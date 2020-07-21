В Конституцию заложена новая пенсионная реформа?

Обновленная Конституция содержит поправку, которая способна запустить новую пенсионную реформу.

В Основном законе прописана обязанность детей заботиться о своих родителях. Многие экономисты считают, что такая поправка позволит аргументировать новое повышение пенсионного возраста.

Таким образом, в новой редакции Основного закона впервые озвучено, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих родителях. В пункте ж.1 статьи 72 документа говорится, что в России необходимо "создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях".

Ранее эта "опция" звучала так, что трудоспособные дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях. По словам заместителя председателя Совета по правам человека при президенте РФ, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Ирины Киркоры, еще на стадии обсуждения поправку нещадно критиковали даже внутри рабочей группы.

Таким образом, государство может начать новую реформу пенсионной системы, полагает директор Института свободы Федор Бирюков.

Он отметил, что Россия намерена использовать китайский опыт, где вся нагрузка на содержание престарелых родителей ложится на их детей".

Критики указывают, что введение такое конституционной нормы позволит властям в случае необходимости, вызванной кризисом, прекратить позиционирование РФ как социального государства. По этому поводу экономист, член Столыпинского клуба Владислав Жуковский отметил, что уже сейчас существуют планы Минтруда РФ брать взносы из зарплат россиян в фонд страхования от безработицы.

О том, что пенсионная реформа не за горами, свидетельствую и высказывания депутатов Госдумы Светланы Журовой (по ее словам, ю друзья умоляют ее поднять пенсионный возраст) и Геннадия Онищенко (выступил с объяснением необходимости повышения).

Со своей стороны, экономист Василий Колташев пояснил, что поправка об ответственности детей за родителей не приведет к отказу властей от социального государства. Как озвучил эксперт Института современного развития Никита Масленников:

"У нас есть материнский капитал. Почему бы не ввести родительский капитал?". То есть РФ должна создавать условия для реализации такой меры. Что данная поправка будет означать на практике, станет понятно позже.

Напомним, ранее сообщалось, что лица предпенсионного возраста получили право на алименты.

Госдума приняла закон о получении алиментов для нетрудоспособных женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно. По законодательству РФ, нетрудоспособность является основанием для получения алиментов. И, как родители обязаны обеспечивать своих нетрудоспособных детей, так и дети обязаны заботиться в этом плане о родителях.

Помимо родителей и детей, по данному закону вопрос об алиментах может встать и по отношению к нетрудоспособным совершеннолетним супругам, братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам, внукам, отчимам и мачехам, а также фактическим воспитателям.