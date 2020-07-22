Как могли так долго терпеть "прегрешения" губернатора Фургала (если они были) и за что могут преследовать журналиста Сафронова? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
— Поговорим об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Обвинение нешуточное — покушение на убийство и убийства бизнесменов в 2004 году. Сейчас это член ЛДПР, сделавшей некоторые заявления в этой связи. Все видели кадры его ареста, причем я не очень понимаю, зачем человека, даже столь тяжко обвиняемого, хватать, заламывать руки, вталкивать в машину — делать очень нарочито. Демонстрация, что все слабы перед законом. Очень много комментариев о том, что все у всех на крючке, на каждого есть досье.
— Первый момент - почему обвинения предъявлены только сейчас? До этого не знали, что этот человек организовал убийства? Так долго готовились к аресту? Дожидались, пока он станет губернатором, чтобы эффектно арестовать в нужный момент?
Второй момент: нынешняя политическая система такова, что она сама воспроизводит такие кадры. Если нажива ставится в основу существования нынешних элит, власть равно богатство, а богатство равно власть, то чему удивляться, закатывая глаза, глядя на нынешних губернаторов, чиновников, их счета, дома, семьи за границей? Этот мотив наживы полностью разложил нынешние элиты. Этот губернатор — не редкое исключение, а обычный, типовой глава региона.
И третье - нынешняя система такова, что человек, идущий во власть, идет туда с багажом огрехов и совершенных деяний, которые ему можно будет предъявить, если он вдруг будет не договороспособен, неуправляем, неподконтролен, слишком самостоятелен или будет бросать вызов действующей системе. Его прошлые "грешки" — это некий гарант. Если ты не запятнан кражей, убийствами, обналичкой и выводом средств в оффшоры, то возникает вопрос: что тебе делать в нынешней элите? Тогда ты просто опасен для нее, потому что можешь ее в любой момент сдать, и она посыплется.
Если всерьез бросать вызов порокам находящихся во власти людей, нужно тотально менять всю нынешнюю управленческую элиту с арестами, посадками, желательно, расстрелами, чтобы заменить тех, кто живет наживой, своего рода идеалистами. Но это будет уже совсем другая история, страна, власть.
— А не будет ли так, что идеалисты сами станут циниками и любителями наживы, будучи у руля власти?
— Если идеалист попадает в такую систему, то оказывается перед дилеммой: либо стать таким же циником, который разворовывает государство, либо бросить системе вызов. Во втором случае она его просто выкидывает из себя, размалывает жерновами и превращает в ничто. Идеалистам место во власти, только если их там целое сообщество, желательно, большинство, некая когорта, занимающая 50+1% в элитах. Тогда им есть за что держаться — друг за друга, воспроизводя идеалистический тип представителя власти.
Если даже идеалист окажется во главе системы, не факт, что он с ней совладает — она сожрет его снизу. Он будет нелегитимен в ней, как в 1996 году, когда Зюганов выиграл выборы, но отказался от власти, потому что не мог бы управлять при имеющихся элитах. Идеалисты должны идти пакетом в комплексной ротации. И сейчас она может быть осуществлена только зачисткой нынешних элит сверху.
А такие точечные заламывания рук на общем имеющемся фоне так и будут похожи на сведение счетов, а не на какую-то попытку обновить губернаторский корпус.
— Вот не помню я идеалистов во власти… Был один, который считал, что армии не нужны — нужны оркестры. Создал двести оркестров и чуть не потерял страну.
Арестован советник гендиректора корпорации Роскосмос Иван Сафронов. Его подозревают в сотрудничестве с НАТО. Помните, был Иван Голунов, теперь Иван Сафронов. Тоже серьезнейшее обвинение в государственной измене. Советник руководителя, гендиректора корпорации "Роскосмос", ни много ни мало, и тоже мой коллега, журналист. Вроде бы не имел доступа к грифу секретности, но дело его содержит семь томов.
Хотя писать статьи о наших военных контрактах и продаже оружия Египту не очень полезно для страны. То ли речь идет о нанесших ей вред публикациях, то ли о целенаправленной продаже сведений, причем чешской разведке. У которой следующие интересанты — США.
— Пока можно предложить только две гипотезы: сдавал секреты или не сдавал секреты.
— Но он журналист, не чиновник. Кто же ему секреты рассказывал?
— Секретность, уровни доступа — вещи относительные. То, что очевидно и доступно для советника госкорпорации, является эксклюзивом для западных спецслужб. Поэтому могут быть достоверны оба варианта.
Учитывая консолидацию журналистcкой либеральной тусовки, тут же вступившейся за очередную "жертву режима". Для меня, если либеральное сообщество за кого-то вступается, это серьезный вопрос задуматься о качестве этого человека и задаться вопросом, не разрушает ли он собственное государство.
Речь идет о попытке расправиться с человеком, приближенным к Дмитрию Рогозину (например), чтобы реализовать некие аппаратные интриги, теневые комбинации. Такое сейчас возможно. Вполне. Есть огромное количество эпизодов, когда спецслужбы действуют недобросовестно, имея серьезную власть, и пользуясь ей, сводят с кем-то счеты — а под это подпадают журналисты, рядовые сотрудники, просто случайные люди, с которыми расправляются показательно для решения совсем иных задач. А эти люди совершенно ни при чем.
Такое поведение силовиков очень сильно бьет по государству, приводя общество в состояние правового нигилизма. Действует принцип: кто сильнее, тот и прав, а сильнее силовики. Они могут расправиться с любым, подбросить тебе наркотики, взрывчатые вещества, скрутить тебя, швырнуть. И потом доказывай, что ты не виноват. Но это очень сильно дискредитирует государство в глазах населения, поэтому именно государство должно незаконные действия силовиков жёстко пресекать. Но пока это есть, обе гипотезы возможны.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Михаил Закурдаев
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