Россия при "путинизме" стала опасной державой

Западная пресса, обсуждая Россию последнего времени, вынуждена признать, что будущее у страны всё-таки есть. Но вот сможет ли РФ со своей армией стать фактором стабильности, в издании L'Opinion пока не знают.

По мнению авторов материала, отношение России к миру — смесь сохранённого влияния, нового вызова и изменчивого соотношения сил. В последнем исследовании "Россия в мире" под редакцией Анна де Тенги говорится, что после вмешательства в Грузии в 2008-м и Крыму в 2014 году Россия вновь рассматривается как мировая держава.

Разумеется, не обошлось без определений "аннексия Крыма", "дестабилизация Украины", "вмешательство в Сирии".

Издание вспомнило и возвращение в Средиземноморье и Африку (Ливию, Центральноафриканскую Республику), саммит Россия-Африка в Сочи в 2019 году.

На сегодняшний день Россия представляет собой державу, с которой приходится считаться, и нужно понимать, с какой целью она добивалась этого лидерства.

У страны есть мощная армия, но экономика находится в плачевном состоянии. При этом демография переживает упадок, а в обществе прослеживаются признаки усталости несмотря на патриотизм.

Путин вытащил страну из "завала 90-х", но оставшаяся с конца СССР рана до сих пор не зажила. Территориальные потери, крах идеологии и расширение НАТО стали унижением, которое всегда было плохим советчиком во внешней политике, считают западные журналисты.

Москва пытается сотрудничать с Пекином, но доверия там не было и не будет. Страны сближают свои позиции для противодействия Америке, и текущее сближение вокруг авторитаризма и суверенитета не следует недооценивать.

США под руководством Трампа не упускали случая поспособствовать российским геополитическим замыслам. На руку Москве и сближение с Египтом и Турцией, связи с Ираном. Наконец, "антилиберальная" мода в странах ЕС предоставляет рычаги влияния Москве.

Все воспринимают Путина как "бога из машины", при этом он мешает абсолютно всем западным державам.

Как пишет Селин Маранже (Céline Marangé, научный сотрудник Института стратегических исследований при Министерстве обороны (IRSEM), специалист по России, Украине и Центральной Азии), российское влияние реально, но пока ограничено. "Пока никто не знает, может ли Россия создавать что-то кроме помех, чтобы её всерьез рассматривали как партнера в строительстве "мира завтрашнего дня", — пугают СМИ.

Разумеется, нужно понимать, что президент России останется на своём месте надолго. По словам Мэри-Элизабет Боуэн (Marie-Elisabeth Baudoin) Конституцию страны так грандиозно перетряхнули, что последствия этого выходят за пределы личности самого Путина.

С геополитической точки зрения здесь встает еще один вопрос: Путин, который гарантировал себе долгие годы правления, как будет "политически" выглядеть в конце сроков?

Европейские СМИ отмечают, что якобы "нельзя исключать нового застоя в брежневском стиле". Дескать, значительная часть населения будет знать только одного стареющего президента, и в такой обстановке возможно усиление внутренней напряжённости и внешний авантюризм для отвлечения внимания.

Но "проект Путина" может заключаться и в том, чтобы восстановить мощь России, как он ее понимает. Он также явно стремится закрепить систему необходимой, как он считает, для России сильной президентской власти, а также для этого снять напряжённость во внешних связях страны.

Так что Европе и США следует быть готовыми к серьёзному игроку-противнику на долгие годы, подытожили французские аналитики.