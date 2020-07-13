Александр Ведруссов: от методичек Матвейчева Кремлю надо уходить

Протесты в Хабаровском крае — это результат отсутствия диалога властей с населением, отношения к нему как к "одноразовому электорату", считает политолог Александр Ведруссов.

Митинги в Хабаровске продолжаются // Клирик

Третий день протестов в Хабаровском крае

Акции протеста в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала идут уже третий день и не только в столице края, но в Эльбане, Комсомольске, Николаевске и других населенных пунктах, сообщает местная пресса. Люди подписывают петицию об освобождении губернатора.

Как сообщает "Интерфакс", 12 июля стихийная акция продолжалась до утра на площади имени Ленина возле здания правительства края в Хабаровске. После предупреждений четверо молодых людей задержаны полицейскими. Как отмечается, "один из задержанных нетрезв".

Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля. По данным УМВД по краю, в ней приняли участие от 10 до 12 тыс. человек.

Пора перестать работать "по методичкам Матвейчева"

Как сказал "Правде.Ру" политолог, директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов, "нашим политическим администраторам надо уже переставать работать по методичкам Матвейчева (Олег Матвейичев, профессор ВШЭ — Ред.), потому что это до добра не доведет".

"Губернатора еще не сняли, его команда от протестов открещивается, администрация Хабаровского края тоже говорит, что мы ничего не организуем, призывает людей расходиться, поэтому тем, кто пытается все преподнести как "команда Фургала что-то организовала при поддержке несистемной оппозиции", пора бы методички менять", — сказал Александр Ведруссов.

По словам политолога, эти по этим методичкам ищут пьяных в толпе, руку Госдепа, или руку самого Фупргала, соратники которого якобы "нагнали людей 30 тысяч". Однако, пора уже привыкнуть к тому, что у людей в России есть свой голос, добавил он.

Население России — не "одноразовый электорат"

"У нас народ — не бессловесная масса, не электорат, как население одноразового использования от выборов к выборам, а, действительно, граждане, которые имеют свое мнение, свой голос", — отметил Александр Ведруссов.

В Хабаровске люди сказали властям: "Ребята, нам не нравится эта система, мы не хотим ее цементировать, мы хотим, чтобы наш голос был услышан", — отметил политолог.

Он предлагает не оценивать, преступник Фургал или нет, эти вопросы должно решать следствие и суд (хотя у нас следствие и суд зависимы от исполнительной власти и от политической конъюнктуры), а понять, что Хабаровск говорит очень простую вещь:

"Это наш губернатор, мы его избирали. Какое вы имеете право нашего губернатора, хороший он или плохой, кривой или косой, его трогать, раз мы его избрали".

По мнению Александра Ведруссова, Кремль усугубил ситуацию в дальневосточном регионе годом ранее, "когда политические администраторы решали вопрос выборов в Приморье в экстренном порядке", "сфальсифицировав результаты и протащив в третий тур еще одного резервного кандидата" (противостояние Фургал- Шпорт), а также переносом столицы Дальнего Востока, из Хабаровска во Владивосток.

"И это было видно по результатам голосования по поправкам в конституцию, явка в крае была низкая, очень много голосов против. И был участок, где 100% голосов было против. Я сильно сомневаюсь, что там результат подтасован", — отметил политолог.

Надо отменять пенсионную реформу

Выводы, по его словам, надо делать очень простые: работа с регионами должна вестись системно в режиме диалога, а не в режиме зачисток и спецопераций.

"Надо давать людям выбирать того, кого они хотят. И того, кого они будут выбирать, уже на период каденции не трогать. Тем более, мы видим ситуацию: пятнадцать лет была вся эта информация (о преступном прошлом Фургала — Ред.) у президента, которому делали представление, когда назначали Фургала", — отметил Александр Ведруссов.

Политолог полагает, что население России после пенсионной реформы властям не поверит, пока они не признают, что она была ошибкой, ограблением людей, пока не будет пересмотрена.

"Должны произойти фундаментальные изменения в процессе заключения нового договора между обществом и властью, а до тех пор граждане будут предъявлять к власти совершенно справедливые требования, что у нас должны работать демократические институты, должны быть полноценные и честные выборы и референдумы. И какой бы выбор ни делали люди на самом деле (а не по бумажкам, которые у нас в итоге ложатся на стол высшему руководству в Москве), этот выбор надо уважать. Нынешняя же ситуация отражает степень недоверия к власти: к "Единой России", к политическим администраторам, которые у нас сейчас руководят всеми процессами", — сделал вывод Александр Ведруссов.

Сергей Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Читайте по теме: "Событие жесткое": как власть реагирует на протесты в Хабаровске

Зачем "отец Сергий" приказал Путину отдать власть

"Видимо, хороший был мужик": Шнуров о Фургале