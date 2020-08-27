Эксперты нашли новые тенденциях на выборах в 2020 году

Нынешние предвыборные кампании заметно отличаются от предыдущих. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), проанализировав ход избирательных кампаний в российских регионах.

Единый день голосования в этом году приходится на 13 сентября. В том числе в 18 российских регионах пройдут прямые выборы глав субъектов Федерации, в 11 - депутатов законодательных собраний, в 22 региональных центрах - депутатов городских советов.

Новое для губернаторов

По мнению экспертов ФоРГО, в тех регионах, где в выборах участвуют действующие губернаторы, изменился запрос на обновление власти. Теперь избиратели в первую очередь оценивают вклад главы в развитие региона и улучшение качества жизни людей.

Что же касается временно исполняющих обязанности губернаторов - а таковые, напомним, в Пермском крае, Калужской области, Республике Коми, Камчатском крае, Калужской области, Еврейской автономной области, Севастополе, Архангельской области - то многим из них, по мнению экспертов ФоРГО, не гарантирован высокий уровень поддержки избирателей.

Они полагают, что наиболее эффективной тактикой ведения избирательной кампании для врио стала "работа по актуальной социально-экономической проблематике региона, позволяющая демонстрировать эффективное решение значимых для населения проблем в режиме реального времени".

В ФоРГО считают, что изменилось и поведение избирателей, которые теперь в большей степени оценивают управленческие и лоббистские компетенции врио губернаторов, их умение выстраивать диалог с жителями регионов, политическими и общественными организациями. Для уверенной победы нужно быть и технократом, и политиком, полагают авторы доклада.

При всем при этом эксперты полагают, что во всех 18 регионах выборы глав субъектов РФ обойдутся без особых сюрпризов и будут носить референдумный характер.

Тому есть несколько причин: достижения действующих глав субъектов, а отсюда - уровень их авторитета и популярности; эффективность при лоббировании интересов региона и в период борьбы с коронавирусом; нейтрализация "потенциально наиболее опасных соперников через межпартийные сделки (предметом которых в этот часто становились мандаты членов СФ) и т. д.".

Новое для партий

Что касается политических партий, то особенностью нынешних избирательных кампаний стало заметное ослабление позиций КПРФ. В пяти российских регионах кандидаты от коммунистов не преодолели муниципальный фильтр для участия в губернаторских выборах.

По мнению экспертов ФоРГО, "новое поколение региональных лидеров КПРФ, почти полностью сменившее ветеранов КПСС, в отличие от предшественников, не пользуется особым авторитетом, зато отличается агрессивностью и чрезмерной конфликтностью". Что мешает им договариваться с теми же "единороссами" при сборе подписей муниципальных депутатов.

Зато позиции "Единой России" эксперты Фонда оценивают как прочные. "Даже в тех регионах, где по итогам нынешнего ЕДГ возможно снижение представительства партии в выборных органах, единороссы с высокой долей вероятности все равно сформируют фракции большинства", - полагают авторы доклада.

В ФоРГО также считают, что ряду новых политических партий - "Зеленой Альтернативе", "Новым людям" и другим - по силам получит мандаты в некоторых региональных парламентах. Что, в свою очередь, может положительно сказаться на перспективах этих партий на выборах в Госдуму в 2021 году.