"Мягкую силу" России проверят на коррупцию?

В ряде телеграм-каналов в пятницу появились сообщения, что сотрудники Генпрокуратуры посетили Россотрудничество, где вручили постановления о проверке и запросы по документам. Из этого сделаны выводы, что в ведомстве начала антикоррупционная проверка.

Претензии к Россотрудничеству

Действительно ли это так и какие будут результаты, естественно, говорить пока рано. А вот о чем говорить не рано, так это о том, что эффективность Россотрудничества, этого инструмента "мягкой силы", давно уже вызывает вопросы.

В том числе и у нынешнего главы Россотрудничества Евгения Примакова. На пост главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству - таково полное название ведомства - он был назначен в конце июня. Прежний руководитель Россотрудничества, Элеонора Митрофанова, ныне работает в МИДе послом по особым поручениям.

До назначения на пост главы Россотрудничества Евгений Примаков достаточно часто критиковал деятельность ведомства.

"Нужно проявить "мягкую силу"? Давайте проведем конференцию "За мир во всем мире". И обязательно с кофе-брейками и фуршетом... Но это не может быть единственным содержанием "мягкой силы". "Мягкая сила" работает там и тогда, когда она вызывает благодарность, симпатию и солидарность. Если этого нет, все, ничего не вышло. Люди попили кофе и разъехались", - говорил в он в интервью "Коммерсанту".

"Россия тратила и сейчас тратит значительные суммы на международные гуманитарные проекты. Другое дело, насколько эффективно эти средства расходуются. На мой взгляд, в каком-нибудь условном Кабуле гораздо полезнее сделать программу по очистке питьевой воды, чем поставить памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Но у нас принято в основном ставить памятники и проводить круглые столы", - отмечал он.

Зачем России "мягкая сила"?

Нет, круглые столы, конечно, тоже важны - если не ограничиваться только ими. А деятельность Россотрудничества важна нынешней ситуации. Вообще-то всегда важна, но сейчас мы имеем то, что имеем...

Об этом Евгений Примаков говорил некоторое время назад "Правде.Ру".

"Запад пытается из нас сделать народ-изгой. Если раньше западная пропаганда убеждала, что это русское правительство плохое, а русские сами по себе хорошие, то те реальные цифры поддержки, которую имеет наш президент, то, как голосуют за него, сколько людей поддерживает в России так называемый крымский консенсус, постепенно переводит риторику антироссийскую в абсолютно русофобскую", - подчеркивал он.

"А это очень опасно, потому что в условиях такой политической необязательности элит, в условиях применения оружия массового поражения, в условиях принятия глупых решений, выхода США и НАТО из соглашения о сокращении вооружений - все это подводит нас к возросшим рискам глобального конфликта. Это созданная политика, она не зависит от того, что мы делаем или что мы не делаем. Она ведется против нас", - отмечал Евгений Примаков.

В общем, будем надеяться, что в работе Россотрудничества произойдут перемены. Примеров того, насколько важна "мягкая сила" и ее правильное применение, хватает. Вот только Россия здесь не в лидерах. Пока что.