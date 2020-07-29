Дзермант: в Беларуси есть предпосылки для националистических протестов

Кому Лукашенко адресовал сообщение о возможном силовом захвате власти в Беларуси и кто стоит за Бабарико и Цепкало, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси, директор Центра изучения и развития интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант.

Шестые выборы

— В Республике Беларусь 9 августа состоятся президентские выборы. Белорусской конституцией количество президентских сроков не ограничено. Действующий глава государства Александр Лукашенко побеждал на президентских выборах с 1994 года. И баллотируется на этот пост в шестой раз. Сомнений в его победе нет. Или есть? Алексей, основание для такого вопроса — заявления вашего президента о том, что возможен силовой сценарий захвата власти в Беларуси. С чего президент пугает избирателей?

— Я думаю, не столько пугает, сколько предупреждает, что попытки раскачать ситуацию имеют место. Оппозиционные кандидаты, которые шли на выборы, этого особо не скрывали. Часть из них снята с выборов:

из-за попыток дестабилизации,

финансовых махинаций.

Но их сторонники что-то наверняка будут предпринимать. Лукашенко об этом и говорит. Я не сомневаюсь, что государство, правоохранительные органы на это нормально среагируют, но боюсь, что протест или попытку бунта в Минске или где-то в регионах оппоненты предпримут. Тем более они рассредоточились, переформатировались и пытаются дать бой Лукашенко.

— По мнению россиян, в Беларуси очень прочная власть, где невозможны никакие майданы. Мы чего-то не знаем про Беларусь?

— С одной стороны, это впечатление правильное. С другой стороны, не нужно думать, что все гладко и что сильное государство, которое у нас есть и которое майданов не допускает, — это данность. Оно сильно, когда пребывает в тонусе, адекватно реагирует на угрозы и с ними справляется.

То, что предпосылки у нас для протестов и националистических настроений есть, — это не секрет.

Просто в основном картинка делается большинством белорусов, которые спокойные, нормальные, мирные люди. Но у нас есть сегмент граждан, которым очень не нравится действующая власть. Если дать слабину, они будут пытаться раскачивать ситуацию и идти к свержению действующей власти.

— Кому направлено сообщение о возможности силового захвата власти? Избирателям или союзникам, той же России, которая должна более серьезно относиться к ситуации и не участвовать во внутрибелорусских провокациях?

— У Лукашенко, мне кажется, внутренний посыл был для чиновничьей вертикали, для сторонников власти, чтобы не расслаблялись и не думали, что мы легко пройдем этот период, не надо ни о чем беспокоиться. И конечно, основным союзникам, чтобы они понимали цену теперешнего белорусского государства, потому что если оно рухнет, мы увидим все катастрофические последствия, в том числе для России, которые мы видели после Украины. То есть он говорит открыто: если строй в Беларуси изменится, то изменится очень многое, в том числе с геополитической точки зрения.

Кто поддерживает Бабарико

— Алексей, вы почувствовали подвох в моем вопросе. Попробуем его раскрыть для тех зрителей, кто не в курсе внутренней белорусской интриги. Впервые, может быть, за всю постсоветскую историю так ярко накануне президентских выборов в Беларуси говорят о руке Москвы, а не о руке Запада. Арестован один из кандидатов в президенты, экс-глава "Белгазпромбанка", которого напрямую связывали с Москвой, с российскими экономическими структурами. Во-первых, как вы к этому относитесь лично как избиратель? Во-вторых, действительно ли у вас так много говорят о нездоровом влиянии России на внутрибелорусские процессы в последнее время?

— Кандидат в президенты, Виктор Бабарико, банкир, председатель "Белгазпромбанка", был по долгу службы связан с российским капиталом. Сейчас в рамках уголовного дела выясняется, что он выводил российские деньги за рубеж, участвовал в криминальных схемах по выводу денег. Соответственно, вопросы о финансировании его деятельности вызывали подозрения в российском следе, потому что основные партнеры Бабарико находятся в России. Наверное, это небезосновательно. Хотя я полагаю, что там, скорее, международная сеть, потому что в России она начиналась и на Западе заканчивалась. Выгодно ли это российскому государству и конкретно Кремлю? На мой взгляд, невыгодно, потому что сам Бабарико — умеренный прозападник.

Бабарико не скрывал своих симпатий к Речи Посполитой, литвинскому древнему наследию. Говорил, что генетические влияния с Востока испортили белорусов.

Там уже начинался расизм, поэтому я не понимаю симпатии части российского общества, в основном либералов, к Бабарико. Он их тут же бы кинул, если бы победил. Поэтому я считаю, что это невыгодно было бы России, но то, что Россия неоднородна, в том числе властные структуры, для меня тоже очевидно. Может быть, есть группа, которая вполне могла его поддерживать, но при этом имела интересы на Западе. Сейчас интересно, развяжется ли этот клубок. Может оказаться, что это вообще транснациональная структура. И кто за ней стоит, еще предстоит выяснить.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова