечивая их безопасность. Вы сказали, если Россия уйдет из Армении, против нее тут же начнут войну Турция и Азербайджан. Белоруссии важна защита с Запада, Средней Азии от террористов с Ближнего Востока так далее.

— Да, но масса людей не думает стратегически, что мы сейчас защищены ядерным зонтиком. Также как многие люди не верят в меры предосторожности против Covid-19, потому что они не видят этот вирус.

Нет так называемой осязаемости угрозы. Если начнут падать бомбы на головы людей, только тогда они начнут думать. Такова психика основной массы человечества. К тому же сейчас уже идет война, прежде всего, за умы людей, за направление их мыслей. Но многие люди даже не понимают, что являются объектами воздействия.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев