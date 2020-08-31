Стариков: "Наша дипломатия проигрывает, ведь у государства нет цели"

Есть ли у России цели во внутренней и международной политике? Или мы просто плывём по течению повестки, которую формируют и проводят другие государства? Почему наша дипломатия постоянно проигрывает, особенно в близких географически и духовно нам странах? Какие должны быть цели у нашей страны? Что нужно делать? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал общественный и политический деятель Николай Стариков.

Читайте начало интервью:

— Николай Викторович, почему у нашей дипломатии никогда не бывает запасных вариантов и даже нет никаких контактов с оппозиционными силами даже в близких нам странах? Ведь в результате этого они все больше уходят от нас.

— Да, это, к сожалению, так. Лукашенко выжигает белорусских политиков? Прекрасно! Привечайте их в России. Давайте им эфир. Финансируйте, если надо. Но это надо делать не для того, чтобы осуществить государственный переворот, как это делают наши западные партнеры, а чтобы в определенный момент были политические силы, политические лидеры.

За кого Батька

Ведь Лукашенко не является пророссийским лидером. Он является пробелорусским, как мы думали до вчерашнего дня. Но оказалось, что и это не так. Оказалось, что он всегда был и будет только пролукашенковским.

Это значит, что он не осуществляет действий, которые необходимы для союзного государства в целом. Он действует в интересах половины. В определенный момент он стал тормозом интеграции, хотя когда-то был ее инициатором.

Вот здесь новые политики очень важны, но мы видим только прозападных, пророссийских нет. И никаких даже разговоров про один народ — российско-белорусский, мы не видим.

В конце концов, физический век каждого политика когда-либо закончится, а политическое время может закончиться раньше. Если в Белоруссии нет никаких оформленных патриотических сил, то Белоруссия неизбежно упадет к ногам националистов, которые там есть, и их становится все больше. Вот об этом-то стоит подумать нашему руководству.

— Так почему мы не учимся на своих ошибках? — Украина, Армения, Белоруссия… Может быть, уже давно надо менять руководство МИДа?

— Внешняя политика — целостная вещь. Мы видим, что в целом, внешняя политика России может быть названа рефлекторной. То есть — у нас нет четко выстроенной позиции по отношению ко всему, что происходит в мире.

Мы только реагируем на то, что происходит. Но мы всегда плывем в повестке, которую нам навязывает Запад или какие-то другие государства. Это — действительно большая проблема.

Она является следствием еще большей проблемы — нет четкой выстроенной цели у нашего государства. У США она есть. Пусть она — иллюзорная и даже лживая — строительство демократии во всем мире, но благодаря такой точки зрения у них появляется мерило добра и зла.

Почему мы не поддерживаем Лукашенко? — говорят американцы. — Потому что он — не демократ. Вот и всё. При этом они сами определяют — кто демократ, а кто нет. Удобный подход, размытый критерий. Любого можно назначить демократом и поддерживать. Даже если он там черт знает, что творит. И наоборот — назначил кого-то недемократом — всё, какая же может быть поддержка?

Есть ли у России цель

У нас этого нет. Мы просто существуем. Для чего? Куда мы двигаемся? Какие цели у нашего государства? Они не сформулированы. Их нужно обязательно сформулировать. Тогда всё встанет на свои места и будет понятно, как действовать, что нужно делать.

Мы с коллегами постоянно говорим, что украинец — малоросс, белорус, русский — это один народ. Нужно объединение нашего разделённого народа в одном государственном образовании. Вот — хорошая достойная цель. Всё стало понятно. — Что мы хотим в Белоруссии и на Украине? Мы хотим политиков, которые выйдут на площадь и скажут: мы — один народ.

В Германии люди выходили на площадь и заявляли, что немцы с запада и востока — это один народ. А у нас — разве разный? — У нас — тоже один народ. Почему он до сих пор разделён надуманными границами? Посмотрите на этих белорусских политиков, на рядовых белорусов — все говорят по-русски.

Почему все это не проработано и не сформулировано? Это испугает кого-то. Может кого-то и испугает…

— А кого-то наоборот.

— Но, как видите, какую политику ведет абсолютно непуганый Лукашенко. Не надо бояться формулировать свои национальные интересы, их надо понимать и отстаивать. Без этого мы и дальше будет только терять и терпеть поражения в дипломатии.

А если они чётко и ясно будут сформулированы, тогда каждому дипломату российскому будет понятно, что он должен делать. А сейчас мы за что? — За соблюдение международного законодательства. А что это такое? Это — очень абстрактные вещи.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев