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Автор Вадим Горшенин

Голунов vs Навальный. Бодался теленок с дубом

Политика

Заочный спор Навального с Голуновым доставляет. Причем (никогда от себя этого не ожидал) с аплодисментами Навальному. Потому что Ивана Голунова и всю эту псевдожурналистскую тусовку он просто на виду у всех повертел как молодых щенков.

Чтоб было понятно: выступление Голунова в Фейсбуке vs ответ Навального на своем сайте

И это повод поговорить о нескольких сюжетах.

1. Удивился, что в этой тусовке до сих пор активно обсуждается тема "журналист/блогер. отличия". Я для себя ее закрыл еще в нулевых, когда понял, что не в определениях дело, а в сути работы. Можешь как-то и куда-то повернуть общественную дискуссию, настроения, внести новые смыслы - то имеешь право говорить.

Многие из тех, кто окончил журфак, имеют корочку журналиста, пытаясь ей тыкать для показа собственной исключительности, просто малообразованны. Они плохо помнят, в чем истоки русской журналистики и публицистики. А начинаются они с протопопа Аввакума и простой истины: ты должен заслужить право говорить и быть услышанным. Ты должен думать не о себе, а об обществе, и с этой точки зрения Навальный абсолютно правильно подкалывает деятелей, которые организовывали московские протесты прошлым летом, а, договорившись с властью, быстро отказались от организаторства - типа вы сами по себе, а мы свои дела решили.

В этом они очень похожи на Геннадия Зюганова образца ночи с 3 на 4 октября 1993-го года, как бы ни было им это неприятно, когда лидер КПРФ на баррикадах Белого дома призывал его защитников стоять до конца, а потом поехал на телеканал "Россия" и начал призывать их уходить (зная, что телевизоров в толпе нет).

И в этом Навальный прав, утирая носы "журналистам".

2. Но говоря о банных заработках на контекстной рекламе "Медузы", Навальный сильно лукавит. Как блогер с почти двадцатилетним стажем, он знает, что на рекламных вставках ему позволяет зарабатывать Ютуб, а его работа в соцсетях позволяет на охватах зарабатывать в пиаре - отсюда все эти разговоры про заказы некоторых его самых громких расследований, во всяком случае.

Так что сам Навальный прекрасно знает, что такое медийные бюджеты, как они делаются и сколько приносят. Пока нет никакого судебного решения о финансировании его деятельности из-за рубежа я склонен считать, что именно это и есть основная его статья дохода, помимо донатов и т.д., которыми аналогичным образом пользуется и "Новая газета", скажем. Ну и у меня до сих пор где-то хранятся ценники на посты в блогосфере из нулевых, когда посты Навального не так-то дорого и стоили.

3. Если политадминистраторы с помощью Голунова и "Медузы"  решили начать очередной раунд борьбы с Навальным, то это очень смешно - как во время "Иоланты" пролить гороховый суп на сцене.

Кроме того, я давно убедился - какой-то из многочисленных ветвей власти Навальный как раз очень нужен - иначе он бы несколько лет вместе с братом хлебал щи в колонии по одному и тому же делу.

Но если вдруг я ошибаюсь, то вот вопрос - зачем администраторы постоянно подставляются, увеличивая популярность блогера?

Хотите бороться - боритесь. Для этого, в общем, и надо-то совсем немного - выпускайте собственные разоблачения коррупции в "верхах", "середняках", "низах". Именно к этому же вас и призывает Владимир Путин, разве нет?

По следам расследований Навального и ФБК делайте свои собственные по тем же поводам и - одновременно - по возможным заказчикам этих расследований. Покажите, что Навальный неправ не в том, что говорит неправду, а в том, что правда там совсем неполная, и врежьте дальше (люди-то и компании все равно засвечены)!

Атаки и контратаки делаются на поле противника, а не плевками из-за угла на это поле и замусориванием пространства от вашего лузгания семечек.

Я слышал, что несколько месяцев назад силами создан какой-то фонд расследований по коррупции, на него выделены значительные деньги - результаты-то где? Где конкурсы с выделением места на печатных полосах всех изданий провластной ориентации.

4. Много раз слышал, что Навальный может представлять какую-то угрозу Путину и власти. А потому типа в этот раз и выпустили Голунова.

Так вот, Путину и власти угрожает не Навальный, а те люди в штабе президента на Старой площади, которые замыливают поручения главы государства в области борьбы с коррупцией, пилят бюджеты на антикоррупционной повестке и просят новых и новых средств на борьбу с Навальным.

Абстрагируясь от конкретной дискуссии Навального с Голуновым, если б меня кто спросил, есть ли перспектива в выпускании на открытый ринг журналиста стыдливо сотрудничающей с властью "Медузы" против оппозиционного блогера, я б сразу сказал: Навального-то я хоть смотрю изредка (Алексей, ты ведь, значит, и на моих просмотрах что-то там зарабатываешь?), а вот про Голунова только слышал и никогда ничего не читал.

И, как результат, скажите спасибо, что Навальный, опуская Голунова в его собственные наспех наложенные помои, ни разу не предположил, что это могло быть инициировано иолантистами.

P.S. В заголовке использовано название одного из произведений Александра Солженицына просто потому, что понравилось. 

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Темы иван голунов алексей навальный
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