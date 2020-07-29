Дало ли что-то голосование по поправкам в Конституцию

Поправки и голосование за Конституцию: имело ли смысл? В Сербии назревает протест: люди выходят на улицы, потому что недовольны новым ужесточением карантинных мер.

Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

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— Идут беспорядки в Белграде из-за намерения сербских властей ввести новые ограничения по коронавирусу. Бунтующие проникли в парламент, сожгли какие-то полицейские машины. Я понимаю, что все устали от коронавируса, от жестких ограничений. Но эти беспорядки — это только коронавирус или это о чем-то еще и другом?

— Спровоцированные коронавирусом беспорядки — это следствие недоверия к власти, потому что общим местом стало то, что данными о заболевших, выздоровевших, умерших власти манипулируют для реализации тех или иных интересов. Глобалисты пытаются их завышать, чтобы поставить общество под цифровой контроль, обосновать необходимость чипирования. Антиглобалисты же пытаются остановить глобалистов, укрепляя в странах за закрытыми границами свою субъектность, попирая нормы открытого общества и границ.

Есть национальные государства, каждое со своими интересами. В одних закручивают гайки, чтобы усилить свою власть, в других отпускают, чтобы, например, спасти экономику. Но и внутри государств нет единых подходов. В США одни используют эти меры, чтобы укрепить свою власть, другие требуют их открутить, призывают выходить на улицу, чтобы свести счеты с политическим оппонентом.

Собственно, то же и в Сербии. Есть претендент на власть, оппонент Вучича, пытающийся, пользуясь недовольством людей из-за карантина, снести оппонента методом цветных технологий. Есть вполне прозападный Вучич, который, с одной стороны, понимает, что надо отстаивать интересы сербского народа, а с другой — есть и его подлинные, довольно либеральные взгляды. И сербам не нравится его либеральный, прозападный настрой.

Есть, наконец, геополитика, великая война континентов за Балканы. И любая сила действующая против нынешней власти в Сербии, должна получить глобалистский ярлык где-то в США. То есть, сначала ярлык выдается Вучичу на княжение, а потом выдается другой, его оппонентам — на его снесение.

— Черная метка такая.

— То есть коронавирус можно использовать двояко: завышать данные, занижать их. Ясно одно: власти этими данными манипулируют, а люди поэтому властям не верят. Отсюда такие спорадические всплески негодования либо в формате гражданской войны, как мы это наблюдаем в США, либо каких-то разовых выпадов, как в Сербии.

О поправках, наконец

— Как вы оцениваете поправки в Конституцию? Вы ходили голосовать?

— Нет, я был в этот момент у моря на Дальнем Востоке, в совершенно диких природных условиях. И совершенно не об этом в тот момент думал, не о голосовании. А думал о вечном, о континентальной империи, о тех просторах морских, океанических, которые открывались моему взору, о девственной тайге и скалах, которые находились за моей спиной. В общем, мне было совершенно не до голосования.

— И даже дистанционно вы не хотели проголосовать?

— Я не отступаю от своего тезиса, что в России нет выборов — просто нет и все. Ни выборов, ни голосований. Есть технология обеспеченного заданного результата. Она оттачивается из года в год, но даже не приближается к тому, чтобы представлять какой-то срез общественных настроений и позиций. Это две разные, никак не соприкасающиеся друг с другом реальности. Есть задача, и есть технология её достижения. Вот хоть тресни, должно быть у "Единой России" 146%.

— Губернаторы должны обеспечить.

— Губернаторы, чиновники администрации. Обеспечил — молодец, остаешься, нет — до свидания, не справился. Когда не укладывается что-то в рамки закона, пишется указ. Ельцин правил указами восемь лет.

— Меры помощи людям во время пандемии — это же тоже указы. Это ж не законы были.

— Невозможно по нынешнему закону о референдуме провести референдум, потому что закон написан так, чтобы этот референдум никогда не прошел. Даже если этого хочет государство. Пишется указ. Это никакая не процедура, и не голосование, это технология.

С другой стороны, вполне правильные вещи были прописаны в конституцию. И я многие обосновывал, отстаивал: государствообразующая роль русского народа и упоминание Бога где-то через запятую в насквозь либеральной Конституции, совершенно секулярной, антирелигиозной и потому античеловеческой по своему либеральному настрою, что было заложено американскими советниками еще на момент ее написания.

Многие правильные вещи, социальные гарантии, но они были даны пакетом. Если бы просто был поставлен вопрос о том, чтобы Владимир Путин правил до 2036 года, было бы все, наверное, не так однозначно. А если это подсластить такими вещами, как государствообразующий русский народ, социальные гарантии, индексация пенсий и…

— МРОТ.

— …упоминание Бога, по-другому уже, легче обеспечивать заданный результат. Сделано все очень грубо, жестко, в обход всего, чего только могли. Даже не в рамках собственных законов.

Есть технологические ходы: сушка явки и мобилизация бюджетников. Можно так же размазать голосование, чтобы можно было контролировать его ход и корректировать результаты. Если где-то недоброс, то где-то переброс, чтобы все было равномерно. Есть технологический ход — перенести выходной день на будний, плюс медийная легитимация этого процесса. Есть мобилизация политологического сообщества, которое включается, потом выключается. Кинули деньжат, включили, забрали деньжат — отключили.

— После принятия поправок я читала много выступлений в региональной прессе о том, что общество продемонстрировало высочайший уровень консолидации, что это исторические поправки. Историческая поправка про то, что зарплата не может быть ниже МРОТ, мне непонятна, потому что есть статья 130 Трудового кодекса. И еще лет пять назад налоговая инспекция, трудовая комиссия требовали, чтобы этого не было.

Когда мы разговаривали про Конституцию, были очень жесткие комментарии за и против, как раз по 50 было лайков и дизлайков. Кто-то пишет: народ проявил волю вопреки саботажу чиновников на местах. А кто-то — что мы потеряли последние остатки свободы людей.

— С точки зрения теории элит, массы всегда следуют за элитами.

— У власти есть административный ресурс.

— Есть, но есть такое понятие как легитимность — незримая поддержка большинства, которую очень сложно замерить, купить, невозможно управлять. Если она падает, ты теряешь контроль над ситуацией и, в конечном итоге, власть. Она падает у тебя из рук, как в 1991 году с советской элитой случилось. Элитой весьма могущественной с мощным государственным, партийным и силовым аппаратом. Всё у них было легально. Но они утратили легитимность.

Да, хорошо быть властью. Сказал: голосуем за Конституцию, и все, массы идут. Но это не безграничный ресурс. Такое грубое высокомерие, такой волюнтаризм и пренебрежение вообще уже к позиции масс — это, конечно у нас работает, но имеет тоже некий предел. Ведь если людям по настоящему дать выбирать, то будет как на самых первых выборах в Думу, когда ЛДПР получила большинство голосов. Столько мест, сколько у них в списке не было. Поэтому в Думу пошли их жены, дети, водители, охранники.

Зачем лицемерить и что-то изображать? Сказали бы: мы посовещались и решили, что Путин будет до 2036 года. Все в принципе были за эти поправки, не против индексации пенсий, упоминания Бога. Люди против высокомерия и цинизма, с которым это все подавалось.

Для кого мы устроили голосование? Для Запада? Да плевать они хотели. Они вводят санкции пакетами и ни за что не поверят, что у нас демократия. Её нигде нет. Может где-то в Европе действительно есть голосование, выборы, а в Америке нет, например.

Вот если бы сейчас была открытая политическая система, на первом месте были бы самые радикальные силы, которые в нынешней системе считаются маргиналами или какими-то отщепенцами, вообще ничего не значащими, запрещенными, разогнанными и в подвалах сидящими. Вот они бы получили первые места.

Вот это настроения масс. Вот так люди видят справедливую, открытую политическую систему и власть, которую они хотят. Но кто же это допустит? "Единой России" вообще бы там не было никакой. Нынешних чиновников не было бы даже близко.

Я не сторонник демократии, плевать я на нее хотел, особенно представительской демократии, либеральной. Это самая мерзейшая система, которую только можно себе придумать, созданная для обеспечения наживы меньшинств. Пусть будет монархия, легализуйте ее. Пусть будет монарх. Но пусть тогда он будет первый молитвенник. Пусть он родит наследника в законном браке, венчанном. Пусть он восстановит империю. И нахрен тогда все эти парламенты и всю эту демократию с ее выборами. А поправки хорошие, в основном.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев