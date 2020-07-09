Политконсультант Минтусов: "Путин ценит свою команду"

Будет ли Путин баллотироваться на новый срок и кто станет его преемником, а также о легитимности голосования по поправкам к Конституции рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций "Никколо М", президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.

Читайте начало интервью:

Путин после Путина

— У политиков очень высокая ответственность при принятии решений. Поэтому должен быть очень высокий уровень доверия между политиками, которые находятся в одной команде. Именно поэтому когда уходит политик, то вся его команда уходит. Ты не можешь стать новым президентом и оставить всю команду старую, какими бы они честными людьми ни были, потому что понимаешь, что есть определенная часть коммуникаций, которую никто никогда не должен знать. И если человек работал до этого с другим президентом, то у тебя к нему доверия априори меньше, чем к школьному другу, которого ты всю жизнь знаешь. Даже если он сделал ошибку. Путин очень ценит свои кадры.

Если кто-то из них ошибается, Путин его наказывает в своем кругу, но никогда не выставляет на общественное поругание. Вот что значит работа в команде. Руководитель Олимпийского комитета потом стал вице-премьером по строительству.

— На встрече с медицинскими работниками Путин сказал, что готов баллотироваться и дальше. Как вы оцениваете его перспективы до 2036 года?

— Это два срока. Я думаю, что просто на всякий случай все говорят про 2036 год, чтобы напугать избирателей. Президент очень хорошо это объяснил в следующем интервью (50-минутном фильме), где он в последних кадрах говорит: если все будут знать, что он уйдет через 4-5 лет, то все начнут приемника выискивать, а работать никто не будет. Я вполне допускаю, что президент так и думает. И в этом смысле ему очень нравится неожиданное решение, которое принял Ельцин 31 декабря 1999 года, и о котором сообщил своей жене только когда ехал в Кремль. Такое решение возможно, когда президент увидит, что "следующим Путиным будет Путин", по версии господина Володина. Председатель Госдумы очень удачно свои слова пояснил: "В том смысле, что человек, который будет проводить его политику. Политика Путина — это сильная Россия". Имеется в виду другой человек, который будет проводить эту политику.

А сейчас пусть люди думают, что Путин будет до конца и пусть из этого исходят, работают, а не думают о том, кто будет следующим.

Голосуй или проиграешь

— Зрители пишут: "Голосуя за или против, вы признаете законность процесса. Надо 1 июля выходить на улицы и протестовать, выражать недоверие власти". Следующий комментарий: "Нужно в Конституцию внести только одну поправку: природные богатства принадлежат всему народу, как это было в Советском Союзе. Нет природных богатств в частной собственности. Все доходы от их продажи должны принадлежать народу".

— Я хотел здесь сделать очень важный акцент. Все говорят: законность, незаконность. Давайте разделим две истории. Первая: поправки к Конституции легитимно приняты, потому что, в соответствии с законом, для этого необходимо, чтобы за поправки проголосовали:

Государственная Дума,

2/3 законодательных собраний страны.

Они это сделали. Это один из двух путей внесения поправок в Конституцию. Второй путь, по которому не пошла страна (президент не принял это решение по понятным причинам), — это референдум. Его не было. Но сейчас происходит общенародное голосование. Оно легитимно. Президент и любой орган власти имеет право организовать общенародное голосование. Другое дело, что мы (те, кто придет и будет голосовать за либо против) выражаем общественную поддержку или не поддержку тем поправкам, которые приняты.

Совершенно легитимно, что если 90 % проголосуют против поправок, то поправки все равно будут действовать. Они уже действуют.

Другое дело, что всегда в политике очень важен психологический фактор. Президенту и другим политикам будет понятно: да, поправки приняли, но народ против них.

— Чем отличается референдум от общенародного голосования? Референдум, голосование, плебисцит — слова одной смысловой линии.

— Да, но референдум может изменить Конституцию. Общенародное голосование не меняет Конституцию.

Даже если бы поправки сейчас не были приняты властью и было проведено общенародное голосование, то с его помощью нельзя было бы внести поправки в Конституцию, потому что их может вносить только референдум.

Общенародное голосование — это все равно что сказать: мы провели репрезентативный опрос 2 миллионов граждан и из этого сделали вывод, что большая часть населения проголосует за президента. 100 миллионов — это количество избирателей в нашей стране, а здесь 2 миллиона проголосовали репрезентативно за президента, поэтому давайте распространим.

— Смотря где взять 2 миллиона. Если в Москве — одна история, в Уссурийске — другая история. Я надеюсь, что люди сделают выбор. Сложно сказать, какой выбор правильный, но пусть он будет хотя бы сознательным.

— Любой выбор правильный. Очень важно, на мой взгляд, сделать выбор. Некоторые мои коллеги призывают к бойкоту, но я считаю, это очень неправильно. У тебя есть возможность высказать свое мнение. Так приди и выскажи. И это нужно делать, а не просто сидеть и смотреть свой телевизор. Надо прийти и голосовать за либо против.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова