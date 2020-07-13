Зачем "отец Сергий" приказал Путину отдать власть

Извергнутый из священнического сана, пока еще схимонах Сергий (Романов) не перестает появляться в российском медийном поле с громкими заявлениями и обращениями.

На этот раз екатеринбургский раскольник, который продолжает удерживать Среднеуральский женский монастырь на осадном положении вопреки прямым указаниям правящего архиерея, обратился к Патриарху Кириллу и президенту Владимиру Путину.

В своем обращении Романов потребовал, чтобы те явились в его монастырь "для переговоров" и покаяния.

Более того, Романов заявил:

"Предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне — схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России".

От патриарха, видимо, требуется "покаяние в ереси". Впрочем, Романов уточняет, "я объявляю вам лично и богоотступнику патриарху [Кириллу] Гундяеву, и хабадникам во главе с Берл Лазаром, которые управляют Россией, предварительно полномасштабную духовную войну".

В общем, тотальный антисемитизм, алармизм, вера в "жидомасонский заговор" и в "тайное израильское оккупационное правительство". Классика жанра, как она есть.

Единственный уникальный момент — это требование передачи власти. Что нарушает не только светское законодательство, но и церковные каноны.

Только в исключительных случаях православный священник или епископ может быть и светским властителем. Но случаи эти в церковной истории наперечёт, и в большинстве своем связаны были с временами тяжелых кризисов. Ну, и тем более, монаху большой схимы ни о какой власти помышлять не пристало в принципе.

И в случае с Романовым трудно найти какие-то исторические параллели в еретической и раскольничьей среде. Даже Распутин ничего такого не выдвигал и не требовал.

К слову, Романов в своем обращении упомянул и последние события их Хабаровска. По словам схимонаха, нынешние массовые акции в защиту бывшего губернатора региона являются "первой ласточкой. А ласточки по всей России живут и даже летают над Кремлем".

На первый взгляд все эти словеса бунтующего схимника звучат, как чистое безумие. Но, кажется, здесь все же имеет место некий политический расчёт. Не самого Сергия, думается, он всё же искренний фанатик, которого занесло совсем не туда. А тех, кто за ним стоит.

Просто потому, что подобные требования к президенту можно трактовать, как бред сумасшедшего, а можно, как призыв к свержению государственной власти. И вот во втором случае из Романова получается просто прекрасный "политический мученик".

Что привлечет к нему и дополнительное внимание, и даст повод говорить о том, что "в России осуществляются гонения на верующих", и много чего ещё интересного.

Ну, и адептов Романова укрепит в их воззрениях, а также побудит искать венец мученичества. То есть, отчебучивать что-то еще покруче, чем публичные обращения. Хотя сам Романов оговаривается:

"Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым".

В общем, вот такая непримиримая и принципиальная позиция. Сейчас, думается, эту позицию в очередной раз подхватит либеральная общественность. И снова попытается сделать из Романова "мученика, от кровавого режима пострадавшего".

Но факт в том, что Романов окончательно превратился в гуру тоталитарной секты.

Не больше и не меньше. Дело в том, что одним из признаков тоталитарного культа является удивительная гибкость доктринальных и политических установок. Вплоть до того, что идеологическая платформа такой общины за короткое время может измениться до прямо противоположной. Что с Романовым и его гневными высказываниями и произошло.

Потому, что в апреле 2019 года, тогда еще схиигумен Сергий (Романов) про Путина высказывался следующим образом:

"Владимир Владимирович, вы офицер, контрразведчик, православный человек, скажите, кто ты — отец или вы отчим? Пора установить железный занавес против разгула сатанинской вакханалии. За народ может пострадать только царь. Ни президент, никто, а только царь. Только тот, кто любит народ, как родное дитя, кто его жалеет. Царь Николай II говорил, что нет той жертвы, которую я не принес бы за спасение России. Царь православный — это человек, соблюдающий закон Божий, живущий в венчанном браке и целомудренной жизни…".

К слову, выдержки из этого обращения были опубликованы на одном из "царебожных" порталов, каких-то очередных маловнятных раскольников. И эти раскольники были в шоке от подобных обращений Романова к Путину, от призывов к Путину стать "царём", поскольку в той среде уже тогда было принято Путина ассоциировать то ли с "марионеткой еврейского заговора", то ли вообще с антихристом.

Но прошло чуть больше года, и вуаля. Романов забывает о своих призывах "Путина на царство" и требует передачи власти себе, поскольку Путин якобы ее не достоин. То есть, здесь мы видим классическое сектантское кардинальное изменение воззрений и идеологии под воздействием внешних обстоятельств и политической конъюнктуры.

Ну, и когда Романова посадят, а есть всё больше оснований полагать, что именно это и произойдет, то естественно все будут говорить не про насилие над детьми в монастырском приюте, не про избиение съемочной бригады журналистов, не про самовольный силовой захват монастыря, который, вообще-то является собственностью епархии, а про политику. Про "кровавого Путина", который посадил "смелого и бескомпромиссного схимонаха".

Впрочем, стоит повториться, что раскола не будет. В своё время был Диомид Чукотский, который тоже несколько месяцев не уходил из информационной повестки.

Тогда тоже всех пугали "большим расколом".

Однако, и про Диомида можно почитать только на узкопрофильных скотоводческих сайтах, да и раскола, слава Богу, даже близко не произошло. Думается, что примерно тоже самое будет и с Романовым и его общиной.

Но нельзя не отметить тот факт, что уж слишком лихо и профессионально екатеринбургский схимонах въезжает в российскую информационную политику.

А это, в свою очередь может означать, что есть те, кто за ним стоит и им управляет. И совсем не в патриотических или душеспасительных целях.