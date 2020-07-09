Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"

Политика

 

Задержание губернатора Хабаровской области Сергея Фургала отодвинуло на второй план события, связанные с "Открытой Россией" Михаила Ходорковского. Хотя, осмелимся предположить, именно они, а не не дальнейшая судьба Фургала, привлекут внимание госдепартамента США.

Напоминание о "третьем деле ЮКОСа"

В четверг утром представители силовых структур провели обыски в московском офисе "Открытой России". Были задержаны исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова. Кроме того, сотрудники СК и полиции приехали к координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик.

Обыск был проведен в квартире московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Как сообщил РИА "Новости" ее адвокат Михаил Бирюков, обыск проходит в рамках дела ЮКОСа.

"В постановлении о проведении обыска инкриминируется, что деньги ЮКОСа идут на финансирование деятельности Галяминой", — сказал он.

Речь, напомним, идет о так называемом "третьем деле ЮКОСа". В июле прошлого года генпрокуратура РФ сообщила, что Михаила Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций.

Помимо него, фигурантами дела являются ряд бывших владельцев, руководителей и работников ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995–2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше шести миллиардов долларов.

Сторонники Ходорковского связывают обыски с митингами

Сами представители "Открытой России" обыски и задержания связывают с митингами против итогов голосования по поправкам в Конституцию, которые они намереваются провести 15 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторами выступают не только "Открытая Россия", но и Либертарианская партия, а также движение "Весна".

В Москве митинг планировали устроить на Пушкинской площади и заявка была подана на 10000 человек. Впрочем, уже известно, что организаторы получили отказ и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

На что рассчитывали организаторы, подавая заявку на проведение митинга 15 июля, хотя до сей поры действуют ограничения на проведение массовых мероприятий? Очевидно же было, что в согласовании митингов власти откажут.

Тем более, предлог вполне разумный. Собственно, достаточно посмотреть на статистику заболеваемости в США после того, как по стране прокатилась волна протестов против расовой дискриминации.

Впрочем, из нынешней ситуации наверняка будет извлечен максимальный пропагандистский эффект о "преследовании активистов за их убеждения". В американском посольстве в Москве наверняка готовят заявление на сей счет. А то и госдепартамент подключится, куда ж без него.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы открытая россия михаил ходорковский поправки в конституцию
Новости Все >
"Его посадят или убьют". Сбывается пророчество матери Ефремова.
Робот-лаборант ускорит проведение экспериментов в тысячу раз
Дзюба спел "Голубую луну" на банкете "Зенита"
В Алуште откроется музей под открытым небом "Крепость Алустон"
В Карачаево-Черкессии установят качели над пропастью
"Он пока не достиг больших успехов". Медведев рассказал о своем сыне.
Губерниев назвал фаворита в борьбе за кресло главы СБР
Доктор Мясников рассказал, как уберечься от бубонной чумы
Министерство спорта рекомендовало возобновить все соревнования
"Оставил слова, похожие на завещание". Мэр Сеула находится в розыске.
Последние материалы
Десять кандидатов претендуют на должность главы Чувашии
Москвичам разрешили выбросить маски
Туроператор "Интурист" построит новые отели на Байкале
С 1 августа в Москве можно заполнять стадионы на 50%
Арест Фургала может привести к роспуску Госдумы
В 2021 году в Выксе начнут строить индустриально-туристский парк
Женщина погибла от нападения дикого медведя
Опубликован душевный разговор Путина и Порошенко
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Мурашко спрогнозировал количество желающих вакцинироваться от гриппа
Популярное
Новости Украины
На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"

На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.

На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Прибалтика
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Изобразительное искусство и архитектура
В гроб с телом Заграевского положат самую роскошную брошь
Российский шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров совершил кражу в аэропорту Сингапура
Усам Оздемиров Банкиры, подайте на рост экономики Усам Оздемиров Любовь Степушова Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии Любовь Степушова Василий Амирджанов В соцсетях граждан убеждают в честности голосования Василий Амирджанов
Комментарии
Следком опубликовал видео ареста хабаровского губернатора
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Индия покупает истребители у России. Будут ли претензии у Китая?
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
"Легла в гроб". Кушанашвили высказался о поведении Собчак
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
Внучка Черномырдина незаконно получила два дома на Рублевке
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дмитрий Фетисов о героях и святых США нашего времени
Где деньги лежат: президент назвал регионы, лучше всех работающие с инвесторами
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ