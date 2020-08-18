Верны ли слухи о карантине с осени до зимы

В российском обществе снова начали муссироваться слухи о грядущем карантине. Ограничительные меры якобы введут осенью до конца зимы.

Звучит это примерно так: 20 сентября российские школы якобы переведут на дистанционку. Парикмахерские снова закроют, а военным не будут подписывать отпуска — ждут введения нового карантина. Вся эта красота распространяется по соцсетям, мессенджерам и обрастает совершенно удивительными подробностями.

Новый карантин якобы приведёт к закрытию целых городов, отмене очного обучения в школах. Все это подается под соусом "узнал родственник", "сказал таксист" и "из Минздрава отцу позвонили".

Как правило, занимаются распространением такой информации вечные наши "бойцы" оппозиции, а также всевозможные сектанты и украинские "диванные войска". Но существуют и обыкновенные граждане, не умеющие адекватно воспринимать и проверять информацию.

Тут, к сожалению, ничего не поделаешь, так как никто и правда не знает, что будет со второй волной, но сеять панику в сети — последнее дело. Надо учитывать, что власти уже имеют реальный опыт борьбы с эпидемией. Израиль, к примеру, отказался от идеи очередного карантина — есть протоколы лечения, если лекарства и практически вакцина.

Возвращение карантина в сентябре обсуждается в соцсетях и на малоизвестных ресурсах почти с момента снятия ограничений.

Откуда же берутся эти слухи?

Дата 20 сентября появилась после того, как на екатеринбургском сайте "Октагон" вышла публикация с заголовком "Собянин готовит Москву ко второй волне коронавируса".

Причем увязывалась она с самоизоляцией, электронными пропусками и закрытием магазинов и ресторанов. Напомним, день города в Москве проходит 5 сентября, а единый день голосования — 13 сентября.

Мысль о том, что о карантин возобновится в сентябре, распространяют также экономист Михаил Делягин, политологи Валерий Соловей и Сергей Михеев (руководитель "Октагона").

Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин в конце июля заявил, что "не надо слушать слухи в интернете, это среда, которая без слухов не может существовать. Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация, как я сказал, вполне спокойная и стабильная, ну а дальше будем ждать появления вакцины".

Пресс-секретарь мэрии Гульнара Пенькова добавила, что в сети могут озвучиваться только "вероятность и версии", а городские власти будут действовать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора "в зависимости от текущей ситуации на тот момент".

Впрочем, прошлой неделе московские власти неожиданно решили припугнуть жителей столицы. После долгого затишья руководитель департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что московским магазинам были выписаны штрафы. А Минпросвещения опроверг сообщения об обязательности масок для всех учителей. По сообщению ведомства маски обязательны только для сотрудников столовых. Остальные работают, ориентируясь на ситуацию в регионе.

Весьма эмоционально прокомментировал слухи о карантине 20 сентября официальный представитель Минздрава России после пресс-подхода по вопросам пандемии.

"Да просто достали, по другому не сказать с этими баснями про запланированный карантин 15 сентября, потом про 20 сентября, уже пошло про 25 сентября или октябрь. Это — бредни, никто никакого карантина не планирует. Ни в Крыму, ни в Москве, ни в других городах. Как бы люди не ссылались на каких-то подвезенных начальников, на офицеров якобы отправляющих всех в отпуск, на слова медиков по секрету"

"Еще раз повторюсь — нет никаких планов на карантин ни на какие даты. Будем смотреть по ситуации, но пока нет опасений, что придется вводить самоизоляции и закрывать бизнес",- добавили в Минздраве.

"Ранее представители Роспотребназдора заявили, что слухи о закрытии Москвы, Крыма и Сочи, миллионников и поселков на карантин "с 15 или 20 сентября" являются абсолютным фейком, как и разговоры про дистанционное обучение в школах и вузах. Этот вброс наложился на опасения и страхи россиян снова потерять доход, бизнес, сезон в осенний период и пошел по городам",- напомнили эксперты.