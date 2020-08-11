Губернаторы-назначенцы: почему падает рейтинг?

Что приводит к падению рейтинга губернаторов — только ли коронавирус? Об этом с главным редактором Форум МСК Анатолием Барановым беседует председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин.

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— Выяснилось, что у Хабаровского края был заключен договор поставки чего-то с какими-то американскими компаниями. Как это возможно? Причем это сделал не Фургал — он просто поддерживал уже подписанный договор. А люди из этого региона говорят: "У меня 25 тысяч заработная плата, а 15 тысяч — ЖКХ. Выложи и положи". То есть после разрушению старой системы РАО "ЕЭС" получается вот что.

— Все еще хуже и необязательно даже, что в России дешевле. Есть регионы, где стоит огромная ГЭС, и электроэнергия дешевая, а в соседнем регионе ее генерируют на ТЭЦ, да еще на привозном сырье. Это тоже плата за падение единой энергосистеме.

Там, где гидроэлектростанция, думают: кому бы избыток энергии предложить. А в другом месте все такие довольные: "Мы своим дуракам дорогую продавать будем. Больше денег, больше налогов". Выгодно чиновникам покупать дорогое.

— У нас, если ты помнишь, в прошлом году президент говорил: не освоено множество средств на нацпроекты. На дороги и еще прочее. Конечно, их легче осваивать, покупая дорогое и взваливая на население.

— Но вопрос в том, что человек не может дать больше, чем у него есть. Редко когда можно сделать, чтобы вдруг население стало больше заработать. В Средние века были налоги на дым, на бороды. Тарифы задрать можно, особенно когда в законодательном собрании твои кивалы сидят.

Мы уже давно подошли к тому пределу, когда речь идет о массовом возмущении. Человек говорит: "Но как? У меня 25 тысяч зарплата. В Москве на такое не прожить, может, где-то далеко". И ему еще говорят: "А ты больше половины будешь отдавать за то, что живешь". В картонной коробке в Тюмени не выживешь, холодно. Наши квартиры с отоплением, светом, водой — это система жизнеобеспечения. Государство вообще-то должно это обеспечить нам. Иначе мы не будем жить.

— У нас в Конституции прекрасной, которую поменяли недавно, одно из главных прав — гарантируемое право на жизнь.

— Право у вас есть, но, когда вы захотите им воспользоваться, вы узнаете много нового.

И как реагируют?

— "Левада-Центр" опубликовал соцопрос, в котором фиксирует падение рейтинга глав субъектов Федерации почти на 10% с января. Пусть он оппозиционный весь, но фонд "Общественное мнение" тот же самый рейтинг показал еще на 13% ниже. Понятно, что мог повлиять коронавирус, при котором показали себя неумелыми многие губернаторы. Но и у президента рейтинг падает, а теперь и у глав.

— Мы давно наблюдаем недовольство центра губернаторами, при том, что он их фактически назначает, избирательный механизм сильно регулируется властями. И мы видим, что эти назначенцы центра — один дурак, другой вор… Периодически их и снимают со скандалами, даже с уголовными делами.

Иногда из своих соображений центр снимает и вполне популярных губернаторов — Фургал, Левченко. Это на пользу рейтингу? В Севастополе сменилось уже четыре губернатора, всех снимали с разными формулировками. Они реально все из Москвы, выше начальника отдела. Это центральная власть. И фигура губернатора отражает не личные достоинства, а через него граждане опосредованно с центром общаются.

Вроде асфальт стали класть хорошо, перекрестки появились человеческие, разметка на дороге. Люди увидели: "Ага, работает". А потом, извините, экономический кризис. Не микроб привел к падению производства, а периодический кризис капитализма. Но людей не столько волнуют причины, сколько то, что в карманах пусто и есть нечего. И еще тарифы растут при падении-то доходов.

Как люди будут к этому относиться и кого винить? Дональда Трампа, агрессивный блок НАТО или все же власть? Местную власть, которая все равно как аватара власти центральной. И с чего бы у власти рейтинг рос?

— Губернаторы стали не политическими лидерами, а бухгалтерами, которые берут и распределяют финансовые потоки, выделенные Кремлем на поддержку территорий. Вот Дегтярев в Хабаровске всячески настаивает: "Меня прислал президент", что сам-то он винтик.

— Не самостоятельная фигура.

— Тебе не кажется, что проблема-то и развития страны, и всего остального заключается в том, что мы отказываемся от природных историй? То есть природа дала, что должен быть вожак.

— Начнем с конца. Центр, который хочет все и всегда контролировать. На самом деле, как показывает практика уголовных дел, не очень получается. Но желание есть. Поэтому строго говоря, человек от сохи, от природы — он на губернаторские выборы даже, не то, что там избраться, даже попасть не может. Потому что муниципальный фильтр осуществляет кто? Осуществляет в большинстве своем правящая партия, она везде в регионах правящая.

То есть на самом деле партия эта не правит. Она действует в соответствие с указаниями исполнительной власти. И мы прекрасно понимаем, что сидит управление внутренней политики на месте, управление внутренней политики в Кремле, они между собой контактируют, естественно. В режиме указаний, но тем не менее. И они тут согласовали: Иванов, Петров, Сидоров нас устраивают, потому что они не являются опасными для нашего кандидата. Всех остальных мы вычеркиваем.

Вот вам демократия. Люди что, дураки? Люди что, не понимают, что это так происходит? Они прекрасно понимают. Соответственно, что происходит? Любой губернатор — это ответственность Кремля. То же самое, что говорит Дегтярев: "Я не знаю. "Токмо волею пославшей меня больной жены". Вот так.

— Ты прямо описал историю падения Римской империи.

— Мы тоже Рим. Мы третий Рим, мы тоже разваливаемся. Грамотно. Мы разваливаемся в соответствии.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев