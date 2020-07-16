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Автор Инна Новикова

Коммунист Митина: некоторые поправки принять было необходимо

Политика

Нужно ли было бойкотировать голосование по поправкам к Конституции, ожидает ли Россию возвращение в "лихие 90-е" и как оценивать политику Горбачева, рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой секретарь Объединенной коммунистической партии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

Коммунисты везде

— Товарищ Митина, зритель пишет: "Я левая по своим убеждениям. Мне не близки ни КПРФ, ни ОКП. Зачем коммунисты постоянно приходят на собрания к либералам? Это можно наблюдать по всей России".

— Не только к либералам. Коммунисты строят свою политику в зависимости от ее содержания. Если мы в чем-то солидарны с либералами, то можем прийти на акцию с ними. Если мы в чем-то солидарны с центральной властью, с Путиным, то можем прийти на антилиберальную акцию. Если мы солидарны с защитниками патриотических ценностей, то готовы поучаствовать в их мероприятии. Политика — это искусство возможного. Точно так же себя ведут все политические направления. Но превращать это в союз с либералами ошибка. Это показали 2011 и 2012 годы. Я могу поддержать много инициатив нашей власти во внешней политике, но у нас есть своя программа, свое видение проблем.

Точно так же вели себя большевики в начале ХХ столетия, они работали во всех парламентах. Единственный раз они бойкотировали выборы в первую Думу. Потом Ленин писал, что это было большой ошибкой.

Меня смущает другое. Сейчас много постплебисцитных разборов полетов:

  • почему такой результат,
  • кто в этом виноват.

Вопрос, надо ли было идти голосовать против или надо было просто бойкотировать. Очень многие левые говорят, что надо было сидеть дома. Во-первых, те кто сидят дома, подыграли власти. Во-вторых, есть моральный аспект. Потом, что бы ни случилось, ты имеешь право кому угодно сказать, что я голосовал против. Если ты голосовал против, у тебя совесть чиста.

Общественное мнение — это очень важно, потому что помимо сфальсифицированных выборов есть другие механизмы замеров: опросы, обсуждение в соцсетях, разговоры на кухнях, в трудовых коллективах. У власти должно формироваться адекватное представление об общественных настроениях. Бойкот эффективен только в двух случаях:

  1. Есть порог явки, и тогда можно повлиять на результат. В 1990-е годы на выборах в Приморском крае 25 туров подряд срывались из-за явки 12-13 %. Фактически все 1990-е годы Владивосток жил без мэра. Это было общественное недовольство.
  2. Не голосуют больше половины избирателей, потому что тогда можно организовать широкую гражданскую кампанию. 30 % можно спрятать, а 50 % уже никак.

Голосование — это определение правил игры, по которым будет жить твоя страна. Как можно не высказать свое мнение? В конце марта — начале апреля, я тоже предлагала не ходить голосовать, сославшись на абсолютную незаконность процедуры. Но если ты за два месяца не понял, что надо идти голосовать, мне жалко тебя.

Не будем впадать в крайности. Есть поправки, которые принять было можно и нужно. Например, о защите соотечественников — это новый мотив в законодательстве. Хорошо, что его закрепили в Конституции.

Самая болезненная точка обсуждения — поправка про обнуление. Мне она безразлична, потому что я понимаю, что Путин все равно руководил бы столько, сколько хотел.

"Лихие 90-е"

— Путин получил 77 % поддержки населения.

— Не 70, конечно, но около 50 % населения его до сих пор поддерживают. Люди боятся перемен. Боятся, что будет хуже.

— Многие говорят: вспомните, что было в 1990-е годы.

— А что вспоминать? Такая аргументация была оправдана в 2000, в 2002 году. Прошло двадцать лет, новое поколение появилось за это время. Это тоже манипуляция: чтобы не вернулись 1990-е. С чего бы они должны вернуться, если прошло двадцать лет.

— Все может быть. Кстати, Горбачев недавно сказал, что он признает свои ошибки, но не признает свою вину. Когда была беготня с развалом Советского Союза, никто не предполагал, что будет после этого. Если бы те, кто тогда кричал "Мы ждем перемен", знали, что нас ждет в 1990-е, то они сидели бы молча.

— Я бы вообще не стала слушать то, что говорит Горбачев, потому что ему 90 лет будет в следующем году.

Что теперь Горбачев говорит, уже абсолютно неважно. Главное, что он делал на своем посту и какова его роль.

Мне это напомнило Михаила Ефремова. Его машина участвовала в ДТП, но при этом он вину свою не признает. Здесь точно так же. Какие-то нетрезвые люди неслись на скрипучей машине в бездну, и с ними вся страна, а теперь они хорошие, никто ни в чем не виноват. Каждый человек имеет право на ошибку, как нам внушают. Errare humanum est. Нет, ты не просто человек, не рядовой обыватель, ты руководитель страны.

— Человек имеет право на ошибку, но он должен отвечать за свои ошибки.

— Да, естественно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы россия госдума дарья митина владимир путин поправки к конституции объединенная коммунистическая партия
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