Владимир Зотов: Лукашенко ведет кампанию на антироссийской основе

Почему Лукашенко сравнивает выборы 2020 года с протестами в 2010 году, в чем странность белорусской оппозиции, а также о сходстве ситуации в Белоруссии и на Украине рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой редактор-координатор информационного агентства REGNUM Владимир Зотов.

Странная оппозиция

— Владимир, давайте поговорим о том, что происходит в Белоруссии накануне президентских выборов, которые состоятся 9 августа. В воскресенье Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, где заявил, что видит сходство между попытками раскачать внутреннюю ситуацию в Белоруссии в 2010 году после президентских выборов и в ходе нынешней электоральной кампании. В 2010 году были столкновения вокруг дома правительства, которые быстро подавили. Но в Белоруссии были протесты в 2006, 2017 годах. Почему президент проводит аналогию именно с 2010 годом?

— Я думаю, дело в том, что в 2010 году тогдашние оппоненты Лукашенко активно искали поддержку в Москве. Как тогда, так и сейчас Александр Григорьевич считает, что основная угроза его переизбранию исходит из России. Он сейчас говорит о внешнем вмешательстве, в том числе со стороны Евросоюза. Но на самом деле он, конечно, имеет в виду Москву.

Нынешняя предвыборная кампания удивительна. Лукашенко собственными руками начал себе создавать проблемную ситуацию.

Абсолютно все белорусские эксперты, с которыми я общался в начале президентской кампании, говорили, что объективно проблем для переизбрания Лукашенко быть не может. Это происходило уже после того, как начались уличные протесты, возглавляемые Тихановским, когда появились Бабарико и Цепкало. Эти люди примечательны тем, что они не из среды белорусской оппозиции, которая является несменяемой уже много-много лет. Белоруссия сейчас находится в очень серьезной экономической ситуации. Лукашенко успел изрядно поссориться с Россией. В этой ситуации все должно было выглядеть по-другому. Все гайки должны быть максимально закручены. Сейчас его основным соперником должен быть какой-нибудь прозападный оппозиционер, который получит свои 0,5% и на этом успокоится. Вторым должен быть некий человек, который изображал бы из себя сторонника русского мира, ни в коем случае таковым не являясь. Все белорусские эксперты утверждали, что:

Бабарико, Цепкало и прочие — это спойлеры,

ситуацию Лукашенко контролирует,

реальных протестных настроений нет.

Если их нет, то почему он сам себе создает оппозицию таким образом? Это действительно происходило. Дальше все вошло в свое русло. Бабарико он, не мудрствуя лукаво, бросил в камеру. Цепкало просто не зарегистрировал. Все производит впечатление некой поспешности и поломанного сценария.

Почему-то Лукашенко решил разыграть достаточно сложный сценарий в совершенно неподходящей для этого ситуации. Он дал определенное время кандидатам, чтобы они себя проявили, и не сразу начал гасить уличную активность. Этого было достаточно, чтобы белорусская общественность почувствовала, что власть позицию держит достаточно слабо и что есть некий шанс. После этого ситуация для Александра Григорьевича начала обостряться. И тогда он уже начал закручивать гайки.

— Объясните, пожалуйста, почему он именно себя так повел?

— Я думаю, что ему этот сценарий предложила часть белорусского истеблишмента, которую мы ассоциируем с министром иностранных дел Макеем. Лукашенко предложили сценарий, в котором он был бы победителем серьезного соперника при имитации сложного электорального процесса. В один момент он понял опасность. Тогда он всех закатал в асфальт, как у него и принято, как должно быть изначально.

Рука Кремля

— Почему вы не допускаете, что действительно Кремль стоит за тем, чтобы сместили Лукашенко? Причина есть достаточно серьезная — это отказ Лукашенко от интеграции и идеи трансфера Путина в кресло президента союзного государства. Лукашенко этот план отверг, и Путин оказался в весьма непростой ситуации.

— Я не вижу здесь руку Кремля исключительно потому, что Кремль всерьез с Белоруссией никогда не работал. Россия и Беларусь никогда не были политическими оппонентами. Вся активность России на белорусском направлении в той или иной степени натыкалась на самого Лукашенко. С ним могли ругаться, ему могли перекрывать газ, перекрывать рынок. Были такие местечковые разборки. Чтобы Россия делала что-то действительно технологичное, разыгрывала сценарии, которые касались бы белорусского общества, — такого не было никогда. И я уверен, что в обозримом будущем не будет.

Что касается обвинения от самого Лукашенко в присутствии руки Кремля — это явное доказательство того, что он вел кампанию именно на антироссийской основе. Он из себя уже давно строит единственного защитника белорусского суверенитета.

Белорусский суверенитет надо защищать, по мнению Лукашенко, прежде всего от России. Изначально было понятно: он будет рассказывать о том, что его хотят свергнуть какие-то злые кремлевские олигархи. Но России в Белоруссии просто не с кем это делать, у нее нет инструментария, в отличие от англичан, американцев, европейцев и прочей публики. Она никогда не делала на это ставку. Россия может бодаться с Лукашенко, она делает это часто, но общественные процессы здесь ни при чем, потому что никакого влияния на них Москва не имеет и иметь не может, к сожалению.

— Почему Москва повторяет ту же ошибку, что была сделана на Украине? Ставит на изживающего себя президента. На Украине тоже понятно было, что Янукович не пользуется доверием народа. Москва упорно на него ставила, тоже не имея никаких инструментов. Почему мы не учимся на своих ошибках?

— У меня нет ответа на вопрос, почему мы на них не учимся. Но это факт, что мы на них не учимся.

Действительно, много параллелей с украинской ситуацией, когда Янукович воспитывал для себя националистов, теперь то же самое делает Лукашенко. Правда, с несколько иными целями.

Янукович просто хотел электорально на этом выиграть, а у Лукашенко долгоиграющий проект, он действительно дерусифицирует Белоруссию, потому что хочет таком способом легитимизироваться в стратегическом плане.

Россия на Украине имела значительно больше инструментов в 2014 году, чем сейчас в Белоруссии. Но и там, и там результаты будут примерно одинаковые, я уверен. Собственно, никакого результата не будет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова