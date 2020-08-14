Леонид Калашников: МИД "работает Минфином", чтобы залезть гражданам в карман

Государству надо экономить не на гражданах, а на "партнерстве" с другими странами, считает депутат Госдумы Леонид Калашников.

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"Ширше" надо смотреть

МИД РФ предложил пересмотреть закон, по которому государство "в исключительных случаях" гарантирует безвозмездную помощь по возвращению граждан из-за границы.

В ведомстве считают, что "исключительность" отдельного случая часто трудно определить, что в итоге приводит к отказам в предоставлении помощи.

В МИД предложили обеспечивать гарантированное возвращение на родину при условии, что гражданин возместит расходы в бюджет в течение трех месяцев и подтвердит оплату документом, который нужно будет отправить в ведомство.

"Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни", — говорится в пояснительной записке к документу. То есть, иначе говоря, помощь расширится, но станет платной.

Зачем к россиянам опять залезают в карман?

Как сказал "Правде.Ру" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, желание "минимизировать расходы государства и залезть гражданам в карман" связано с желанием правительства переложить ответственность на россиян за их выезд за рубеж.

Но, по словам депутата, Конституция гарантирует российским гражданам защиту государства в любых ситуации и месте.

"А то, что МИД предложил — это взять и минимизировать затраты, как будто он Минфином сегодня работает. Странная позиция. Лавров — вроде бы разумный человек. Я с утра это прочел, и меня это поразило и удивило", — сказал Леонид Калашников.

Это дискредитация российского паспорта

Депутат согласился с тем, что государству надо экономить не на гражданах, а на "партнерстве", например с той же враждебной Украиной, которую спонсируют — заключают с ней убыточные для РФ договора, дают кредиты, которые не возвращаются. С той же Турцией, которая предпочла азербайджанский газ российскому, и теперь "Турецкий поток" простаивает. С той же Белоруссией, которая предает.

"Чиновники любят поговорить о мягкой силе. В то же время оказывается везде помощь дешевым газом, скидками, кредитами, которые в конечном итоге попадают в карманы олигархов: украинских, белорусских, армянских. Потому что, например, они за дешевый газ переплавляют сталь и продают эту сталь за рубеж с выгодой. А студентам или журналистам давать гранты — вот, где настоящая мягкая сила, на это денег у России нет. Или гражданам помогать — на это денег тоже нет, а ведь это тоже мягкая сила — авторитет российского паспорта", — отметил Леонид Калашников.

В апреле Росавиация получила из резервного фонда правительства 1,5 млрд руб. на субсидии авиакомпаниям, которые вывозят россиян из зарубежных стран в связи с пандемией коронавируса. 3 апреля премьер Михаил Мишустин подписал постановление о процедуре выделения помощи тем российским гражданам, которые не смогли вернуться в РФ из-за пандемии. Через сутки после обращения на портал "Госуслуги" в случае положительного решения правительство может выделить по 2400 руб. на одного человека в день и 1600 руб. в день на ребенка до 14 лет. На конец марта из-за рубежа на Родину вернулись 155 тысяч россиян.

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