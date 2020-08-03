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Автор Александр Шторм

Власть заставит россиян "сдать" деньги в бюджет

Политика

Власти нашли альтернативу нефти и газу для пополнения трещащего бюджета — они будут добывать миллиарды "из народа".

Правда, выглядит такая альтернатива довольно сомнительно, поскольку основана все на том же неизбывном в наших широтах принципе "отнять и поделить" — сообщают авторы проекта "Новости на каждый день".

Неудачные попытки государства вытащить у граждан личные накопления успехом не увенчались, а бюджет требует пополнения.

Власти пошли по пути наименьших рефлексий и решили их просто забрать. Так как лицо держать нужно при любом раскладе, все это подается под соусом заботы о самом народе.

Речь идет о том, что выпавшие доходы ПФР из падения доходов после пандемии (руководитель ПФР обозначил ситуацию как "немножко уменьшились") хотят компенсировать средствами, происхождение которых граждане не смогут объяснить.

Логично, что прессой это преподносится как "борьба со взятками", но КоАП и Конституционный суд на этот счёт другого мнения.

Действительно можно ждать, что в итоге любой гражданин, попавший под плотный колпак ФНС, Росфинмониторинга и других контролирующих органов может оказаться в ситуации, когда ему нужно доказать каналы и основания происхождения средств на личных счетах, банковских картах, в ячейках банков, и прочих очень интересных государству местах.

Соответственно, если законность получения денег невозможно доказать — их заберет государство на пенсионные выплаты. Напомним, что бывшие до этого легальными схемы сокращения налоговых отчислений могут назвать "мошенничеством" и наказать в рамках Уголовного Кодекса. Все призывы экспертов обратить внимание на тот факт, что при 100% исполнении требований Налогового кодекса бизнес должен платить в виде налогов более 100% своих доходов — уже проигнорированы.

"В последнее время есть тренд — ФНС хочет эффективнее собирать налоги. А для этого нужно ещё эффективнее наказывать тех, кто в данной сфере мутит воду. Чтобы другим неповадно было." — сообщали аналитики телеграм-канала "ПолитГид".

Вишенкой на торте становится и новоиспеченный запрет анонимно вносить средства на электронные кошельки. Можно уже сейчас предполагать, что не за горами запрет делать переводы с неидентифицированных кошельков.

"Уже нельзя анонимно пополнить QIWI, Яндекс. Деньги, WebMoney и другие электронные кошельки. При зачислении у плательщика запросят паспортные данные… Для огромной армии "свободных художников" начнутся тяжелые времена." — пишут эксперты канала "Мэйдэй. Хроника пикирования".

Те же из должников, кто намерен избежать путем выплат символических сумм, скорее всего получат претензию из серии "верни все сразу или садись в тюрьму".

По данным представителей ФССП, такие изменения в закон могут пройти для минимизации подобных ситуаций. После этого должников можно будет привлечь к уголовной ответственности - и если с них нечего взять, им придется далее жить с судимостью.

Россияне, получающие средства через посредников, могут начинать готовиться к тому, что ФССП "начнет получать данные от агрегаторов, позволяющих россиянам оказывать услуги и получать заработок — в частности, это агрегаторы заказа клинеров, ремонта, такси и любых услуг"

К тому же, ФССП планирует после окончания ограничительных мер произвести изъятие движимого и недвижимого имущества должников по кредитам, услугам ЖКХ, алиментам и договорам займа "по которым вынесены судебные решения".

Так что свободных средств у россиян, с точки зрения государства, быть не должно совсем. Слишком жирно будет — не делиться с государством в столь сложные времена. Утрируем, конечно — но выглядит-то это именно так. Особенно в свете сообщений Росстата о том, что большинство россиян получают среднюю зарплату в 35 000 рублей — а на нее как проживешь?

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Темы пфр фнс долги кредит налоги конфискация пенсионный фонд переводы средств
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