Васильев: "Отношения США и России зависят от Китая"

О влиянии предвыборной кампании Трампа на договор СНВ-3, об отношениях Америки и Китая и почему для США выгодно выйти из договора об открытом небе, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Сергеевич Васильев.

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СНВ-3 и выборы

— Владимир Сергеевич, вы специалист по США. Что бы посоветовали Лаврову? Может быть, нам действительно привлечь Китай и устроить трехсторонние переговоры?

— Наши дипломаты заявили: мы исходим из того, что Китай — суверенное государство, свои проблемы развития ракетно-ядерного потенциала он знает лучше. Ахи и охи американцев об угрозе этого потенциала нас не беспокоят. Мы, может быть, даже приглашали китайскую сторону поучаствовать в переговорах. Китай отказался. Мы это решение уважаем, давить на Китай не будем.

— Это правильная позиция, с вашей точки зрения?

— Вот такую позицию мы заняли. Каждый день американцы и китайцы обмениваются колкостями. Маловероятно, что переговоры будут иметь трехсторонний формат. Встает вопрос, а есть ли вообще у американцев заинтересованность в этих переговорах? Тут, может быть, начинается игра, которую мы увидим в ближайшие полгода.

По положению о СНВ-3, администрация Трампа должна известить конгресс о том, что собирается делать с этим договором, за полгода, то есть 7 сентября.

В это время будет предвыборная кампания в самом разгаре, скандалов много. Какую бы позицию ни заняла администрация, это может создать проблемы. Если Трамп заявит, что договор не нужен, это может вызвать шквал критики: мол, администрация ведет дело к войне. Сейчас рейтинг Трампа стремительно падает. Демократы вполне могут раскрутить проблему ядерной войны. К чести Трампа, за 4 года пребывания на посту он не втянул Америку ни в какую войну. По большому счету Трамп действительно бизнесмен. У него главное оружие — это санкции, экономика. Он, видно, хорошо знает: главное — путем санкций довести до банкротства:

страну,

группу людей,

любой объект.

Поскольку он сам раз 5 или 6 оказывался на грани банкротства и был банкротом, он хорошо понимает, что при банкротстве по законам Уолл-стрит пулю в лоб себе пускают обычно.

Поэтому Трампу не нужно обвинение, что он поджигатель войны. Но сегодня основная проблема Америки — это Китай. Он будет главной темой внешнеполитической повестки дня осенней кампании. От того, как будут решены американо-китайские проблемы, может быть, будет зависеть конфигурация наших переговоров. Я считаю, что как раз Лавров и Рябков — это достаточно тонкие дипломаты, которые учитывают все нюансы американской политики. Надо быть весьма осторожным, чтобы совсем дров не ломать.

Кому нужен договор об открытом небе

— Учитывать учитывают, но американцы вышли из трех договоров. Особенно тут хвалиться нечем. Нет у наших дипломатов рычагов давления на переговоры об этих договорах.

— Они выходили до финансового кризиса, до коронавируса. Тогда этот выход однозначно на них работал. А на сегодняшний день ситуация амбивалентная.

Возьмем тот же договор об открытом небе. Про него тоже нельзя сказать, что американцы просто вышли и все. Что они сделали? С 22 ноября они нас пускать к себе не будут. Сами к нам летать не будут. Но американцы используют европейских союзников.

Получается, что США получили возможность за нами следить, а мы лишены такого права. Поэтому американцам этот договор не нужен.

Если бы он был двухсторонний — это одно дело, а поскольку в нем 30 участников, то пусть Европа следит за Россией.

— Я поражаюсь, почему мы подтверждаем приверженность этому договору. Надо тоже срочно выходить, если ситуация такая, что они за нами будут следить, а мы за ними нет. Почему наши дипломаты не выходят из этого договора?

— Это уже другой вопрос. Насколько я понимаю, там возникла действительно большая проблема. Надо обдумать эту ситуацию. Пока наши специалисты сказали, что мы тоже можем воспользоваться более хитрым способом:

мы можем изменить формат квот,

мы можем изменить формат инспекционных облетов.

То есть мы можем сказать, что в Европу можно летать, а дальше нет. Раз американцы вышли из договора, мы тоже на него не претендуем. Может быть, достаточно Польши и Германии. Что там в Испании происходит, нас мало интересует.

Мы уже знаем ситуацию с Ираном в том смысле, что европейские союзники не вышли. Мы знаем ситуацию с "Северным потоком". Здесь у нас есть возможность немного столкнуть лбами Евросоюз с США. Давайте поиграем на этом поле.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова