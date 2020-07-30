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Автор Вадим Горшенин

Экономические гарантии новой Конституции: как реализовать?

Политика

Когда россияне ощутят, что живут в реалиях новой Конституции? С "Правдой.Ру" рассуждает генерал ФСБ, муниципальный депутат Александр Михайлов.

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— Все, мы проголосовали по Конституции. Все эти нормы вступили в силу. Как вам та самая "новая реальность"? Вы ее ощутили или нет?

— Конечно, нет, и еще не скоро ощутим это. Многие прописанные в новой Конституции нормы нужно еще провести отдельными законами или поправками в них. Вот этим будет себя увлекать Государственная Дума. Думаю, что они даже на каникулы не пойдут, так как это надо сделать очень быстро.

Что касается ее "рекламной" части, связанной с семьей, детьми — это все достаточно просто. А вот все связанное с экономикой — нужно будет очень четко просчитать бюджеты, понять, из чего будут делаться эти выплаты или социальные гарантии. Это больше даже к Правительству относится, чем к Госдуме. Госдума законы просто проштампует. А Правительство должно очень тщательно проработать, на что мы способны и как все это реализовать. Что будет с экономикой — сегодня никто не знает.

Возможно, скоро мы вернемся к теме пенсионной реформы. Если нам говорили, что через несколько лет будет 1,7 работающих на одного пенсионера, то я думаю, что будет на самом деле 3-5, потому что мы выходим в век цифровизации. Огромное количество технического персонала будет не нужно. Многие нюансы будут связаны с внедрением современных технологий в промышленность.

Я считаю, что этот расчет, нужный для пенсионной реформы, будет полностью снесен. Мы плохо представляем себе, в каком мире мы будем жить и как существовать, потому что много людей уже сегодня остались без работы, а сколько останется без работы потом — никому не ведомо.

— То есть, вы прогнозируете, что могут еще больше увеличить пенсионный возраст?

— Нет. Я думаю, что надо вообще разбираться с пенсионным возрастом, потому что по новому закону очень многие окажутся в сложном положении. Первые, кого у нас увольняют, это люди предпенсионного возраста.

И нужно вернуть ту нижнюю границу, по которой они бы получали гарантированную пенсию. Уже сейчас мы наблюдаем серьезную драму у людей, которые сидят и дрожат, потому что завтра работодатель скажет: "Нам нужны молодые и сильные кадры, а вы можете быть свободны".

Это очень серьезная тема, потому что затрагивает права и интерес граждан, в том числе политические. И мы можем получить определенную долю протестного электората уже из этой среды. Я муниципальный депутат, я вижу, как люди смотрят на своих начальников порой как кролик на удава. Честно признаюсь — может быть, у депутатов появится какая-то реальная работа, потому что последние законопроекты были в известной степени карикатурными.

Гость из советского прошлого

— Я не знаю: вы видели, нет мой пост в Facebook по поводу статьи 95 уже обновленной Конституции. Вот ранее Валентина Матвиенко говорила о том, что бывшие президенты автоматически не становятся пожизненными сенаторами, могут отказаться.

— Посмотрел бы я на того, кто хочет отказаться. Потому что сенатор — это пожизненно дальнейшую судьбу можно самому определять уже, имея иммунитет и статус.

— По большому счету сейчас Дмитрий Медведев уже является пожизненным сенатором. Закон нужен для других, но не для него. Я провел параллель с другой статьей, где мы говорим о связи времен, нашей истории.

Если Россия — правопреемница СССР, мы выплачивали и прощали внешние долги, значит, эта же норма должна относиться и к Михаилу Горбачеву, поскольку он президент правопредшественника Российской Федерации. Что вы об этом думаете? Когда законодатели вносили, они думали об этом или нет?

— Думаю, что они даже не рассматривали его, чтобы сделать пожизненным сенатором. Естественно, у него такое право будет, если мы правопреемники — а наша позиция в этом плане двойственна. И тут многое будет зависеть от самого Михаила Сергеевича, который может сказать: "А я хочу". Тогда начнется высокий уровень демагогии. Будут объяснять, почему этого сделать нельзя, потому что этого сделать нельзя совсем.

Полагаю, просто не продумали и не проговорили этот нюанс. Все-таки Горбачев — фигура одиозная, его упоминание в качестве сенатора вызовет отторжение не только его, но и самого Совета Федерации… Но, скорее всего, он воспользуется правом отказаться. У него все гарантии есть: неприкосновенность, охрана, машина, и сидение в сенате ему вряд ли будет нужно.

Мы все время в раскоряке какой-то стоим. С одной стороны, мы признаём себя правопреемниками, с другой стороны, мы начинаем говорить: "Нет, нет, это не мы, это не наши. А, НКВД, это не наши, это тогда было. Мы не являемся правопреемниками". Естественно, мы не являемся правопреемниками, но история-то начинается тех же самых органов с 1917 года.

— И мы отмечаем все праздники с дат образования. Мне кажется, вопрос в том, что если раньше Конституцию обсуждали по году и дольше, здесь просто не было времени отловить какие-то такие вещи. Понятно, что большинство граждан страны не хотело бы видеть Горбачёва с таким статусом. Очевидно.

— Я не очень видел смысла в этой спешке. Если говорить об экономическом блоке, все эти гарантии можно было провести постановлением Правительства. Собственно, через такие постановления они и будут реализованы.

Мы прекрасно понимали, что принимаем очень серьезный документ и нам предложили все меню взять без учета того, хочет человек конкретное блюдо или нет. Еще и в довольно циничной форме нам сказали: "Мы за вас всё приняли, а ваша задача прийти на участок и проголосовать".

Мы прекрасно понимаем, что не всё так просто в нашем королевстве. Многие люди просто считают, что они обижены, оскорблены, унижены вот таким отношением к ним. Типа того: ваша задача молчать, прийти и проголосовать.

У нас, по-моему, пятая это Конституция, если память не изменяет. А американцы приняли около 250 лет назад. У них 7 статей и 27 поправок. Причём каждая поправка иногда обсуждалась по несколько лет. Поэтому, конечно, на этом фоне в известной степени нам сложно будет ещё привыкать к тому, что мы вышли в этот формат.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы гарантии экономика конституция михаил горбачев александр михайлов поправки в конституции
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