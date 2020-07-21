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Автор Вадим Горшенин

"Платошкин — истинный патриот": как живет под домашним арестом опальный политик

Политика

Николай Платошкин уже полтора месяца находится под домашним арестом после предъявления ему обвинений в организации массовых беспорядков и распространении информации, угрожающей здоровью населения. "Правда.Ру" уже не раз сообщала информацию по этой теме. Председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин беседует о развитии уголовного процесса с супругой оппозиционера Анжеликой Глазковой.

— Скажите, пожалуйста, что сейчас с Николаем Николаевичем и что происходит вокруг? Нам нужна информация из первых уст.

— Басманный суд оставил без удовлетворения апелляцию на меру пресечения. И Николай Николаевич так же продолжает оставаться под домашним арестом по месту регистрации. Смотрит телевизор, читает книги и пишет мемуары. 18 книг уже им написаны, девятнадцатая будет, видимо, о происходящем. То, что мы увидели в суде… Я так представляю, что суд должен взвешивать две стороны — защиты и обвинения — для принятия справедливого решения. Но я увидела абсолютно другое.

Доводы защиты, на мой взгляд, были весомые, аргументированные, но ничего не было принято во внимание. Мне показалось, и сам Николай Николаевич сказал, что решение уже было вшито в дело, то есть это был не отдельный листок. То, что даже не разрешают прогулки — вопиющий факт. В следственных изоляторах, карцерах час прогулки всегда разрешен.

Нежелание суда, следствия, прокуратуры рассматривать вообще какие-либо ходатайства защиты, самого Николая Николаевича, лично меня наводит на предвзятость всего этого дела. При том, что вся доказательная база — один видеоролик в материалах дела. И все это, на мой взгляд, чтобы убрать его с политической арены.

— А что было в этом ролике? Что это за ролик вообще?

— Нам не озвучивают, что за ролик. Это апрельское видео, до сих пор оно есть в интернете. Николай Николаевич проводит встречи по скайпу с регионами, общались со сторонниками его взглядов о том, как происходит у них коронавирус. Говорили, что почти везде отсутствуют маски, перчатки, медицина не справляется. В принципе, все то, что мы слышали в СМИ, подтверждали.

— Я при этом подумал: наверное, надо наших академиков сажать, которые говорили, что необязательно носить маски, когда нет в непосредственной близости от тебя каких-то людей, которые могут заразить и так далее. А Роспотребнадзор, по-моему, говорил: нет, академики не правы, потому что они в Роспотребнадзоре, чиновники, знают намного больше академиков.

По поводу прогулок: я был председателем ОНК Москвы и знаю, что прогулки должна обеспечиваться какими-то наблюдающими людьми. А во ФСИН Москвы острая нехватка сотрудников, и от этого никуда не деться.

— У нас сначала не хватало людей в медицине, и мы видим результат. Теперь у нас меньше работников ФСИН. А почему должны люди страдать от оптимизации во всех отраслях. Еще по этому ролику: была назначена лингвистическая экспертиза, и видео урезали на две секунды, в которые Николай Николаевич говорит: "Возможно, это не так". Так адвокат говорит, и тогда получается вообще фальсификация дела.

— Да, конечно.

— О какой тогда правовой системе мы говорим? Абсолютно абсурдная ситуация. Скорее всего, мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека, потому что не видим, что суд готов пойти на хоть какие-то рассмотрения. Платошкин — не террорист, никаких призывов от него не исходило, не проводилось несанкционированных митингов.

Сейчас в Хабаровске пять дней люди без санкций выходят. А Платошкин всегда призывал идти на честные выборы, согласованные акции. И вот этого человека помещают под домашний арест, и ему угрожает до 10 лет тюремного заключения. Необъяснимый факт!

— Николай Николаевич держится?

— Да. Он в бодром здравии, как всегда боевой дух. Не сломается, сильный духом. Вы, наверное, видели фильм, где он в Германии, США отстаивал интересы страны. Памятник в Трептов-парке сохранен благодаря ему, площадь Берзарина в Берлине, которую переименовать хотели. И масса других. Он истинный патриот нашей страны.

Что говорят в народе

— Многие люди в комментариях говорят: "Да Платошкин западный вообще. Забросили с Запада, потому что он в Германии сидел". Так наш президент тоже в Германии находился достаточно долго. Каким образом один засланец, а другой патриот? Скажите, а какую аргументацию выдвигает защита?

— Они приобщили к материалам дела его великолепную характеристику от ректора Московского гуманитарного института. Выписку, копию трудовой книжки с поощрениями от МИДа нашего. Штуки четыре благодарностей от него. Хотели изменить меру пресечения — не домашний арест, а ограничение действий или подписка о невыезде. Говорили, что нет свидетелей, которых он мог бы убрать. Сейчас готовят кассационную жалобу, но по этому подробностей у меня пока что нет.

— Еще вопрос из YouTube — как обстоят дела с жалобами адвоката на следователей, ведущих дела?

— Все затягивается, все сроки срываются. Он об этом заявлял. И по ходатайствам, и по жалобам. Ему документы направляются задним числом. Только это мы видим.

— Комментарий: "Платошкин солидарен с Навальным".

— У них абсолютно разные политические взгляды.

Платошкин за направление страны в социальное русло с четко обозначенными гарантиями. Он говорит, что недра должны принадлежать народу, людям. Доходы от этих недр должны распределяться людям на федеральные программы. Я думаю, что здесь они в корне отличаются.

— Меня очень удивила КПРФ, которая наиболее близка по взглядам Николаю Николаевичу. Абсолютно оппозиционный ей "Мемориал" объявил Платошкина политическим заключенным, а КПРФ как в рот воды набрала.

— Возможно, мы еще что-то увидим или услышим. Действительно, Amnesty international его признала узником совести и "Мемориал". Им тоже за это, наверное, не спасибо, но, по крайней мере, они работу делают.

— Почему? Спасибо тоже. Спасибо тоже, что они принимают участие и говорят о том, о чем молчат наши политические силы в стране. Мы с вами, если я верно понимаю, ожидаем через две — две с половиной недели суда по поводу окончания срока ограничений…

— Да. 2 августа заканчивается. Где-то немножко дня за 2, за 3, за 4 должен быть суд. Уже будет рассматривать Басманный суд. И мы узнаем уже его решение.

Беседовала Ина Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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