Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам

Вадим Горшенин, председатель совета директоров "Правды.ру", обсуждает с экономистом Михаилом Делягиным результаты голосования за поправки в Конституцию. В чем ошибка организаторов подсчета референдума? Государство помогает партии "Яблоко" расчленить Россию? Вторая волна самоизоляции — реальность или слухи?

— Вы голосовали против поправок. Как себя чувствует человек, который голосовал против поправок на фоне выражения пресс-секретаря президента России "триумф референдума"? Как вы к этому выражению относитесь?

— Я раньше думал, что у нас восхитительное чувство юмора только у Владимира Владимировича Путина, но, оказывается, оно есть и у его пресс-секретаря. Это радует. Это приятно, потому что все соцсети уже забиты обычным стандартным графиком отклонения от нормального распределения, которое трудно трактовать иначе, кроме как масштабов фальсификации. Наверное, госпожа Памфилова трактует как-нибудь по-другому. Но нормальному человеку трудно эти графики трактовать по-другому.

Опрос на экзитполах — лакмусовая бумажка референдума

Меня удивило, что эти 72 на 28 или сколько там было, примерно соответствуют результатам экзитполов. По-моему, это большая ошибка организаторов подсчета референдума, потому что, с одной стороны, ожидать честности от людей, которые только что провели пенсионную реформу, рассказали нам, что 17 тысяч рублей — это доход среднего класса... Это же не Путин сказал! Это же ему написали десятки людей.

Президент — это не физлицо, это институт. Доверять этим людям нелепо. Но беда не в том, что они производят действия в своем стиле с 2011 года. Беда в том, что это производит впечатление падающего профессионализма. На всех экзитполах было примерно

70 на 30,

72 на 28.

Но 30% на экзитполах говорили, что не будут отвечать на вопросы. Было понятно, что из этих 30% основная часть проголосуют против. Эти 30% делятся непропорционально общему голосованию, а то, что большинство получилось 60 на 40, 55 на 45, 52 на 48 — это в зависимости от настроения.

Новая волна "коронабесия"

Когда берут пропорции экзитполов и эти пропорции совпадают с итоговыми пропорциями референдума так, как будто молчунам не о чем молчать, это признак недееспособности и неэффективности системы госуправления. Может быть, еще более страшной, чем-то, что мы видели на примере коронабесия. Кстати, врачи, учителя в Москве, по крайней мере, говорят, нас тут предупредили (без указания источника), что с 20 сентября у нас новый этап ужесточения до середины января". А господа полицейские! Они нам уже не товарищи, они тоже (опять-таки это слухи) говорят, что гаечки начнут завинчиваться с 18 июля.

Это слухи, которые бродят внутри аппарата, даже если они потом не реализуются, они тоже очень много об этом аппарате говорят. Даже в самом аппарате никто не ждет от власти разумных действий. Они не говорят: "Придет вторая волна и будет плохо". Они говорят: "Эти одичалые сейчас нам устроят и вам заодно тоже".

Нарушили президентский указ

— Что вы думаете по поводу того, что в своей экспертной оценке выдало движение "Голос"? Одно из главных обстоятельств в том, что голосование было проведено с нарушением указа президента. Потому что голосование могло начаться только спустя месяц после подписания указа президента. Поскольку голосование началось 25-го числа, то есть за неделю до того, как голосование было назначено, то здесь речь идет — с точки зрения "Голоса" — о явном нарушении.

С формальной точки зрения это, безусловно, явное нарушение. С другой стороны, вы Конституции читали? Вы к реальной жизни эту Конституцию относили? Граждане России имеют право на жизнь, но при этом гарантированного прожиточного минимума не имеет никто. Имеют некоторые категории. Но о том, чтобы всем гражданам России дать гарантированный прожиточный минимум, государство даже не заикается. Оно даже не мыслит про это.

Старейшая демократическая партия "Яблоко" шесть лет изо всех сил бьется за расчленение России. И каждый человек, который за нее куда-нибудь выдвигается, хоть в муниципальный совет, ставит подпись — я за расчленение России, за конкретный метод, который "Яблоко" предлагает. Они не просто говорят, давайте отдадим. Они разрабатывают тщательный механизм, как разрушить территориальную целостность России. Шесть лет государство говорит: "Продолжайте дальше. Чем мы еще можем вам помочь?"

Беседовал Вадим Горшенин