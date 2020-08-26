Дарья Митина: Трампу нужен вывод американских солдат из Афганистана

В чем Майк Помпео обвиняет Россию и почему Дональд Трамп выводит войска из Афганистана, объясняет секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

Липовая статья

— На днях госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России очередной ультиматум, высказался в грубой форме о том, что Россия финансирует боевиков "Талибана", которые убивают американских солдат. Мол, если Россия причастна к убийствам не только американских солдат, но любых "представителей Запада", то она заплатит на это очень большую цену. Сказал угрожающим тоном. Обратите внимание на выражение "людей с Запада". Это напоминает белый расизм.

Людей с Востока и других частей планеты можно убивать, по логике Помпео?

Майк Помпео имел в виду опубликованную 26 июня в "Нью-Йорк Таймс" очень странную статью, в которой содержатся прозрачные намеки со ссылкой на некую американскую спецслужбу (по контексту можно догадаться, что это ЦРУ). Якобы есть информация о том, что Россия причастна к финансированию террористического движения "Талибан" в Афганистане, физически устраняющего американских солдат. Статья голословная, в любимом американцами стиле highly likely, и напоминает знаменитую пробирку Колина Пауэлла, в которую насыпали белый порошок, сказали, что это орудие массового поражения, и после этого осуществили террористическую атаку на страны, которые якобы причастны к изготовлению этого химического оружия. Та же схема работала:

в Ираке,

Сирии.

Это сугубо американский стиль: набросать голословные обвинения, чем тяжелее, тем лучше. Классический геббельсовский принцип: чем абсурднее ложь, тем быстрее в нее поверят. Американцы не заморачиваются доказательствами своего собственного бреда. Это белый шум просто для создания шумихи, а в мутной воде можно половить рыбку. Газета "Нью-Йорк Таймс" — рупор американской демократической партии. Любое американское действие в этом году следует воспринимать исключительно в предвыборном контексте. Сейчас максимально обострена внутриполитическая обстановка.

Америка в очередной раз грубо наехала на Россию. Россия не испытала ничего, кроме удивления.

Реакция МИД была предельно резкая, хотя и спокойная, потому что все понимают, что это липа от американской пропаганды. Устами Помпео очень часто озвучиваются наиболее абсурдные и голословные обвинения в адрес руководителей государств. На днях состоялся телефонный разговор между Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в котором Лавров просто попросил предъявить доказательства. Потому что считать непонятную статейку в непонятной газетенке доказательством российских прегрешений было бы верхом наивности. С доказательствами у Америки пока что неважно, ничего не предъявлено. Делаются иногда круглые, иногда квадратные глаза. Белый шум продолжает распространяться. Что за ним стоит?

Ожесточенная борьба между республиканской и демократической партиями в ноябре должна завершиться: либо победит республиканская администрация Трампа, либо демократическая администрация кандидата в президенты Байдена, у которого сейчас, по данным социологии, шансов больше.

Обвинения со страниц центрального печатного органа демократической партии нужно воспринимать как наезд не только на Россию, но прежде всего на администрацию Трампа.

Он проморгал операцию российских спецслужб: неформальные контакты России с "Талибаном". Якобы сложилась какая-то договорная система между ними, и "Талибану" поступают российские деньги. Российская Федерация заявила, что это абсурд и плод воспаленного воображения американских газетчиков. Вопрос в одном: зачем эту липу подхватил Помпео, да еще с таким жаром? Ведь Помпео — видный представитель республиканской администрации Трампа, на которую и наехали. Помпео — одна из ключевых фигур внутриафганского урегулирования, который поддерживает контакты:

с официальным правительством Афганистана в Кабуле,

"Талибаном",

Российской Федерацией.

Поэтому к этим процессам он стоит гораздо ближе, чем обвиненный во грехах Трамп, и несет за это дело основную ответственность. Ему бы не заметить эту статейку, но нет, он ее раздувает. Значит, есть в этом резон для Помпео. Давайте разбираться.

Военное лобби

— 29 января в катарской Дохе была встреча на высшем уровне между представителями США в лице Помпео и руководством "Талибана". Это беспрецедентная история, потому что США и "Талибан" — две воюющие в Афганистане стороны. Официально именно "Талибан" и его террористическая деятельность — причина, по которой США в Афганистане имеют усиленное военное присутствие.

Трамп обязался к ноябрю сократить военный контингент в Афганистане с 12 до 4 тысяч личного состава.

И принялся это выполнять, потому что должен набирать очки перед выборами. В американском обществе идея ухода из Афганистана крайне популярна.

Военное присутствие американцев в разных горячих точках земного шара — это не такая уж популярная идея, зреет недовольство участием американского руководства во внешнеполитической экспансии. С другой стороны, американские военно-политические круги, особенно связанные с военно-промышленным комплексом, с оборонным бизнесом, усиленно лоббируют военное присутствие Америки, потому что это миллиарды долларов. Об этом противоречии обычно забывают, но резко вспоминают в год предвыборный. В предвыборный год электорат нужно кормить большими и малыми достижениями. Для Трампа таким достижением будет являться вывод американских войск с территории Афганистана. Сейчас из 12 тысяч американских солдат осталось восемь.

Останутся ли эти обещания в силе после ноября, сказать трудно, потому что нет уверенности, что президентское кресло сохранит Трамп. Может быть, победит Байден, а демократы не склонны уменьшать свое военное присутствие где бы то ни было. Поэтому вполне может быть как сокращение военного контингента на афганской территории, так и наращивание.

России нет никакого дела, победят республиканцы или демократы, все равно останутся:

санкции,

фактически холодная война,

горячая война во многих точках земного шара, где Россия также задействована.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовила Марина Севастьянова