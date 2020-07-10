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Автор Антон Куликов

Слово и дело: как далеко готова зайти ЛДПР после угроз Жириновского

Политика

Комментируя арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутаты-либерал-демократы могут сдать мандаты в знак протеста. Разберемся подробнее, какие будут последствия для российской политической системы, если в ЛДПР и в самом деле реализуют свои угрозы.

"ЛДПР может попросить в знак протеста уйти в отставку наших губернаторов Сипягина и Островского. Потребуется — вся фракция ЛДПР сдаст мандаты. Это издевательство над нашей страной. Это наш позор. Мы сами себя дискредитируем в глазах мирового сообщества", — это что сказал Владимир Вольфович.

Реакция депутатов от ЛДПР

После этого о готовности сдать мандаты заявили представители ЛДПР в Тюменской областной думе. В этом региональном парламенте четыре депутата от либерал-демократов. Тюменские депутаты стали первыми, кто поддержал заявление лидера партии.

Хабаровские депутаты тоже выразили готовность сложить с себя полномочия. Но здесь у ЛДПР ситуация посложнее — сегодня стало известно, что обыски прошли еще у нескольких депутатов от ЛДПР.

О готовности сдать мандаты заявил и депутат от ЛДПР в Саратовской областной думе Станислав Денисенко. Здесь, правда, у либерал-демократов всего два депутата.

Реакция губернаторов от ЛДПР

Что касается глав регионов, то один из них уже отказался уходить в отставку. Это губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

"Жители Владимирской области мне доверили возглавить регион, и я честно и с полной самоотдачей работаю и буду работать весь отведенный мне законом срок", — заявил он.

Расценит ли это Владимир Вольфович как бунт на корабле? Ответ отрицательный. Но об этом немного позже.

Сначала о реакции губернатора Смоленской области Алексея Островского на инициативу лидера партии. Точнее сказать, об отсутствии таковой на момент подготовки этой статьи.

И Островского можно понять: в этом году в регионе выборы губернатора. Вокруг дальнейших перспектив Островского на посту главы региона ходило много пересудов. Но он заручился поддержкой президента и баллотируется на новый срок.

К качеству его работы на посту губернатора есть претензии (хотя, с другой стороны, а к кому нет?). Однако же "Единая Россия" не стала выдвигать своего кандидата в Смоленской области. А представители других партий, включая КПРФ, Островскому вполне по силам. Так что шансы на переизбрание у Островского очень хорошие. Так что его молчание в нынешней ситуации вполне объяснимо.

Другие факторы

То есть двое губернаторов-либерал-демократов особого энтузиазма от гипотетических планов руководства партии не испытывают. Депутаты законодательных собраний регионов от ЛДПР вроде бы заявляют о готовности последовать туда, куда укажет Владимир Вольфович. Но пока что таковых единицы, в большинстве своем они тоже не спешат демонстрировать партийную солидарность.

Не стоит забывать, что в сентябре пройдут выборы в заксобрания 11 российских регионов и выборы в горсоветы 22 столиц субъектов РФ. И местные отделения ЛДПР активно готовятся к выборам.

К тому же фракции либерал-демократов в подавляющем большинстве заксобраний регионов не настолько многочисленны, чтобы парализовать их работу в случае ухода либерал-демократов. Конечно, в медийном плане это будет заметное событие. Заметное, но не продолжительное. Так что едва ли ЛДПР окажется в выигрыше в случае реализации угроз лидера партии.

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Темы сергей фургал владимир сипягин алексей островский владимир жириновский
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