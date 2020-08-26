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Автор Александр Шторм

"Без республик и выборов": эксперты предлагают защиту от сепаратизма

Политика

Российские власти озабочены вопросом территориальной целостности страны. По мнению экспертов, последние годы стала реальной угроза регионального сепаратизма.

После изменения Конституции политики и чиновники начали менять Уголовный кодекс. Как сообщает URA. RU, в нем появится статья 280.2 — "Нарушение территориальной целостности РФ": ее введение поддержало правительство и все думские фракции, кроме КПРФ.

Прогнозируется, что новая норма станет страховкой от регионального сепаратизма и появления образований вроде "Уральской республики". За действия, направленные на отчуждение части территории РФ, предлагается сажать в тюрьму на срок от 6 до 10 лет.

Что касается угрозы регионального сепаратизма, то по мнению экспертов URA. ru властям следует прекратить любые разговоры о федерализации страны и отнять у регионов (даже у Татарстана и Чечни) статус республик. Автономность регионов выгодна политической и бизнес-элите РФ, выступающей категорически против централизации власти.

Характерно, что среди тех, кто активно ратует за федерализацию России — якобы фронтмены "Семьи" Ельцина Валентин и Татьяна Юмашевы — именно так считают эксперты издания. Таким образом, рост политической субъектности регионов в период пандемии породил споры о необходимости развития федерализма в России.

Именно пандемия и стала предметом для спекуляций в той де Европе. В телеграм-канале "FНTW" писали "вспомним … часть корона-проблем из-за федерального устройства ФРГ — когда у министра здравоохранения не оказалось никаких юридических инструментов ввести эпид-ограничения, потому что каждая земля сама решает, что ей делать и что вводить.

Именно поэтому, когда господин Седер уже ввел ограничения на передвижения в Баварии и начал закрывать бизнесы, в том числе, кстати, знаменитые автомобильные заводы (мало им проблем от эко-талибана), свободолюбивый Берлин проводил тысячные демонстрации феминисток и веселился на шашлыках в парках до упаду".

Но многим кажется очевидным постулат о том, что самостоятельность территорий угрожает целостности страны.

Как пояснил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, объединение регионов следует продолжить. По его словам, федеральные округа были хорошей идеей, которую Путин предложил в 2000 году, но реформу нужно было продолжить. Сегодня укрупнение субъектов возможно в рамках федеральных округов.

Он также заострил внимание на том, что губерния — это пространство гораздо большее, нежели нынешние регионы. Если вести речь о политической централизации, то главы укрупненных регионов должны назначаться из федерального центра. Выборы подчеркивают политическую субъектность регионов, что для России опасно.

Коровин также считает, что выборы нужно сохранить только на низовом уровне — например, поселений, где все друг друга знают.

Чтобы Россия оставалась в пределах своих границ и не распадалась как образование, необходимо традиционное государство-империя, в котором субъектами являются не национальные республики, а народы и этносы.

"Политическая централизация плюс культурный плюрализм — решение для сохранения любого большого пространства. Это традиционная модель устройства общества, а государство-нация — это поздняя модель", — объяснил аналитик.

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Темы сепаратизм глава республики выборы губернаторов
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