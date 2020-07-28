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Автор Любовь Степушова

Открытие турпотока в Турцию. Кому подарок?

Политика » Власть

Возобновление авиасообщения с Турцией с 1 августа — это подарок Анкаре в виде нескольких миллиардов долларов, которые оставят российские туристы в этой стране. Почему при этом, или вместо того, не были открыты Болгария, Кипр, Греция, которые, как и Турция, сняли ограничения по въезду для россиян?

Как Путин ответит на превращение Святой Софии в мечеть?

Подарок Турции — миллиарды долларов от туристов

В прошлом году около 7 миллионов российских граждан побывали в Турции, и они оставили там около 5 миллиардов долларов. Но при этом тогда для россиян были открыты и иные туристические направления. С 1 августа по причине пандемии таких будет всего три — помимо Турции, еще Великобритания и Танзания. Два последних являются подарком правительства олигархату, и это к вопросу о том, где находятся сокровища нашей элиты, а стало быть и из сердца.

А вот выбор Турции — это не подарок российским обывателям, полюбившим "олл-инклюзив" турецких гостиниц, и не подарок внутреннему туризму, ради которого можно было бы отказаться от поддержки отельеров Турции. Здесь виден личный месседж от президента Владимира Путина президенту Реджепу Эрдогану, который, также к слову, недавно сделал из православной святыни — храма Святой Софии, мечеть и помогает деньгами и оружием бандеровскому режиму в Киеву.

Казалось бы, не стоит помогать экономике Турции, да и выбор других стран, где эпидемиологическая обстановка также неплохая, была бы более очевидной. Например, раньше, несомненно, Россия помогла бы Болгарии, Греции, Кипру — "братушкам" православным. Но это только казалось бы.

Почему именно Турция?

Очень показательный момент: Турция уведомила, что 27 июля — второй раз за два месяца, будет остановлена прокачка газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Газопровод, стоивший "Газпрому" 7 млрд долларов, встанет на две недели — до 10 августа. Официальная причина — ремонтные работы и отсутствие спроса. В результате Россия уйдет с первого места среди крупнейших поставщиков трубопроводного газа в страну. Из 1,87 млрд кубометров половину в Турцию поставил Азербайджан (924 млн кубометров), на втором месте оказался Иран (557 млн), а Россия откатилась на третью строчку с 389 млн кубов. Это показательный момент, Анкара намекает, что за Москвой долг и бьет по самой болезненной точке — "Газпром " — в убытке, а Москва теряет имидж.

За что долг?

За две недели состоялось два телефонных разговора между Путиным и Эрдоганом по тематике двусторонних отношений. Пожалуй, больше ни с одним мировым лидером российских президент не говорит в таком режиме.

В том числе, в понедельник, обсуждали недавнюю эскалацию между Азербайджаном и Арменией. Анкара нагнетала обстановку всемерной поддержкой Баку, несомненно Путин попросил быть спокойнее. Что касается Ближнего Востока, то в повестке дня остается сирийский Идлиб, хотя налажено совместное патрулирование, и хрупкое перемирие в Ливии, где стороны поддерживают тоже разные силы.

Несомненно, здесь были компромиссы с обеих сторон, и, видимо, Анкара где-то уступила больше.

"Братушки" давно не братья

Символично, что президент Эммануэль Макрон считает соперниками ЕС в Средиземном море и Россию, и Турцию.

"На карту поставлена ​​борьба за власть, в частности, с Турцией и Россией, которые все больше и больше заявляют о себе, и в противостоянии с которыми ЕС все еще делает слишком мало", — заявил Макрон перед переговорами с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, пообещав полную поддержку как Кипру, так и Греции в борьбе за богатства шельфа в Восточном Средиземноморье.

То есть, в рамках ЕС у Кипра, Греции, Болгарии появились давно другие защитники, и прежние "братушки" не имеют суверенную позицию ни по одному международному вопросу.

Турция же такую позицию имеет, поэтому с ней можно работать, и ей можно делать подарки. Они выглядят логичными, как и спокойное восприятие открытия мечети в Святой Софии при гарантии сохранения ее культурного наследия и допуска туда православных, которые теперь за вход и деньги не будут платить.

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Темы реджеп эрдоган турецкий поток владимир путин россия и турция
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