Мир на грани войны: годовщина потсдамской конференции

Семьдесят пять лет назад, 17 июля 1945 года началась Потсдамская конференция стран-победительниц в войне с гитлеровской Германией. Это была последняя встреча «большой тройки», в которой принимали участие Черчилль, Трумэн и Сталин.

Конференция, которая по мнению многих историков и политологов на десятилетия вперёд определила ключевые условия существования послевоенного мира.

Актуальная суть Потсдама, по крайней мере, декларируема, была посвящена координации действий союзников в отношении Японии, судьбе Германии и фашистских преступников, возможностям Германии хотя бы частичных выплат компенсации за причиненный ущерб.

Помимо прочего обсуждалась и судьба союзников Третьего Рейха. Таких, как Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия и Италия.

При этом, в отличие от предыдущих встреч в Тегеране и Ялте, конференция в Потсдаме проходила куда жестче.

В общем-то Британия и США понимали, что с мировой войной практически покончено. Осталось добить Японию. Но перед англосаксами вырисовалась новая проблема - СССР. Советский Союз нарастил свою военную мощь, колоссально расширил сферу своего влияния и вышел, несмотря на военные разрушения, на уровень сверхдержавы.

Поэтому американцы активно испытывали ядерное оружие, и успешно его испытали в рамках испытаний «Тринити» проекта Манхеттен как раз накануне начала конференции, 16 июля.

А в Британии активно создавался проект «Немыслимое», который предполагал массированный и скоординированный удар Британии и США по Советскому Союзу. Желательно с тотальным вытеснением СССР из Восточной Европы, в идеале, куда-нибудь на Урал, или ещё дальше.

Ряд историков утверждают, что и Трумэн, И Черчилль в ходе конференции вели себя «откровенно вызывающе» и пытались давить на Сталина. Но давить на Сталина, судя по всему, было бесполезно.

И в итоге глава Советской России продвигал геополитические интересы СССР спокойно и методично. Впрочем, интересы эти касались не только Советского Союза, но и системы безопасности всего мира.

Трумэн, впрочем, намекнул Сталину о ядерных испытаниях. Но глава СССР попросту не стал уточнять, о чем именно говорит американский президент, к вящему того разочарованию.

Версий о причинах такой равнодушной реакции Сталина на слова об «испытании поистине страшного и смертоносного оружия» две:

первая заключается в том, что глава Советского Союза воспринял эту фразу, как блеф, «набивание себе цены» и не придал ей значения.

Вторая - достовернее и интереснее. И заключается она в том, что Сталин уже был в курсе Манхэттенского проекта, поскольку уже на тот момент вокруг проекта активно работала советская разведка.

Операция, которой по копированию американских схем и чертежей в итоге увенчалась успехом. Что, кстати, в итоге стало дополнительным залогом мира во всем мире и того факта, что ядерные державы совершенно не стремятся развязать ядерную войну.

Ответного, всеуничтожающего удара боятся все. И в нынешней ситуации - это единственная концепция относительно мирного существования человечества на планете Земля.

К; слову, параллельно шло формирование Организации Объединенных Наций. Эта структура вместо показавшей свою тотальную неэффективность Лиги Наций, официально появилась 24 октября 1945 года.

Впрочем, в рамках Потсдамской конференции был учрежден Совет Министров Иностранных Дел, механизмы работы которого в том числе переняли в итоге и члены ООН. Поскольку основной задачей СМИД было мирное урегулирование политических процессов со странами, которые были союзницами Третьего Рейха.

В общем, Потсдам заложил фундаментальные основы мирового политического и военного равновесия, обеспечил это равновесия определёнными процедурами и структурами, а также политическими процессами. Элементарно, не дал развязаться новой войне. Где, судя по многочисленным, ныне опубликованным военным планам США и Британия выступили бы против СССР.

Но во многом благодаря Потсдаму этому не суждено было случиться.

Система, заложенная на той самой конференции, исправно функционировала десятилетия. Фактически, вплоть до развала Советского Союза. И сейчас этот самый «потсдамский глобальный миропорядок» активно пытаются демонтировать.

Кстати, все те же субъекты политики, которые параллельно с переговорами в Потсдаме о мире во всем мире, разрабатывали планы новой мировой войны.

И, кажется, снова именно Россия остается этаким огромным островом геополитического здравого смысла, выражающегося в желании все того же мира и безопасности для всех государств в нём.

Но сможем ли мы обеспечить еще на несколько десятилетий эту стабильность, и какой ценой - кажется, уже совсем не праздная тема в год 75-илетия начала Потсдамской конференции....