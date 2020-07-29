Михаил Делягин: о ЖКХ, коронабесии и современном обществе

Вадим Горшенин, председатель совета директоров "Правды.ру", и публичный экономист Михаил Делягин без предвзятости взглянули на ситуацию с коммунальными платежами, коронабесие и растущую в обществе напряженность, несмотря на победные реляции из Кремля.

Читайте начало интервью:

ЖКХ и стабильность национальной валюты

— Интересное мнение высказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев: "Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи замки и так далее, и тому подобное". На ваш взгляд, сколько мы переплачиваем?

— Я вполне доверяю главе антимонопольной службы. Меня только изумляет, что он это все констатирует, но ничего не делает для борьбы с этим. Возможно, он это говорил с чувством гордости за коммунальщиков и за свое антимонопольное ведомство — вот как мы хорошо нагнули этих холопов.

Если начать считать издержки, то на основной части территории России на 30% можно всю эту коммуналочку, все эти тарифы опустить в первый же год, и особо никто ничего не почувствует. Обратите внимание, у нас сейчас объявили коммунальные каникулы. В связи с коронабесием можно было не платить за коммуналку, по-моему, два месяца. И где аварии?

Если нет заначки, если все работает на соплях, если нет запаса прочности, я перестал платить, сантехник дядя Вася не получил зарплату, ремонтников нет, все прорвало, мы утонули. Где все это? Значит запас прочности есть. Какой? На два месяца хватило. И простите, пожалуйста, помимо всего этого мы видели заявления разных оффшоров и иностранных компаний, которые говорили, что мы снимаем с себя ответственность за качество снабжения, мы вам ничего не обязаны, граждане Российской Федерации, мы субъекты иных юрисдикций, но при этом значимых аварий нет. Значит запас прочности есть.

Запас прочности не в толщине металла, а запас прочности в толщине компаний, в том, что у компаний есть возможности, не получая текущих доходов, не получая дотаций от государства, совершенно спокойно из каких-то закромов вынуть деньги и за их счет жить. Не у всех, конечно. В Кировской области мы это не видим. Но у многих других есть. А если так, значит мы переплачиваем.

Анатолий Борисович Чубайс — эффективный менеджер? Согласитесь, он действительно эффективный. Раз он эффективный менеджер, норматив воровства должен превышать 30%? Должен. Иначе, насколько я могу судить логику этих людей, менеджер неэффективный. Если нормативы воровства превышают 30%, значит на 30% можно спокойно скинуть цену. И после того как подавят саботаж, — в некоторых регионах, между прочим, вооруженный саботаж будет, — все будет нормально, минус 30%. Это гипотеза, конечно.

— После 1 июля, когда у нас в июне был более или менее стабильный курс доллара и евро. Рубль чувствовал себя уверенно за счет достаточно больших интервенций со стороны Центробанка, сейчас опять валюты полезли вверх. Что вы по этому поводу думаете?

— Это еще одна иллюстрация того, чего стоит Конституция, потому что в Конституции написано, что "Банк России" обязан обеспечивать стабильность национальной валюты. Еще в ноябре 2013 года руководство "Банка России" сказало, что в гробу оно все это видело, и девальвация у нас началась в январе 2014 года. Еще до всяких санкций, еще при Януковиче в Киеве, при нефти в 105 долларов за баррель и так далее.

Мы готовимся к референдуму по Конституции. Мы должны обеспечивать благодарность Владимиру Владимировичу Путину за наше счастливое, стабильное детство? Должны. Пока голоса не отданы, все должно быть хорошо. Но, когда вы отдали голоса, кому вы нужны? Это как рыба: икру выметала и больше она не нужна никому, только на корм собакам. То же самое и с избирателями. Обязательства государства и обязательства политиканов перед избирателями заканчиваются актом голосования.

Коронабесие, общественные волнения и поправки

— Напряжение в обществе растет. И для экономики и для стабильности страны и даже для ее целостности сейчас закладывается большая бомба.

— О закладывании бомбы можно было говорить год назад. Сейчас поздно, потому что никакой экономики больше нет. Экономика коронабесия не выдержала. Страховая компания "Росгосстрахжизнь" провела исследование, опросив граждан Российской Федерации о их месячных доходах. Реальный прожиточный минимум примерно в два раза выше официального, 25 тысяч рублей в месяц, причем на человека, а не на члена семьи.

В феврале, до начала коронабесия, людей с доходом ниже прожиточного минимума, т. е. ниже 25 тысяч рублей, было 63,7%. В июне людей с доходом ниже прожиточного минимума стало 72,8% плюс 9% умерло. Здесь беда не в том, что выросло количество людей с доходом ниже прожиточного минимума, которые жить не могут. Беда в том, что когда все было типа хорошо, их было почти 64%. Про закладку бомб говорить поздно. Реальные доходы большинства нашего населения падают с лета 2013 года.

Речь идет о введении военного положения без войны, прикрываясь коронавирусом, когда власть понимает, что её все ненавидят, пусть даже по разным причинам, и она сама себя ненавидит. Поговорите с членами "Единой России" о Владимире Владимировиче Путине, вы такое услышите, что никакому нацболу в голову не придет. Эта власть не будет улучшать жизнь людей. Как можно в разгар коронабесия не перекладывать бордюрчики? Деньги сами собой не распилятся, бордюрчик сам собой не уложится. Это моя гипотеза, но товарищ Собянин её вроде бы подтверждает.

Как обычно делали хунты в Африке и Латинской Америке? Они вводили военное положение. Теперь нами управляют люди умные. Они придумали, как сделать то же самое, но без военного положения. Коронабесие. Если вы чем-то недовольны, вас посадят не за критику власти, а за распространение фейковой новости. Священника, который захватил монастырь на Урале, за что сажают? За распространение фейковой новости о коронавирусе. Наши правоохранительные органы всерьез считают, если он рассказывает про Ноя, про потоп, про сотворение Земли, это все реальные события. А коронавирус, видите ли, фейковая новость!

— Нам говорили, что поправки в Конституцию обеспечат суверенитет Российской Федерации от Запада, но, по большому счету, мы идем в фарватере западной политики.

— История с коронабесием показала, что суверенитет есть у двух стран, которые бы я никогда не обвинил в том, что они суверенны: Швеция и Беларусь. Вот у них суверенитет есть. А когда вы покупаете глобальную франшизу, жрете что дают, при этом еще радостно облизываетесь и просите налить в мисочку еще чего-нибудь, никакого суверенитета у вас нет.

Я уж не говорю о том, что суверенное государство — это государство, которое эмитирует валюту по потребностям своей экономики. В экономике суверенитет — это вот это. Если вы свою валюту эмитируете по мере тех долларов, которые вам позволили западные хозяева рынков заработать или взять взаймы, как у нас сейчас, вы хоть обсуверенитетьтесь, хоть обслюнявьтесь этим суверенитетом, никакого суверенитета у вас нет. И наконец, последнее. Страна, руководство которой так ее ненавидит и так ненавидит свое прошлое, что на параде Победы закрывает фанеркой мавзолей Ленина, это суверенитет, да? У меня ощущение, что это суверенитет, как у генерала Власова. Я думаю, если бы генерала Власова спросили: "Господин генерал, Российская освободительная армия — это суверенная сила?" Он бы ответил: "Да, конечно".

Вы очень хорошо вспомнили про мавзолей Ленина, который все время закрывают. Я соотнес это с новой статьей Конституции, где говорится об исторической преемственности. Если мы какую-то часть своей истории зарываем фанеркой и не хотим ее видеть, о каком исполнении поправок, вообще, можно говорить?

Господин Дмитрий Киселев, по-моему, один из наших официальных пропагандистов, призвал ставить по всей стране памятники эсэсовцу Краснову! Террористу, на фоне зверств которого блекли зверства фашистов! С другой стороны, если они считают себя преемниками не эсэсовцев, как тогда объяснить их социально-экономическую политику в отношении всех народов России? Если посмотреть на результаты, думаю, что Гитлер им со сковородки аплодирует. И отнюдь не каким-то Чубайсам, которые в 2007 году ушли из РАО "ЕЭС России", а нынешним.

Каждый год закон о бюджете не Чубайс подписывает, не Ельцин с того света приходит из "Ельцин Центра" и подписывает закон о бюджете. Его президент подписывает каждый год. Давайте посмотрим на политику России в отношении Украины, когда российское государство финансирует не просто антироссийский режим (спишем это на мазохизм), но финансирует откровенно фашистский режим, который к нам относится, как относились гитлеровцы, и делает все, чтобы провести дерусификацию своей страны, как немцы проводили дерусификацию Украины.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер