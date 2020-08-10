Найдется ли альтернатива Фургалу

Сергей Удальцов: судья дал ему 10 суток ареста за то, что политик призвал людей на своей странице в соцсети писать заявления в генпрокуратуру с требованием суда над Фургалом в Хабаровске. Как людям выражать свою позицию? Остались ли законные методы?

Правильно ли арестовали Сергея Удальцова? Сможет ли кто-то занять место Фургала? Падает ли число донорских регионов РФ? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире "Правды.ру" главному редактору Инне Новиковой рассказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Читайте начало интервью:

"Не хватало фактуры": что не сказали хабаровчанам при аресте Фургала

Когда ждать реальных улучшений по Конституции

— Расскажите свое мнение об аресте Платошкина и Удальцова. Удальцову дали 10 суток, он вроде бы на своей странице в соцсетях призывал людей идти в Генпрокуратуру писать заявление (там связано с Фургалом тоже). Может ли такое быть поводом для задержания?

— Мало знаком с материалом по Платошкину, с доказательной базой и что вменяется. Прекрасно, что он под домашним арестом, не думаю, что было бы сильно плохо, если б его отпустили под подписку о невыезде. Но это следователю и судье виднее.

Что до Удальцова… С одной стороны, нет ничего плохого в том, чтобы воспользоваться своим правом и написать запрос в прокуратуру.

Но в прошлом Удальцов часто пытался, используя законную процедуру, делать нечто незаконное. Одно дело — прийти, написать, можно это вообще сделать из дома. Большой вопрос, что вообще бы неплохо. Хочешь устроить акцию — устрой. Встать в одиночный пикет — встань. У нас журналистская общественность, защищая разных своих коллег, показала, как можно использовать формат легального одиночного пикета. Но зачем злоупотреблять правом. Есть же люди, которые по более важным для них поводам, хотят написать заявление в Генпрокуратуру.

— Безусловно. Каждый может.

— Да. Я все же не читал это воззвание Удальцова, к чему именно он призвал, что имелось в виду. Но если был все же провокативный элемент — давайте все триста человек придем и будем требовать приема заявления, причем через час после закрытия принимающего окна… Это не очень красиво. Злоупотребление правом.

Мы с товарищами типа Удальцова, Лимонова часто дискутировали по поводу статьи 31 Конституции. Конечно, по ней любой человек может устроить акцию, но власть отвечает за то, чтобы акция не нанесла ущерба другими гражданам. Лучше все-таки собираться не на взлетной полосе аэропорта, не на парковке "скорой помощи", скажем.

— Свобода заканчивается там, где начинается у другого человека.

— Конечно. В любой стране мира всегда везде это — процедура. У любой демократии есть полицейская функция — защищать безопасность граждан. Я сторонник того, что не должно быть злоупотреблений как со стороны власти, так и со стороны активистов гражданского общества, чтобы устроить провокацию. Хочешь кинуть миллион обращений — объяви призыв и киньте их по интернету.

Или ты хочешь, чтобы собралось триста человек, и устроить перформанс? Он хорош сам по себе, но здесь это отвлекает гражданское общество, в том числе самых активных людей, которые готовы писать, выходить, более активно участвовать в общественной жизни.

Манера общения и снова Фургал

— Еще пишут: "Власть очень обидела и обманула народ со своей пенсионной реформой. И часто общается с людьми высокомерно".

— Ну здесь ведь не то, что хотят специально обидеть. Просто важно, чтобы язык был современным, на котором люди сейчас привыкли разговаривать. То, что считалось верхом вежливости 30 лет назад, сегодня смотрится надменно и как издевательство. И это нормально, коммуникация развивается.

Есть чванливые чиновники, их надо одергивать. Те, кто не очень хорошо понимает, куда попали и в чем их предназначение — работа на людей, обеспечение их благополучия. Достижение этих двух простых целей распадается на множество подзадач, для которых уже и создаются различные органы и подразделения. Но система разговаривает с народом немножко не так, как народ между собой. Это проблема.

— Еще комментарий: "В России построена такая модель управления, которая не предполагает активного участия граждан в политике и экономике".

— Не согласен. Поговорите с кем-нибудь про англосаксов, Европу, арабский мир, Африку — везде в этом плане люди недовольны. Везде сложно делать карьеры, продвигать свои идеи. Но если мы посмотрим даже за последние 20 лет на количество self-made людей на высоких постах и должностях…

Власть везде заинтересована, потому что безопасность системы зависит от того, насколько она адаптивна, насколько она подстраивается под общество.

— Человек из Хабаровска пишет, что "кто бы не вышел сейчас на выборы — он все равно проиграет, даже если будет лошадь Фургала на митинге".

— Если на те, которые пройдут через год — я так не считаю. Да, даже те, кто раньше к Фургалу не особенно хорошо относились, все равно испытывают сложные чувства. Здесь многое зависит от эффективности работы исполняющего обязанности и федерального центра. Это вовсе не значит, что жители Хабаровска готовы отгородиться от реальности. Это вот пытаются нагнетать в том числе и передергиванием. Фургал выиграл выборы, но первый тур проиграл. Внутри региона были люди, не очень им довольные, критиковавшие его. Были те, кто ситуативно с ним, потому что нет альтернативы. А если альтернатива появится, то самому Фургалу будет крайне сложно у нее выиграть, даже если сумеет принять участие в следующих выборах.

— Я думаю, вряд ли все хорошо разрешится с обвинениями.

— Дело не только в обвинениях. Факт отрешения от должности с утратой доверия — это все же больно и травматично для территории. Это я просто в подтверждение вашего предположения, что вряд ли разрулится все хорошо.

Здесь вопрос работы с общественным мнением, потому что Хабаровский край — сильный и важный регион. Важно понимать будущее свое и своих детей именно здесь, на своей территории, потому что рядом Китай, очень серьезный путь за 20 лет прошедший. При том, что с нами граничат территории, по их меркам отсталые — север, но даже он выглядит весьма выигрышно и убедительно.

Люди сравнивают, как они жили 20 лет назад и как Китай. И мало дальневосточного гектара, речь идет о более продуманных усилиях. Важно, чтобы каждый человек имел основания, личные основания, потому что без этого, как нам показывает мировая история, даже сверхжесткие конструкции в какой-то момент становятся очень хрупкими.

Доноры

— Комментарий по поводу не только Дальнего Востока. "В 1993 году было 35 прибыльных регионов России, а в 2001 году доноров осталось 25. Сейчас тринадцать регионов являются донорами. Остальные — дотационные регионы".

— Конечно, есть наше нефтегазовое все, и эти регионы всегда будут донорами. В других сферах промышленность сильно пострадала от пандемии. Двадцать пять доноров у нас, как было, так и есть. Проблема остра, но в любой другой экономике у всех так же. Сейчас все страны думают, как этот кризис преодолеть.

Евросоюз принял солидарную программу, вообще беспрецедентна программа США. У нас наша программа, и насколько она сработает — серьезное испытание для власти. Еще в разгар пандемии я говорил, что не так много народа заболеет, но негативные последствия карантина почувствует каждый человек.

Кстати, Китай заявил, что вернулся к росту экономики.

— Молодцы.

— Посмотрим. Пока все считают, что тут статистикой частично манипулируют. Там не было целиком карантина, страна же огромная, вся не закрывалась. У нас жаловались на жесткость карантина, а в Китае просто заваривали двери, чтобы человек на всякий случай не вышел. А через четырнадцать дней это вскрывали. Но эта жесткость позволяла другим территориям функционировать вообще без всяких ограничений.

Глубоких разборов от экспертов-экономистов я пока не видел, но, тем не менее, заявление руководства Китая на эту тему есть. Посмотрим.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев