КПРФ в Магаданской области стала партией уголовников

КПРФ выдвинула на выборы в Магаданскую областную думу 13 сентября людей с судимостью. Лидер антирейтинга кандидатов-уголовников "кулак партии" — мастер боевых искусств, "силовой" предприниматель с криминальным прошлым Рамиль Рагимов. На счету коммуниста грабеж, угон автомобиля и даже причинение тяжкого вреда здоровью.

Хотя судимости у представителей КПРФ в основном погашены, но закон обязывает при регистрации кандидатов на выборы обязательно указывать в документах подобную информацию. По словам источников в облизбиркоме, большинство коммунистов пытались скрыть наличие судимостей, но им это не удалось.

Так, Денис Азьмука — в нынешней реальности вполне почетный пожарный караула МЧС России по Магаданской области — в прошлом банальный грабитель. Был судим по ст. 161 УК РФ "Грабеж".

Иван Пархунов стал в 2012 году фигурантом уголовного дела по ст. 116 УК РФ "Побои". Ранее он был также судим по ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Самой колоритной личностью среди выдвиженцев от КПРФ является Рамиль Рагимов, судимый по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и 113 УК РФ "Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта".

По данным следствия, 1 сентября 2012 года около 20.00 часов вечера Рагимов и еще двое неустановленных "лиц кавказской национальности в грубой и циничной манере прокомментировали проходившую мимо несовершеннолетнюю славянскую девушку. За девушку вступился знакомый ее родителей". И жестоко поплатился. Вот выдержки из приговора: "закрытая тупая травма грудной клетки с переломами 6-7 ребер слева по передней подмышечной линии, повреждением ткани левого легкого, о чем свидетельствуют наличие левостороннего пневмоторакса (воздух в плевральной полости), пневмомедиастиума (воздух в средостении), коллапса плаща левого легкого (спадение ткани легкого), подкожной эмфиземы (воздух в мягких тканях). Закрытая тупая травма грудной клетки со всеми входящими в ее состав повреждениями причинена с силой достаточной для образования данных повреждений и квалифицируется как причинившая тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни."

Сейчас "коммунист" Рагимов бизнесмен, причем, судя по зарегистрированным на него машинам, весьма успешный. В его личном автопарке джип Range Rover Sport стоимостью под 6 млн рублей, Nissan Patrol примерно за 4,5 млн, Audi Q7, цена которого составляет около 4 млн рублей, а также грузовая машина ISUZU FORWARD, седельные тягачи Nissan Diesel и Scania ценой несколько десятков миллионов каждый. Кроме того, в собственности "красного буржуя" имеется два полуприцепа-цистерны. Неплохо для члена КПРФ и, похоже, совсем не противоречит идеалам партии и моральному кодексу строителя коммунизма, если однопартийцы выдвинули именно его кандидатуру на выборы.

Как рассказывают источники в правоохранительных органах, до 2013 года Рагимов был завсегдатаем бойцовских клубов, и отлично владеет искусством рукопашного боя.

В своей бизнес-империи, куда входит около двух десятков аффилированных друг с другом юридических лиц, включая ИП "Камалов Рамиль Камалович", ООО "Платина", ООО "Артель старателей "Заря", Рагимов отвечает не только за логистику, но и за силовое прикрытие транспортировок. При этом действует он, по словам источников, знакомых с ситуацией, агрессивно, жестоко и не всегда законными методами.

Так что ставший уже мемом баннер еще одного кандидата Антона Афанасьева со словами "Не там хожу. Не там ходить буду" в такой реальности удивительно в точку. Ведь кандидаты в депутаты Магаданской областной думы от КПРФ, пожалуй, и в самом деле "ходят не там", то есть за гранью закона!

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов полагает, что "это крайне неприятная для репутации кандидата и партии история, которую хотелось бы замолчать в расчете на "проскочим". А не проскочим, так поскандалим на предмет неправомерного недопуска в интересах власти. Привычный ход".

При это эксперт не исключает и "другой сценарий подхода к отбору кандидатов".

"Возможно, КПРФ всерьез решила, что "своими" людьми в таком особом регионе, как Магаданская область, будут именно такие персоны", — говорит Кабанов. — Это только подчеркивает отсутствие какой-либо серьезной работы над социологией со стороны партийного предвыборного штаба, который предпочел опираться на стереотипы как в бэк-, так и во фронт-офисной работе. Но "фронт" уже не тот. И исходя из той информации, которая была обнародована, КПРФ становится похожей на партию уголовников".