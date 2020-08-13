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Автор Вадим Горшенин

По какому принципу в стране назначают губернаторов

Политика

По какому вообще принципу назначают губернаторов в России? Рассуждает и удивляется главный редактор Форума МСК Анатолий Баранов.

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— Я читал многие отклики о том, что в Хабаровске "поверили в Дегтярева", но потом выяснилось, что люди продолжают выходить на улицу даже под проливным дождем. Их обвиняют сейчас во вмешательстве Запада, что из других регионов едут, что там куча профессиональных революционеров появилась. Я не знаю, откуда завезти такое количество профессиональных революционеров, чтобы они шагали такими колоннами по Хабаровску.

— Говоря о рейтинге доверия губернаторам: вот касательно Дегтярева — у него сейчас 45% или немножко поменьше. Это один пример, но их же много. А может, есть такие чудесные люди, у которых все получается, и люди выходят на улицы со словами благодарности горячо любимому руководителю?

В принципе, такой планировался в Москве. Метро нарыл в невероятном количестве, плитку везде неоднократно поменял, маски стал производить за счет городского бюджета. То, говорит, снимайте, то обратно надевайте. Деятельный, энергичный человек. Я вот думаю, у нас любит ли 45% москвичей Сергея Семеновича, наскребется ли или все-таки там поменьше.

— Если бы считала Панфилова, думаю, наскреблось бы и 95.

— Панфилова, может, и в Хабаровске сейчас посчитает. Но вот люди третью неделю выходят, все это видят.

— Есть такой политик — Евгений Федоров, движение НОД. Он говорит, что в Хабаровске выходит 0,1%. "Мы на них чихать хотели, это все засланные казачки". Я посмотрел на численность НОДа — это просто 0,000000… после запятой какой-то процент от количества населения России. А движение себя общероссийским называет.

— Оно общероссийское: три калеки тут, там и везде по всей России. Это в рамках закона. Другое дело, что оно расшифровывается как Народно-освободительное движение. Так понимаю, что они хотят освободить Путина от врагов.

— Я думаю, от народа.

— А народ — это враги. 140 миллионов врагов, которые мешают Путину. Приезжаешь в Останкино — у проходной обязательно стоит девушка или юноша с флагом НОД и тоже что-то протестует. Казалось бы, "Останкино" — точно государственное. Но и там враги. И там засели.

Но на фоне такого общественного неустройства такие блаженные любых окрасов в огромном количестве должны появляться, ибо общество сильно дезориентировано. Такое описано еще в Евангелии: тогда тоже был в Римской империи беспорядок, постоянно появлялись люди с безумными, иногда диаметрально противоположными призывами. Живем без царя в голове. Вот если обратиться к Дегтяреву с прямым вопросом: тебя назначили — что ты конкретно будешь делать?

— Вопрос в том, что Фургала сняли и больше двух недель не могли назначить человека. Я-то грешным образом думал, что есть кандидаты, пишущие какие-то программы, из которых глава государства выберет наилучшую. Но я, видно, замшелый человек из советского прошлого. Никто не думал ни о каких программах. Я взял, отрапортовал, что я задачу понял, караул принял. Всё.

— Да. И все кремлевские губернаторские назначения в регионы происходят именно так. Объявляется назначение, у рядового избирателя первая реакция — непонятно. Может быть, это такая тактика: ошеломить, изумить, чтобы избиратель находился в состоянии постоянного изумления, как в городе Глупове.

Действительно, с какой стати человека отсюда назначают губернатором сюда? В его послужном списке непонятно ничего, как это связано, с чем он будет заниматься уже завтра. Почему нельзя при этом посмотреть на каких-то местных людей, которые могут оказаться, по крайней мере, в курсе того, что там у них в регионе происходит?

— Бизнес боится идти. Особенно крупный региональный бизнес боится идти во власть только потому, что они видят, что происходит со всеми губернаторами. По-моему, сегодня опять завели какое-то уголовное дело на какого-то губернатора, который, правда, уже царил давно в своем регионе. Поэтому как? Люди не доверяют, люди боятся. В части бизнеса опасно. Если ты идешь в политику, на тебя всегда что-нибудь накапают.

— Прошу прощения. Я не очень люблю Грудинина. Но вот конкретный пример. Сходил — сейчас уже там остатки волос, наверное, выносил. И таких примеров, в общем, не мало. Почему? Я не знаю. Это уже напоминает даже не Рим, а какую-то сатрапию страшную, где в живых должен остаться только один, а всем остальным…

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы хабаровск михаил дегтярев анатолий баранов
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