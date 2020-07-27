Анатолий Баранов: Конституция — для плезира, а не соблюдения

Конституция России сильно поправилась, разбухла. Зато теперь там записано, что зарплата не может быть меньше МРОТ. Но раньше это уже было прописано в других законах. Но не исполнялось. Может быть, у нас простые законы не исполняются, зато всё делается строго по Конституции? Но как быть со свободой собраний, их уведомительном характере?… А уж про якобы бесплатную медицинскую помощь практически все знают по личному опыту.

Даже в годы Великой Отечественной войны, когда страна была в разрухе, все делалось для фронта, процент ВВП, выделяемый на образование, науку и медицину был намного выше, нежели сейчас — в мирное и достаточно благоприятное время. Все эти и многие другие проблемы в прямом эфире обсудили председатель совета директоров "Правды.ру" Вадим Горшенин и главный редактор ресурса Форум. Мск Анатолий Баранов.

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ТК, УК и Конституция

— Анатолий, в одной из мелких газет было написано чуть ли не: слава Путину и всем остальным лидерам страны за то, что теперь у нас реальная зарплата не может быть меньше МРОТ, это — огромное достижение для нашей страны. Но в Трудовом и Уголовном кодексах уже была прописана ответственность за зарплату ниже МРОТ. Зачем это надо было вписывать в Конституцию?

— Ничего нового действительно в Конституцию не добавлено. Вопрос — даже не в этом. Давайте честно ответим: а все ли эти нормы закона скрупулезно исполняются? — Да ни хрена подобного. И зарплата ниже МРОТ может быть очень просто. Берешь человека на полставки, на четверть ставки, на одну восьмую ставки и платишь ему сколько хочешь.

Вторая сторона: эти нормы появились в основном законе, отношение к ним изменится? Вот это теперь в Конституции у нас есть. Придется исполнять? С какой стати? — Точно так же, как не исполняли раньше, так же будут не исполнять и дальше.

Напомню печально известную статью 31 Конституции "О свободе собраний". Во время митингов люди люди предъявляли милиции Конституцию, развернутую на этой странице книжечку, а получали в лоб и 15 суток.

— В Конституции идет речь об уведомительном характере массовых собраний и так далее. Закон у нас начал трактовать эту статью прямого действия как не уведомительную, а разрешительную. В Конституции написано, что государственные медицинские учреждения обязаны предоставлять бесплатную медицинскую помощь гражданам. Но во всех них есть большая коммерческая часть.

Врачи признаются, что денег на медицину государство выделяет довольно много, их кладут в банк под проценты, а в конце года снимают и оформляют нужную документацию, что все было сделано. А люди стоят в очередях иногда годами. К сожалению, коррупция съедает бесплатную медицину и всю Конституцию.

— Еще руководитель медицинского учреждения часто назначает себе зарплату в десять раз больше, чем рядовому сотруднику, а то и в двадцать раз. Во всяком случае, те зарплаты, которые получают главные врачи, не сопоставимы с теми, которые получают просто врачи, даже очень хорошие специалисты с неплохой зарплатой.

У меня был личный печальный опыт. На лечение моей уже покойной супруги в государственных учреждениях мной было потрачено… Коммунисту даже неприлично иметь такие деньги. Тем не менее, это была сумма с большим количеством нулей. И это, скорее, норма.

Просто для того чтобы проводить терапию раз в две недели, надо было колоть лекарство, одна ампула которого стоит где-то полторы тысячи долларов. Надо колоть две. И это — только одно лекарство и не самое дорогое. Есть лекарство, ампула которого стоит 10 тысяч долларов. Кто может себе позволить курс лечения, где одна ампула стоит 10 тысяч долларов?

А чтобы в государственном учреждении получить такую помощь, нужно отстоять очень долгую очередь. Короче говоря, очередь к химиотерапевту у нас подошла через два месяца после смерти. И все равно, если хочешь, чтобы было лучше, то надо платить очень много за место в отдельной палате, сиделке и так далее. Все это накручивается…

В стране больных такими тяжелыми заболеваниями — очень много. И люди, которые с этим сталкивались, знают прекрасно, что лечить их стоит огромных средств. Да, конечно, простудные заболевания — придешь в поликлинику, бесплатно выпишут рецепт и больничный. Скорая помощь приедет, если что, сделают укол бесплатно.

Но это — полный мизер. Реально гарантировать бесплатное здравоохранение нашему гражданину никто не может. Оно у нас настолько затратное для пациента, что лучше бы официально было сказано: платное.

Гарантировано Конституцией. Но работает ли?

— Что значит — никто не может гарантировать? Это гарантировано Конституцией.

— Оно гарантировано Конституцией, только вот так оно не работает. Реально это не обеспечивается. Лечение тяжелых болезней — очень дорогое удовольствие. И позволить его себе у нас может далеко не каждый. У нас цены на это — такие же, как на Западе. Но там богатых людей — намного больше.

Страховая медицина в бедной стране попросту невозможна. Наша страна — богатая только потенциально, а реально по уровню благосостояния граждан мы живем очень бедно. Вводить это было нельзя.

Неспроста Семашко, создавая лучшую на тот момент медицинскую систему в мире, исходил именно из того, что страна бедная, поэтому всеобщая доступность медицинской помощи должна обеспечиваться государством. И надо сказать, что где-то до конца сталинского периода мы не отставали от западных стран по проценту ассигнований на медицину от общего валового бюджета.

Потом свете борьбы за мир во всем мире этот процент раза в два срезали. Поэтому и началось наше отставание в медицине. А в новой России вместо того, чтобы денег добавить, внедрили на страховую медицину. И еще записали в Конституцию все это.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев