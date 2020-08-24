За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?

До единого дня голосования остается три недели. И рейтинг правящей партии выглядит, скажем так, неубедительно. Есть ли основания говорить, что нынешние выборы для "Единой России" будут неудачными?

Какие выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября

Напомним, в этом году пройдут выборы в законодательные собрания 11 российских регионов и горсоветы 22 столиц субъектов РФ. Во всех "Единая Россия" принимает участие. Кандидаты от партии власти выдвинуты и по партийным спискам, и по одномандатным округам.

Кроме того, пройдут выборы 18-ти глав регионов. "Единая Россия" выдвинула или поддержала 17 из них. Причем есть поистине уникальные случаи — врио главы Чувашии Олега Николаева, например, поддержала и "Единая Россия", и "Родина", и "Справедливая Россия" (Николаев состоит в этой партии).

Не удостоился поддержки единороссов только губернатор Смоленской области Алексей Островский (он представляет ЛДПР).

Рейтинги партий — что нужно учитывать

Согласно данным опросов, которые проводят ВЦИОМ и Фонд "Общественное мнение", число готовых проголосовать за "Единую Россию" составляет примерно 30-32 процента. Уточним, что обе социологические службы задают вопрос, за какую партию готовы проголосовать избиратели, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

Если по данным ФОМ рейтинг "ЕР" колеблется в пределах статпогрешности, то по данным ВЦИОМ в конце июня рейтинг этой партии поднимался до 36 процентов, однако в данный момент составляет 30 с небольшим процентов.

Плохо это или хорошо для партии власти? Здесь стоит заметить, что в семи регионах, где пройдут выборы в заксобрания, списки единороссов возглавляют действующие губернаторы. Которые одновременно руководят и местными отделениями "ЕР". При этом рейтинги глав регионов гораздо выше, чем партийные. Что, собственно, неудивительно — губернаторы гораздо больше на слуху и на виду.

Если идея была в том, что губернаторы поделятся своим рейтингом с "Единой Россией", то на первый взгляд, она не сработала. Однако заметим, что опросы общероссийские, а не в тех семи регионах, где губернаторы во главе списков "ЕР". То есть делать выводы о росте, падении или стагнации рейтинга можно только на основании исследований в каждом конкретном регионе.

То же самое, кстати, касается и оппозиционных партий. О симпатиях к КПРФ заявляют 12-13 процентов, к ЛДПР — 10-11 процентов, к "Справедливой России" — 5-6 процентов. Это, опять же, общероссийские данные.

Кроме того, уровень поддержки остальных партий составляет по данным ВЦИОМ около 13 процентов, по данным ФОМ — 17 процентов. Но разумеется, здесь речь идет не о какой-то конкретной партии. Эта поддержка "размывается между тем же "Яблоком", "Родиной", "Патриотами России", "Новыми людьми" и так далее.

В общем, едва ли корректно делать вывод об уровне поддержки "Единой России" в том или ином регионе на основании общероссийских опросов. Это не означает, что грядущие выборы будут беспроблемными для партии власти. Вовсе нет, проблем-то как раз хватает — в том числе, из-за пандемии коронавируса, ее негативного влияния на социально-экономическую ситуацию.

Но опять-таки, в разных регионах обстановка разная. Где-то проблемы более серьезные, где-то менее (если так корректно говорить). Соответственно, и влияние на выборы будет разным.