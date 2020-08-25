Коммунист Дарья Митина: в Белоруссии идет "болгаризация"

Что происходит сейчас в Белоруссии, какие силы стоят за протестами и что мешает интеграции в Союзном государстве — на вопросы зрителей "Правды.ру" отвечает секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

Кому это выгодно

— Что происходит в Белоруссии?

— Люди, которые настроены оппозиционно к белорусскому руководству, говорят, что мы наблюдаем гражданский мирный протест в ответ на не те итоги выборов, которые хотелось бы оппозиции. На самом деле это немного другой процесс, растянутый во времени.

Речь идет о "болгаризации" Белоруссии. Это согласованный между несколькими силами (белорусскими и международными) процесс лишения страны суверенитета — полностью или частично.

Уже четко проявились иностранные интересы. Прежде всего это малые страны Евросоюза:

Польша,

Литва,

Латвия,

Эстония.

Они опубликовали реанимационный план реструктуризации белорусской экономики. Говорят, что он был подготовлен в сотрудничестве с белорусским бизнесом (во что я охотно верю) и российским бизнесом, во что я верю чуть меньше, потому что план подразумевает равномерный распил Республики Беларусь между заинтересованными сторонами, а Россия хочет всего и сразу, что она неоднократно демонстрировала, и что явилось причиной сложных взаимоотношений с белорусским руководством в последние годы.

Союзное государство с Белоруссией практически фикция. Есть общие:

таможенные правила,

действия в военной сфере в рамках ОДКБ,

обязательства по отражению иностранной интервенции.

Этим наши союзнические отношения исчерпываются. Гражданство, паспорта, правила экономические и налоговые у нас разные. Все усилия, которые предпринимал парламент Союзного государства в 1990-е годы, в начале 2000-х остались на бумаге. Мне этого очень жаль как непосредственному участнику процесса: я была не только одним из депутатов Госдумы, который в 1996 году голосовал за Союзное государство России и Белоруссии, но и как член комиссии разрабатывала нормативно-правовую базу для Союзного государства.

Сложные отношения

— Давайте определимся с позицией России. Говорят, что Российское государство в лице Кремля самоустранилось, и идут мутные игры непонятных структур и персоналий. К сожалению, это близко к истине, потому что если страна не может сформулировать свою политику по отношению к другой стране, то, скорее всего, этой политики просто нет. С одной стороны, мы слышим заявления Марии Захаровой от лица МИД. С другой стороны, мы понимаем, что МИД не занимается белорусской проблемой и делами постсоветского пространства. Это прерогатива администрации президента и частных игроков — российского олигархата.

Плоды этой политики мы пожинаем на Украине.

Мы видим, чем закончилась "замечательная" многовекторная политика России по отношению к нашему славянскому соседу. То же самое относится и к другим постсоветским странам. Белоруссия не исключение, невзирая на ее особый статус.

Кремль делает беззубые заявления о том, что происходящее в Белоруссии — это исключительно внутрибелорусское дело. Это наша официальная позиция. Путин проводит телефонные разговоры с президентом Белоруссии — достаточно запоздалые. В целом это выглядит как полный провал российской официальной (повторяю) дипломатии.

Что происходит на неофициальном фронте? Есть материальные доказательства российского участия в этой истории. Как только начались массовые протесты после оглашения официальных результатов выборов, группа российских бизнесменов во главе с миллиардером Дмитрием Мазепиным (владельцем компании "Уралкалий") опубликовала предложение посредничества в разрешении конфликта. Никто к России за помощью не обращался, это была инициатива российского бизнеса. С его аппетитами мы знакомы. И это основное препятствие, которое не позволяет развиваться интеграционным отношениям. Не упрямство Лукашенко, не его взаимоотношения с Путиным, а заведомо неприемлемые условия для суверенной страны, которые выдвигает российский бизнес:

"Уралкалий" и наши компании по производству минеральных удобрений претендуют на "Беларуськалий" — одно из бюджетообразующих предприятий Белоруссии;

Игорь Сечин и ряд нефтяных компаний демонстрируют давнюю страсть к Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу;

Сергей Чемезов давно претендует на становой хребет белорусской экономики — металлургические и машиностроительные предприятия: МАЗ, БелАЗ, тракторный завод МТЗ, Минский завод колесных тягачей и другие предприятия.

Говорят, что Белоруссия якобы живет за наш счет, сидит на нашей нефтегазовой трубе. В отношении Украины такая риторика оправданна, тем более с учетом:

позиции Украины по отношению к России;

уже почти семилетней горячей и холодной войны.

В отношении Белоруссии такая риторика недопустима, потому что наши взаимоотношения строятся на взаимовыгодной основе: мы помогаем сырьем, потому что с ним в Белоруссии сложно, а Белоруссия нам помогает с продукцией обрабатывающей промышленности и с полигоном. За то, что до сих пор под Борисовом, Мозырем, Могилевом у наших границ не стоит военная база НАТО, нужно сказать спасибо прежде всего Республике Беларусь. Белоруссия находится в зоне транзита.

Если в Прибалтике уже вовсю стоят военные базы, то Белоруссия — это не просто нефтегазотрубопровод, но и наш военно-стратегический плацдарм, позволяющий не подпустить НАТО к нашим границам.

Белоруссия продает нам продукцию по рыночным ценам, и мы ей продаем продукцию по рыночным ценам, а все наши споры идут за дисконт на сырье. Лукашенко задает правомерный вопрос: почему завод КамАЗ потребляет газ по цене 70 евро за кубометр, а БелАЗ или МТЗ потребляет российский газ по цене 250 евро? Это непонятно для страны, которая находится с нами в союзнических отношениях. К сожалению, с начала 2000-х годов Россия разговаривает с Белоруссией не как с равноправным партнером, а как с кандидатом в 86-й субъект Федерации.

Беседовала Дарья Митина

К публикации подготовила Марина Севастьянова