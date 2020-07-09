Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"

Задержание губернатора Хабаровской области Сергея Фургала отодвинуло на второй план события, связанные с "Открытой Россией" Михаила Ходорковского. Хотя, осмелимся предположить, именно они, а не не дальнейшая судьба Фургала, привлекут внимание госдепартамента США.

Напоминание о "третьем деле ЮКОСа"

В четверг утром представители силовых структур провели обыски в московском офисе "Открытой России". Были задержаны исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова. Кроме того, сотрудники СК и полиции приехали к координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.

Обыск был проведен в квартире московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Как сообщил РИА "Новости" ее адвокат Михаил Бирюков, обыск проходит в рамках дела ЮКОСа.

"В постановлении о проведении обыска инкриминируется, что деньги ЮКОСа идут на финансирование деятельности Галяминой", — сказал он.

Речь, напомним, идет о так называемом "третьем деле ЮКОСа". В июле прошлого года генпрокуратура РФ сообщила, что Михаила Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций.

Помимо него, фигурантами дела являются ряд бывших владельцев, руководителей и работников ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995–2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше шести миллиардов долларов.

Сторонники Ходорковского связывают обыски с митингами

Сами представители "Открытой России" обыски и задержания связывают с митингами против итогов голосования по поправкам в Конституцию, которые они намереваются провести 15 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторами выступают не только "Открытая Россия", но и Либертарианская партия, а также движение "Весна".

В Москве митинг планировали устроить на Пушкинской площади и заявка была подана на 10000 человек. Впрочем, уже известно, что организаторы получили отказ и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

На что рассчитывали организаторы, подавая заявку на проведение митинга 15 июля, хотя до сей поры действуют ограничения на проведение массовых мероприятий? Очевидно же было, что в согласовании митингов власти откажут.

Тем более, предлог вполне разумный. Собственно, достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США после того, как по стране прокатилась волна протестов против расовой дискриминации.

Впрочем, из нынешней ситуации наверняка будет извлечен максимальный пропагандистский эффект о "преследовании активистов за их убеждения". В американском посольстве в Москве наверняка готовят заявление на сей счет. А то и госдепартамент подключится, куда ж без него.