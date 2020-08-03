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Автор Вадим Горшенин

Анатолий Баранов: о росте тарифов ЖКХ и экономической ситуации в РФ

Политика

Триумфальным ростом тарифов ЖКХ отмечен праздник всенародного голосования по Конституции. Правда, не все смогли ощутить эту прелесть новой реальности. На чиновниках это почти не отразилось. Почему в нашей стране — два разных народа, которые живут в совершенно различных экономических и социальных условиях? И когда будет следующая Конституция? Все эти и многие другие проблемы в прямом эфире обсудили председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин и главный редактор ресурса "Форум.Мск" Анатолий Баранов.

Читайте начало интервью:

— Анатолий, возможно ли все-таки как-то отрегулировать, упорядочить тарифы ЖКХ, чтобы жителям не приходилось многократно переплачивать? Почему для граждан, которые и так еле-еле сводят платежи с зарплатами и пенсиями, они, несмотря на все заверения, поднимаются очень круто? Почему для комплексов отдыха Администрации Президента и федеральных министерств, расположенных по соседству, эти тарифы составляют в 1,5-2 раза меньше?

— Можно, но наверху это никому не нужно. Специальные люди, которые отдыхают в этих комплексах, платят очень скромные деньги. Может и любой гражданин отдохнуть в "Бору", в "Сосенках", в "Ватутинках", в "Снегирях". — Пожалуйста! Но цена вопроса для человека с улицы будет запредельная. Гораздо выгоднее съездить и прожить это время на хорошем курорте за границей. А для чиновников — деньги совсем небольшие. Для себя они все отрегулировали.

— Это — как про обеды в Госдуме и правительстве.

— Да, только в правительстве еще круче. Сразу возникает вопрос: ребята, у нас — два народа? Чиновники получают стабильную зарплату, и она действительно индексируется, растет, все — строго по Трудовому кодексу, у них — все замечательно. Они получают не ту пенсию, что обычные граждане, а очень хорошую действительно, на которую можно жить.

У нас — две пенсионные системы: для белых и для черных. У них льготы по оплате за жилплощадь — очень существенные: где-то 50%. И за проезд. Они отдыхают в государственных санаториях гораздо дешевле и так далее, и тому подобное. В общем, там много набегает. Премии какие-то. И все это — какой-то внутренний народ.

Внутренний народ сам себе, естественно, устанавливает и нормальные тарифы для тех мест, где он будет отдыхать. Ну как же — ведь надо оправдать низкие цены на путевки. У них для них самих — вообще все дешево.

Мне вспоминается покойный Лев Зайков, который был одно время первым секретарем МГК КПСС. На партхозактив от "Московского комсомольца" обычно ездил главный редактор. Но как-то Гусев болел или не было его. Поехал первый зам Валера, человек правильный, номенклатурный, но как-то поближе к народу.

Вернулся оттуда вот с такими огромными глазами. Рассказывает: ребята, вылезает этот Зайков, и говорит, что там придумывают, пишут, что у нас какие-то привилегии?… А на столах — икра в рублевых баночках. Это уже было к концу 80-х. Какие рублевые баночки? А у него баночка икры по рублю по-прежнему.

— В советской системе высшие чиновники пользовались льготами в основном в период работы. Все дачи были служебными. И то у Ельцина чуть ли не главным в программе стояло: "Долой дачи госчиновников!" Сегодня же ко всему этому добавились огромные зарплаты и пенсии, многие привилегии стали наследственными.

— Ты забыл один важный: они еще и воруют немеряно. В советское время украсть, сколько можно сейчас, даже теоретически было невозможно. Сейчас главное — не эти льготы, они важны, конечно, для исполнительных работников.

Самое главное, что руководящим господам раздают предприятия в кормление. Мы же знаем прекрасно, что все наши высшие чиновники — вдобавок члены правлений "Газпрома", "Роснефти", крупных заводов. Это и скрыть трудно, но и скрывается, камуфлируется.

Получая зарплату не только как министр, он еще получает как член совета директоров какой-то неслабой компании. А там — другая зарплата, тоже, кстати, назначаемая непонятно как. Дивиденды — копеечные, доход может быть в минус, а зарплаты у руководства такие, что один раз получил зарплату, дальше можно не работать.

И все равно периодически кого-то сажают, потому что они еще продолжают при этом воровать внаглую.

Такая система — ненормальна

Но именно в силу своей ненормальности внутренне нестабильна. Кстати говоря, тот же Путин, я думаю, это прекрасно чувствует. Он — в большой степени архитектор этой системы, в какой-то степени он наследует Ельцину, но за 20 лет он внес собственный весомый вклад.

Я чувствую, что в стремлении изменить Конституцию главный мотив — это стремление укрепить хотя бы законодательный каркас разъезжающейся, самораспадающейся системы. И что характерно, у нас как руководитель великий, то новая Конституция. Ленин, Сталин. Хрущев не успел, но уже писали хрущевскую Конституцию, даже всенародно обсуждали. И так далее. Продолжение последует…

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы тарифы жкх госдума рф анатолий баранов российская власть поправки в конституцию
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