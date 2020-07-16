Противников поправок назвали провокаторами

Председатель заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров объяснил, кто выступает против поправок в Конституцию и пытается "качнуть ситуацию" в стране.

На фоне протестов в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и в Москве депутат предложил всем несогласным с "политикой партии" убраться из страны.

Плыла, качалась лодочка

При закрытии весенней сессии парламента Санкт-Петербурга спикер Вячеслав Макаров ("Единая Россия") в своем выступлении перед коллегами похвалил депутатов за принятие поправок в Конституцию страны:

"Если бы были такая Конституция и поправки, не развалили бы Российскую империю и великий Советский Союз".

Тезис вернул в советское время, когда был популярен анекдот про Наполеона Бонапарта, который в окружении своих маршалов читал советскую газету, в то время как по телевизору транслировали парад 7 ноября.

Маршалы Франции, восхищаясь выправкой советских военнослужащих и боевой техникой, то и дело восклицали, что будь у Наполеона такие танки, артиллерия и пехота, император точно бы выиграл битву при Ватерлоо. На что Бонапарт строго посмотрел на маршалов и с горечью в голосе произнес, потрясая газетой:

"Если бы у нас была такая газета, то ни одна живая душа не узнала бы, что мы проиграли Ватерлоо!"

В этом анекдоте, по сути, сформулирована основа редакционной политики федеральных и провластных массмедиа. Вся информация, которая не вписывается в парадигму официальной версии "единства партии и народа" и удержания политической "лодки" в состоянии покоя, просто игнорируется.

Понятно желание свести клубок гигантских противоречий к деятельности отдельных политиков. Идея подменить системные косяки властей, некомпетентность и заведомо нежизнеспособные конструкции происками врагов тоже не нова. Такие подмены в парадигме вечно воюющей страны легко ложатся в умы под прессом агитпропа.

Заговор пиарщиков

Говоря о недавнем общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, Вячеслав Макаров определил, что некоторая часть российских граждан, которые выступают против тюнинга основного закона в режиме обнуления, использовали пиар-технологии:

"Из белого делают черное, из черного — белое, а людей — дураками. Кто-то делает с провокационной точки зрения, чтобы что-то замутить… Можно что угодно говорить, хорошо, когда шумит парламент и молчит улица, но для революций, выступлений и акций надо искать другую страну… Коллеги из оппозиционных партий и движений, остановите провокаторов, которые пытаются качнуть ситуацию и перенести в протестную повестку город-герой Ленинград!".

Кто делает людей дураками — и правда нетрудно определить, вот только такое нехитрое открытие снова назовут провокацией или того хуже — изменой Родине. Трюк с дворовым голосованием и на предприятиях, куда возили урны из УИК, как раньше к немощным пенсионерам, можно назвать талантливым.

По идее, вбрасывай бюллетени сколько поместится, тем более что наблюдателей на все урны не напасешься. Разумеется, Центральной избирательной комиссии виднее, что считать нарушением, а что великолепно организованным электоральным процессом. Закон о поправках ЦИК разрешил все.

Версия Вячеслава Макарова о массовой атаке пиарщиков на поправки, конечно, любопытна. Правда, как показывает практика, под пиаром у каждого отечественного начальника понимается что-то свое. Беззастенчивую пропаганду тоже часто путают с пиаром и журналистикой, как деноминацию с деменцией.

Призрак революции

Тезис главы заксобрания Санкт-Петербурга про шумящий парламент и молчащую улицу — можно высечь в граните. В идеале — это действительно мечта любого демократического правового государства. Но, как в одном весьма неприличном анекдоте про Василия Ивановича, есть один нюанс.

Формат "Парламент — не место для дискуссий!" работает и приносит свои плоды. Как в былые времена, то и дело законы, затрагивающие будущее страны, принимаются практически единогласно. Фракции системной оппозиции сначала прогибаются под суровую волю правящей партии, а потом активно изображают из себя пламенных борцов за счастье народное.

В этом контексте абсолютно неудивительны и протесты, которые проходят в Хабаровском крае и в Москве. О них не рассказывают по федеральному телевидению. Их просто не замечают, благодаря заветам французского императора из анекдота. Хабаровчане требуют всего-навсего:

прозрачности в действиях правоохранительной системы страны;

отказа от практики силовых коммерческо-политических разборок;

уважения их права выбора;

соблюдения принципов правового государства.

Полиция Хабаровского края не только не винтит граждан, пакуя в автозаки, как это делает Росгвардия в Москве, но и раздает протестующим медицинские маски, чтобы те не перезаражали друг друга. Вкупе с нежданными выступлениями людей в защиту губернатора такая лояльность правоохранителей к своим землякам наверняка не осталась незамеченной и в Кремле.

В публичном же пространстве недовольство граждан, разумеется, снова назовут заговором блогеров, пиарщиков и подрывной деятельностью "пятой колонны". Вот и Вячеслав Макаров считает, что всем несогласным не следует шуметь на улице, а либо влиться в одобрительный хор, либо подыскать себе другую страну для проживания. Хотя сам сердцем чует, что могут быть и фатальные последствия, потому и говорит про призрак революции, вспоминая крах Российской империи и Советского Союза.

Назад в будущее

В истории с арестом Сергея Фургала появилась версия, что якобы ЛДПР собиралась выдвинуть главу региона кандидатом на следующих президентских выборах. Кто-то заметил в действиях силовиков их участие в рейдерстве в отношении компании "Амурсталь".

Версий будет множество, пока не будет ясности ситуации, но говорить с гражданами страны власти пока не торопятся, надеясь замять возникший конфликт. Пока же, как и объяснил Вячеслав Макаров, "из белого делают черное, из черного — белое, а людей — дураками". Федеральные массмедиа расскажут гражданам:

о принятом властями очередном плане развития страны и нацпроектах;

об успехах в составлении новой стратегии процветания с перспективой лет на тридцать;

выделенных отдельным регионам и отраслям миллиардах, которые считают уже достигнутым результатом;

о новом витке развития демократии с инновационными автозаками;

о непомерной заботе государства о гражданах, которые продолжают отсылать СМС для сбора денег на операции детям;

о грядущих парадах и праздниках;

о возможных повторных всплесках заболеваемости COVID-19.

Вот и мэр Хабаровска, представитель "Единой России" Сергей Кравчук после начала акций протеста посетовал на тревожные новости из Москвы. Вдруг выяснилось, что в течение последних десяти недель в Хабаровском крае наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тогда и митинги становятся противопоказанными не только в политическом смысле, но и в санитарном:

"По статистике, один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе".

Безусловно, вирус еще бродит по стране, но граждане не исключают и возможности манипулирования темой властями для решения своих тактических задач. Объявили вторую волну и всех отправили по домам.

Хабаровская сага может стать показательным примером, эдаким тестом, что так называемый "особый путь" повел куда-то назад в будущее. Во времена, когда были только одними:

бессменный генсек, обладающий вселенскими знаниями;

партия, чья политика не подвергалась сомнению;

утвержденная историческая правда;

свобода слова и мнений в русле "руководящей и направляющей";

вера в то, что центральное телевидение всегда говорит только правду.

Об этом все чаще рассуждают граждане, инфицированные вирусом недоверия к власти, который она сама и распространяет, беря все новые и новые высоты в безудержном политическом креативе.