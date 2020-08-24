Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?

Политика

До единого дня голосования остается три недели. И рейтинг правящей партии выглядит, скажем так, неубедительно. Есть ли основания говорить, что нынешние выборы для "Единой России" будут неудачными?

Какие выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября

Напомним, в этом году пройдут выборы в законодательные собрания 11 российских регионов и горсоветы 22 столиц субъектов РФ. Во всех "Единая Россия" принимает участие. Кандидаты от партии власти выдвинуты и по партийным спискам, и по одномандатным округам.

Кроме того, пройдут выборы 18-ти глав регионов. "Единая Россия" выдвинула или поддержала 17 из них. Причем есть поистине уникальные случаи — врио главы Чувашии Олега Николаева, например, поддержала и "Единая Россия", и "Родина", и "Справедливая Россия" (Николаев состоит в этой партии).

Не удостоился поддержки единороссов только губернатор Смоленской области Алексей Островский (он представляет ЛДПР).

Рейтинги партий — что нужно учитывать

Согласно данным опросов, которые проводят ВЦИОМ и Фонд "Общественное мнение", число готовых проголосовать за "Единую Россию" составляет примерно 30-32 процента. Уточним, что обе социологические службы задают вопрос, за какую партию готовы проголосовать избиратели, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

Если по данным ФОМ рейтинг "ЕР" колеблется в пределах статпогрешности, то по данным ВЦИОМ в конце июня рейтинг этой партии поднимался до 36 процентов, однако в данный момент составляет 30 с небольшим процентов.

Плохо это или хорошо для партии власти? Здесь стоит заметить, что в семи регионах, где пройдут выборы в заксобрания, списки единороссов возглавляют действующие губернаторы. Которые одновременно руководят и местными отделениями "ЕР". При этом рейтинги глав регионов гораздо выше, чем партийные. Что, собственно, неудивительно — губернаторы гораздо больше на слуху и на виду.

Если идея была в том, что губернаторы поделятся своим рейтингом с "Единой Россией", то на первый взгляд, она не сработала. Однако заметим, что опросы общероссийские, а не в тех семи регионах, где губернаторы во главе списков "ЕР". То есть делать выводы о росте, падении или стагнации рейтинга можно только на основании исследований в каждом конкретном регионе.

То же самое, кстати, касается и оппозиционных партий. О симпатиях к КПРФ заявляют 12-13 процентов, к ЛДПР — 10-11 процентов, к "Справедливой России" — 5-6 процентов. Это, опять же, общероссийские данные.

Кроме того, уровень поддержки остальных партий составляет по данным ВЦИОМ около 13 процентов, по данным ФОМ — 17 процентов. Но разумеется, здесь речь идет не о какой-то конкретной партии. Эта поддержка "размывается между тем же "Яблоком", "Родиной", "Патриотами России", "Новыми людьми" и так далее.

В общем, едва ли корректно делать вывод об уровне поддержки "Единой России" в том или ином регионе на основании общероссийских опросов. Это не означает, что грядущие выборы будут беспроблемными для партии власти. Вовсе нет, проблем-то как раз хватает — в том числе, из-за пандемии коронавируса, ее негативного влияния на социально-экономическую ситуацию.

Но опять-таки, в разных регионах обстановка разная. Где-то проблемы более серьезные, где-то менее (если так корректно говорить). Соответственно, и влияние на выборы будет разным.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы рейтинг партии единый день голосования
Новости Все >
Кремль опроверг ведение переговоров с белорусской оппозицией
Ефремов назвал условие, при котором он признает вину
Газпрому предложили раскошелиться на бесплатное подключение газа
Остров Бали не откроют для туристов до конца года
Посольство России в Австрии: возмущены решением австрийских властей
Муж Тихановской может принять участие в новых выборах. Если они будут
Зеленский обещал устроить парад в честь возвращения Донбасса
В Белоруссии задержали лидеров оппозиции
Эксперты перечислили продукты, которые вредно есть в сыром виде
В КХЛ отказались от рукопожатий на весь сезон
Последние материалы
В Белоруссии задержали лидеров оппозиции
Эксперты перечислили продукты, которые вредно есть в сыром виде
В КХЛ отказались от рукопожатий на весь сезон
Получать воду по талонам станут архангельские дачники
Исследование: дети - бессимптомные переносчики COVID-19
Ефремову дали неделю на поиск адвоката
Два взрыва прогремели на Филиппинах
Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось
Ветеран разведки о высылке дипломата из Австрии: какой-то беспредел
Кокорин: главное о переходе в "Спартак" и приговоре
Популярное
Новости Белоруссии
Началось: в Минск стягивают военную технику

Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.

Началось: в Минск стягивают военную технику
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Европы
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Мир. Новости мира
Стало известно, кто оплатил перелёт Навального в Германию
Бывший СССР
Жириновский описал, как Россия присоединит Белоруссию
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Михаил Ефремов ещё не нашёл себе нового адвоката
Кирпичный завод загорелся в Башкирии
У Айзы Анохиной могут забрать младшего сына
Навальный находится в стабильно тяжёлом состоянии
Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Ставки в технологической гонке как никогда высоки
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Врач оценила шансы Навального на выздоровление
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Защитников Великой Отечественной войны захоронили под Волгоградом
Минску не нужны "заезженные советы" Зеленского
Учёные предсказывают повышение уровня воды в морях планеты
В Европе приравняли Лукашенко к Мадуро
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Лавров: на Тихановскую оказывали давление
Лукашенко рассказал, что было бы с Белоруссией без него
Юлия Тимошенко находится в тяжёлом состоянии из-за коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ