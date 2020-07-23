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Автор Александр Шторм

Схимонах Романов и "шаман" как иконы оппозиции

Политика

Схимонах Сергий (Романов), извергнутый из сана церковным судом Екатеринбургской митрополии продолжает отсвечивать в медийном поле с новыми выступлениями и проповедями. Все на ту же тему: заговор "масонов и хабадников", патриарху и президенту нужно покаяться перед Романовым, последнему — вообще отдать схимонаху власть.

Среднеуральский монастырь, где, кстати, Романов вопреки воле правящего архиерея, свою власть реализует в полном объёме, стал центром для сбора определенного рода "паломников", а точнее новых адептов "романовского" течения.

При этом, монастырь продолжает фактически, держать осаду от "внешних", "неверных". К которым относятся и непосредственные церковные власти, и власти государственные, да и просто представители общества, которые не поддерживают идеологию "лжестарца".

При этом, Романов, например, встретился с таким одиозным персонажем, как Владимир Квачков. Его Романов благословил на "ратные подвиги". Стоит напомнить, что предыдущие "подвиги" Квачкова потянули на статью о подготовке вооруженного мятежа и тюремный срок.

Есть там и какое-то "Правительство СССР", и прочие одиозные личности, и организации. К слову, религиоведы считают, что первое время приток таких вот товарищей будет существенным, а потом все сойдет на нет.

К примеру, профессор МГЛУ Роман Силантьев в одном из интервью заявил:

"Cколько продлится почитание Романова, трудно. Например, монастырь Эсфигмен на Афоне в подобном состоянии живет десятилетиями. С другой стороны, в случае Романова это не будет длиться слишком долго. Романов уже провозгласил себя патриархом и царем, осталось пройти еще две стадии: объявить себя богом-императором, а потом и существом выше Бога".

Впрочем, до этих стадий, думается, пока рановато. Для начала Романов действительно будет искать сторонников и тех, с кем можно вступить в альянс, или "церковное общение". То есть такие же общины "царебожников", которые по стране имеются не то, чтобы в больших количествах, но все же определенно имеют место быть. А вот потом уже начнется самое интересное.

Поскольку Романов — личность одержимая властью, он попытается себе эти общины подчинить. Ну, и, в этом случае, вспоминается только злая шутка про "смотрите-смотрите, инвалиды дерутся!".

В любом случае, зрелище будет шумное и во многом абсурдное. Если, конечно, общественный интерес к Романову и его "романовцам" не угаснет. Что тоже, весьма вероятно, поскольку про того же Диомида Дзюбана забыли довольно быстро, а сейчас и вспомнят о ком речь — очень немногие.

Впрочем, ряд политологов задается вопросом — а сможет ли стать Романов "лицом" или "иконой" оппозиции церковной и политической? Тем более, что к нему проявляют интерес и представители либеральной общественности, которые у нас по определению оппозиция разной степени несистемности, но с претензией на элитарность.

Хотя, честно говоря, и к псевдо-шаману Габышеву, который раз "ходившему" изгонять президента из Кремля они проявляют не меньший интерес — пусть и в формате стеба.

"Интересно, заглянет ли вышедший из ПНИ "шаман" теперь в Среднеуральский монастырь к Сергию? Кто-то недавно вспоминал строчки "Кто поставит крест на могилы нам? / Инок да шаман",- иронизируют в Телеграм.

Так вот, не дай Бог в первую очередь для этой самой оппозиции, если Романов каким-то чудом все же возглавит массовое религиозно-политическое движение. Общественно значимое и политически активное.

Потому, что адепты Романова уже продемонстрировали, что они будут делать с либеральной оппозицией на примере Ксении Анатольевны Собчак и её съемочной группы. Если коротко, то бить. И с Собчак — это был вариант "лайт".

Ведь в идеологии Романова, где столпами нравственности помимо Николая II являются еще и Сталин, а, по некоторым сведениям, и Иван Грозный, либеральный дискурс — это махровый сатанизм. Носителей либеральной идеологии уже не исправить. Поэтому легче просто "убрать" этих носителей. А там и идеология сама как-нибудь рассосётся.

То есть, первыми на фонарных столбах в случае прихода к власти Романова будут висеть именно либералы. Что не отменяет того факта, что вторым рейсом на те же столбы отправятся государственники, не слишком консервативного толка. Ну, и вообще, Путина же Романов уже "антихристом с резиновым лицом" провозгласил. А что правильный "романовец" должен делать со слугами и сторонниками антихриста? Правильно…

И да, здесь сколько угодно можно ссылаться на законодательство РФ и прочие интересные вещи. Только нужно понимать, что сейчас община Романова — это уже фактически тоталитарный гуруический культ.

Одна из особенностей таких культов в том, что нет никаких законов и рамок, которые бы были выше слова гуру. И если гуру сказал — пора начинать "духовную войну", значит пора начинать.

Вспомните Сёко Асахару и теракт в Токийском метро. В Японии тоже и законы, и полиция, и вообще светское демократическое государство. Но японцам это как-то не слишком помогло. Отчасти помогло лишь то, что Асахару все же приговорили к смертной казни и повесили. Что, кстати, не мешает его секте под новым названием, "Алеф" вполне себе существовать.

Но в целом, религиоведы сходятся в том, что у Романова не получится стать этаким всеобщим протестным лидером. Ни в отношении церкви, ни в отношении государства. Поскольку идеи, которые он высказывает слишком маргинальны.

Сам он периодически слишком уж экспрессивен, если не сказать, истеричен. Больше того, как указывает все тот же Роман Силантьев, у Романова нет позитивной программы. То есть, вот РПЦ, которая по Романову — зло, вот государство — которое тоже зло.

Но что опальный схимонах предлагает взамен? А ничего не предлагает. Он требует от Путина передачи ему власти, и вот тогда все "чудом Божиим" и разрешится. И еще и православный Царь придёт. Который уж точно всё наладит. Ну, или Романов станет таким "царем-монахом". Но эта часть доктрины данного культа, видимо, пока еще не проработана.

Больше того, использовать в политических комбинациях Романова тоже достаточно рискованно. Потому, что он непредсказуем. И где он углядит очередное "семя антихристово" — это вообще никому не известно. Подобные гуру часто страдают параноидальными припадками, и "кидают" своих политических союзников, из страха, что их "кинут" раньше.

Ну, и самая главная причина — это малочисленность последователей. Сейчас в ряде СМИ идет накачка на тему того, что "за Романовым пойдет все церковное консервативное большинство".

Это ложь.

Консервативное большинство Церкви по большей части с головой дружит. Это, во-первых.

А во-вторых, маргиналы, выступающие за Романова тоже не так многочисленны, как кажется. Просто они очень шумные. Это гиперактивные в Сети граждане. Которые, к тому же, сейчас находятся в стадии резкого эмоционального подъёма. У них там священная война. Не больше и не меньше. И естественно, что они кричат об обретенной ими "истине" на всех интернет-углах.

Оттого и складывается ощущение, что за Романовым стоят сотни тысяч, если не миллионы людей. На самом же деле, там максимум пара тысяч человек на всю страну.

Иллюзию значимости и многочисленности "романовцам" придают и СМИ, которые пишут практически о каждом его выступлении. Но давайте еще раз вспомним вышеупомянутого "шамана" Габышева, который шел в Кремль свергать Путина. Его, кстати, сегодня выписали из психиатрической больницы. Тоже было много медийного шума. Сейчас об этом персонаже мало кто помнит.

С Романовым в итоге будет примерно так же. Он попросту надоест целевой аудитории. А законы медиа таковы, что аудитории скучать нельзя, и появится новая тема. Или какой-нибудь очередной, новый "свергатель режима". О котором уважаемым читателям и зрителям будет слушать куда интереснее.

Главное же в этой истории в том, чтобы о Романове не забыли представители правоохранительных органов. И все же досконально проверили, что там творилось в детском приюте. И на какие статьи наговорил схимонах в своих "проповедях" на Ю-тубе.

Потому, что "духовная война" — это конечно весело и интересно, но dura lex sed lex.

Так что, право слово, либеральной оппозиции (да и всем противникам власти) проще походить за татуированным "шаманом" с бутылкой и банкой "гречки и тушенки" — всяко безопаснее будет.

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