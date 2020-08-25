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Автор Любовь Степушова

Депутат Рады Наталья Витренко: "Украина — под управлением Запада"

Политика » Выборы

Кто стоит за Зеленским, каковы перспективы партий Медведчука и Симоненко, почему так важны выборы в Белоруссии, рассказала ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой народный депутат Рады II, III созывов, председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Михайловна Витренко.

Читайте начало интервью:

Кому служит "Слуга народа"

— Наталья Михайловна, что сейчас главное для украинской власти?

— Для президента Зеленского и нынешнего парламента самое главное — удержаться у власти. Возникает вопрос: что им нужно для этого сделать? Нужды народа они не хотят удовлетворять. Значит, для них остается только два фактора:

  • Запад, который их кормит и патронирует,
  • праворадикалы, которые угрожают и с которыми Зеленский хочет дружить по всем направлениям.

— Кто стоит за Зеленским? Раньше называли Коломойского.

— Даже если его на олимп власти вывели олигархи, то сами они не являются независимыми, потому что у них капитал на Западе. Они страшно боятся потерять деньги. Поскольку олигархи — зависимые люди, то и Зеленский тоже в подчинении. Кроме того, став президентом, Зеленский сам уже завел контакты за рубежом, пытается строить свою политику. Он боится что-то сделать не так, потому что сразу будет окрик, или, не дай бог, откажут в помощи.

Украина находится под внешним управлением. Понятно, что власть полностью повернута в сторону Запада и выполняет его команды.

— Провал партии "Слуга народа" на местных выборах что будет означать?

— Думаю, что провал партии "Слуга народа" будет закономерным, потому что рейтинг ее падает, они обманули население. Не то ожидали избиратели от этой политической силы, от Зеленского, поэтому придут другие партии. Я думаю, что партии будут приходить в большинстве своем не те, которые представлены в парламенте, а местные партии. То есть на Украине происходит процесс феодализации. Каждый феодал имеет свои вооруженные силы, свою партию, и будет эту партию продвигать.

— Да, я читала, что в Одессе своя местная борьба за власть, в Харькове своя, в Днепропетровске тоже. Мы в прямом эфире, и один из зрителей рекомендует вам завести свой youtube-канал, чтобы доносить свою точку зрения и общаться с народом и бороться за свои взгляды. У вас есть такой канал?

— У нас есть свой сайт, сайт Натальи Витренко. В масштабах Украины он очень популярный. Причем у нас сайт без рекламы. Трудно передать, насколько нам трудно финансово, тем не менее я не пускаю рекламу на канал. У нас чисто политический канал. За счет этого у нас больше 24 тысяч подписчиков, и, я считаю, смотрибельность неплохая. А большее нам не по силам, поэтому ничего сделать не можем.

— Я разговаривала с украинским правоведом Татьяной Монтян, и она сказала, что без поддержки олигархов никакая партия на Украине не может прийти к власти. Говорят, что Россия ставит на партию Виктора Медведчука, оппозиционный блок. Правильно ли делает Россия и ставит ли она на Медведчука действительно?

— Медведчук — это вроде как власть России. Насколько я знаю, Зюганов ставит на Симоненко, то есть у Коммунистической партии Украины есть поддержка России. Им кажется, что эти партии перспективны. Я считаю, что если бы обе партии объединили протестный электорат, то есть те движения, которые борются самоотверженно против этого режима, то эти партии были бы перспективны. Но увы, Медведчук и Симоненко категорически против объединения. Делали несколько попыток — бесполезно.

30 июля три партии сделали совместное заявление:

  • Прогрессивная социалистическая партия Украины,
  • "Киевская Русь"
  • Рабочая партия Украины (марксистско-ленинская).

Мы призвали все левые партии и движения объединиться на выборах, чтобы получить голоса, объединить усилия, средства, возможности. Посмотрим, какой будет отклик. Медведчуку и Симоненко объединение не нужно, а раз так, то у них особых перспектив нет. Да, у партии Медведчука есть определенный рейтинг, она в парламенте представлены, а дальше что? Ни те, ни другие не получат большинства голосов, а без этого на уровне даже местных советов что можно сделать? Ну, будет твоих десять человек в совете сидеть, но на что ты повлияешь? Задачей должен быть перелом ситуации. Для этого нужно объединение.

— Какие перспективы у партии Шарии? Почему у него есть рейтинг? За ним тоже стоят чьи-то деньги?

— Я не знаю эту партию вообще. Во-первых, Анатолия Шарии нет на Украине. Во-вторых, когда мои представители пытались с ним установить контакт, он очень грубо высказался о нашей партии. Человек, который в политике сравнительно недавно, проявляет такое неуважение к нашей партии, которая создана в 1996 году, прошла тяжелые испытания, хорошо себя зарекомендовала. На какую поддержку он тогда рассчитывает?

Правильный выбор

— Наталья Михайловна, мы вам желаем удачи на выборах 25 октября. Может быть, после выборов вы расскажете нам о своих впечатлениях?

— Обязательно буду делиться. А главное, хочу пожелать, чтобы все спокойно прошло в Белоруссии. Это для всех нас архиважно. Я очень хочу, чтобы белорусы сделали свой обдуманный выбор, чтобы им потом никогда не было стыдно, что они ошиблись, чтобы они сохранили страну, потому что это огромная ценность, когда страна живет и развивается.

Украина всегда были богаче Белоруссии во всех отношениях: земля, зарплата, города. А сейчас нищая, разоренная, окровавленная Украина, где бесчинствуют фашистские молодчики, — просто небо и земля рядом с Белоруссией.

Поэтому прежде всего желаю, чтобы в Белоруссии все хорошо прошло 9 августа. Хочу, чтобы вообще спокойно лето завершилось, и коронавирус в конце концов закончился.

— Наталья Михайловна, какой выбор должен быть: Александр Лукашенко или кто-то другой?

— Это выбор белорусского народа. Я никогда нигде не буду советовать. Народ сам мудр. Только бывает, как на Украине, поддается какому-то мимолетному влиянию, а потом кусает локти: как же раньше мы не подумали! Поэтому повторять ошибки не надо, нужно быть мудрым и делать правильный выбор.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы выборы россия украина наталья витренко протесты в белоруссии
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