Новая конституционная реальность

Почему после одобрения всенародным голосованием поправок в Конституцию мы оказались в новой реальности? Что изменилось? Как и когда мы это почувствуем в своей обычной жизни? Почему местного самоуправления больше нет? Почему надо радоваться, что Собянин не купил клизмовый заводик?.. Как у нас назначают на ответственные должности? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии председателя совета директоров "Правды.Ру" Вадима Горшенина ответил главный редактор ресурса Форум.Мск Анатолий Баранов.

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Новая реальность

— Анатолий, конечно, мы понимали, что ничего не произойдет после этого голосования. Все будет происходить точно так же, как оно было и до этого. По большому счету, саму Конституцию меняли для того, чтобы провести перетряску в верхних эшелонах власти. Вводится Госсовет, Президент теперь практически обладает еще и функциями премьер-министра. До этого было несколько непонятно прописана его роль в этом направлении. Он — глава государства, но в то же время он не мог, по большому счету, влезать во все это напрямую.

— Но по факту, если он присутствовал на заседании кабинета министров, то он там и председательствовал.

— Это происходило за счет личности и авторитета Путина. Сейчас это — уже закреплено законодательно, поэтому его влияние усилилось. Ты чувствуешь, что мы живем сейчас в новой реальности после 1 июля?

— В какой-то степени да. Например, дело журналистки, которая в 2018 году сказала по радио на самом деле вполне безобидное. Там никакого преступления не было. Но решили ее прижать, посадить. Хорошо, что обошлось штрафом, пусть и весьма внушительным. Теперь дело бесполезно обжаловать в ЕСПЧ, все. С эти она и будет жить.

Кстати, сказала она все правильно — по статье Конституции, которая гарантирует свободу слова. Она просто напомнила, что несменяемость власти приводит к экстремальным или экстремистским попыткам ее сместить. Так что она такого сказала? Она же констатировала факты, предупредила власть о возможных катастрофических последствиях.

Бери историю дома Романовых. — Цари формально были несменяемыми, но из Романовых каждый второй умер насильственной смертью. Вот такой механизм сменяемости власти реально установился при абсолютной монархии. Табакерка, гвардейский шарф. Что поделаешь? Про это она и сказала.

Но кто-то это воспринял так, собрали какие-то доказательства, дело пошло в суд. Могло бы оно рассыпаться в суде? Я думаю, да. Но сейчас оно уже не рассыпается, потому что над нашим судом уже больше ничего внешнего нет. Будет так как сказали с нашего верха. Дальше только суд Божий будет, но на него как-то не особо внимание обращают.

ЕСПЧ и местное самоуправление

— Все-таки подавать иски и жалобы в ЕСПЧ граждане России могут. Россия — член Совета Европы. ЕСПЧ может принимать какие-то решения. Только вряд ли они будут исполняться.

— Да, их решения теперь не означает обязательности их исполнения в России. А так — да, можно подавать иски, по ним будут принимать решения. Можно какие-нибудь еще третейские суды повыигрывать. Но это — бессмысленно. В каком-то смысле это — наша новая реальность. Мы начнем ощущать на себе и другие последствия, но не все сразу.

206 поправок — много. Раньше у местного самоуправления была некоторая независимость, хотя и ничтожная, на уровне — песочницу возвести. Теперь же местное самоуправление фактически совсем перестало быть самостоятельным, вошло в систему государственного управления. Разве мы можем это почувствовать на себе это прямо сиюсекундно? — Нет.

И я думаю, что, в первую очередь, москвичи и жители крупных городов почувствуют, что у них больше никакой другой власти кроме государственной нет. Скажет Сергей Семенович завтра ходить не только в маске и перчатках, но и в презервативе, — будешь ходить. Все, нет вариантов. Я уже анекдотами пошел.

Слава Богу, что они при эпидемии коронавируса купили только завод по производству масок. Представьте себе, если бы купили завод по производству клизм. Вообще ужас! Местное самоуправление — это не жук нагадил.

Оно во всем мире считается основой демократической жизни. Вот такое простенькое местное самоуправление. Огромное количество западных политиков начинало карьеру именно на уровне местного совета, там получали какой-то опыт.

Сейчас у нас ситуация изменилась. Как она изменилась, мы увидим не сразу, но обязательно это на себе почувствуем.

— Ты говоришь про практически убийство местного самоуправления. А по большому счету, у нас сейчас нет лидеров и на высшем уровне. Мы не видим никого, кроме Путина, потому что у нас нет тех взращенных людей, которые прошли все ступеньки. Назначаются люди совершенно без опыта, даже непонятно откуда взявшиеся.

— В советское время существовал многократно проклинаемый номенклатурный принцип подбора кадров. Правда, он и в настоящее время в каком-то измененно-корявом виде существует. Но на самом деле это был хороший принцип том, что руководящие кадры определенным образом готовятся, выращиваются.

Ты никогда не станешь первым секретарем даже райкома, если у тебя в послужном списке нет руководящей работы в народном хозяйстве — директором завода или хотя бы главным инженером, работы в советских и партийных органах на уровне хотя бы инструктора. Это железное правило нужно именно для того, чтобы на первую роль не выходил человек, который не чувствует почвы, той среды, в которой ему предстоит непосредственно работать.

Такое бла-бла в розовых штанишках через номенклатурное сито пройти не могло. Эта система работала. И мы прекрасно понимали, что Николай Иванович Рыжков, может быть, не сильно большой гений в области макроэкономики, для этого у него был академик Абалкин, а сам Рыжков знает, как работает большой завод. Мы знали, что он знает, как работает тот или иной орган советской власти, потому что он имел опыт работы в нем.

Сейчас же от трех месяцев до полугода новые назначенцы учатся хоть как-то исполнять самые элементарные обязанности в новой должности.

Представим себе, что человек получает назначение на должность первого пилота, и во время первого же полета спрашивает у второго: куда здесь нажимать. Такое же невозможно. А в руководстве страны — как раз так. Я это знаю по своему опыту работы в аппарате правительства.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев