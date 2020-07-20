Дарья Митина: многие из моих знакомых могли бы сменить Путина

О том, где найти нового кандидата на пост президента, кто участвует в конкурсе "Лидеры России" и как изменилась политическая жизнь в Казахстане, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

Где взять преемника

— Зритель пишет: "О чем вы говорите? Кого ставить вместо Владимира Владимировича Путина?" Сейчас, к сожалению политический процесс в России совершенно угроблен. Вот реально кого поставить? Ведь на самом деле экономическая ситуация и внешняя ситуация очень сложные. У нас есть опытный, нами уважаемый, ненавидимый президент. Когда в Тбилиси на мостовой молодежь ходит по портретам Путина, они себя унижают, мне кажется.

— Я знаю очень много достойных людей среди моих знакомых (не все из них коммунисты), которые при соответствующих условиях могли бы сыграть роль президента.

Когда нам представили премьер-министра Путина в 1999 году, 99 % населения спросили: а кто это?

Он был директором ФСБ, потом премьер-министром. Человека социальный лифт вынес. Сотрудники администрации президента и мэрии Санкт-Петербурга знали его. А вот рядовой обыватель не знал.

В любом ведомстве есть человек, который может претендовать на пост президента.

Проводятся бесконечные конкурсы, "Лидеры России", избранная тысяча, избранная сотня и так далее — это и есть кадровый резерв. Тасуется одна и та же колода, потому что несколько моих друзей принимали участие в конкурсе "Лидеры России". Они умные, кандидаты наук, доктора, с опытом работы, у них есть идеи. Никто из них даже не попал во второй тур. А с другой стороны, я смотрю на победителей и прекрасно понимаю, каким местом они зарабатывали призерство.

— Наш олигарх когда-то давно проводил подобный конкурс. Тоже для молодых лидеров. Приз — место в престижной компании. Очень много было участников. Победитель получил оклад в миллион долларов. Он отработал в компании три месяца и был уволен за профнепригодность. Советские лестницы, когда человек поднимался от шахтера до министра, были гораздо эффективнее.

— Да, потому что были гораздо более демократичные механизмы воспитания кадров. Один из моих знакомых участвовал в "Лидерах России", он успел проявить себя в политике и в науке:

был краевым депутатом, работал в исполнительной власти, избирался несколько раз по одномандатному округу;

защитил диссертацию, занимается наукой, преподает в вузе, признанный профессор.

Но он почему-то не прошел на второй тур. А девица с длинными ногами прошла. Я ему говорила: не связывайся. Но он честолюбив.

— Вспомним "Евровидение". Ведь этот конкурс тоже не про музыку.

Жизнь после поправок

— Дарья, как бы ты охарактеризовала жизнь после поправок?

— Нас ожидает дальнейшая экономическая деградация. Конституция здесь ни при чем. В политической сфере нас тоже ожидает деградация.

— А разве у нас до этого была бурная политическая жизнь?

— У нас была кратковременная оттепель 2011-2012 годов. Либерализация партийного законодательства, законодательства об НКО. Возьмем Казахстан. Все знают, что там есть елбасы, и думают, что это восточная сатрапия. На самом деле там сейчас идет масштабная политическая реформа. Оппозиция получила официальный статус. Снизили избирательный барьер для партий. Это похоже на то, что у нас было в 2011 году, но гораздо глубже. Ввели уведомительный порядок митингов. Это очень болезненный вопрос для нашей оппозиции, потому что у нас согласительный порядок. А там просто пишешь письмо, что мы проводим там-то митинг, и никто тебе запретить не может. Эта норма есть в большинстве стран Европы.

Возьмем Белоруссию. Их "батька" тоже себя обнуляет. Но когда он арестовал своего соперника на выборах, моментально огромная масса людей вышла на улицы, встала в живую цепочку. Пойди у нас встань в живую цепочку. Через три минуты приедут:

Росгвардия,

полиция.

Все батькины оппоненты свободно проводят митинги. Они проводили сборы подписей в автономном режиме. У нас этого нет. Вот об этом надо задумываться.

Люди сказали Путину да, то есть они доверяют. Но наша жизнь складывается не только из Путина. Удручает, что мы об этом не думаем, потому что запаянный котел рано или поздно взорвется, и плохо от этого будет всей стране.

— Подведем итоги зрительского голосования: 50 % зрителей поддерживают то, что ты говоришь, а 50 % против.

— На прошлом голосовании было 78 % против и 21 % за, а сейчас 50 на 50 — явный прогресс.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова