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Автор Антон Куликов

"Внутри всё пусто": зачем России столько партий

Политика

В России вновь началась дискуссия о том, нужно ли стране такое количество политических партий, сколько их есть сейчас. В этом году правом участвовать в региональных выборах располагают 44 политические партии. Затрудняемся сказать, есть в ли в России человек, который без подсказки может перечислить их все.

Плоды либерализации

Процесс либерализации партийной жизни начался в 2012 году, на волне массовых акций протеста. Процесс регистрации новых партий был сильно упрощен. Региональные отделения должны быть не менее чем в половине субъектов РФ, а в самой партии насчитываться не менее пятисот человек (по всей стране).

Если до 2012 года в России было восемь политических партий, то в течение двух лет была зарегистрирована 71 партия. Потом процесс пошел на спад, в 2017–2019 годах не появилось ни одной партии. В 2020 году было зарегистрировано четыре (пока еще).

Очень скоро стало понятно, что большое количество партий еще не является залогом разнообразия политической жизни. Многочисленные мелкие партии оказались просто не в состоянии вести полноценную деятельность, в первую очередь, участвовать в выборах.

Довольно скоро в многочисленных аналитических обзорах о политической ситуации в стране начали высказываться сомнения о необходимости такого количества партий.

Зачем так много?

Стоит заметить, что представили "старых" партий изначально были против серьезной либерализации законодательства на этот счет. Они подозревали, что в результате появятся партии-спойлеры, которые существенно усложнят участие в выборах.

Собственно, мнение за прошедшие годы не изменилось.

"Сегодня все новые партии — это только вывески плюс известное имя. Артиста, певицы, спортсмена, бизнесмена. А внутри всё пусто. То есть большинство партий появляются как раз-таки противоестественным образом. С подачи или с поддержкой определенных сил или высокопоставленных чиновников, которым нужно размыть голоса старых парламентских партий, создать лучшие условия для победы только одной из них", — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский РИА "Новости".

По его мнению, возможен компромисс.

"Чтобы партия могла участвовать в федеральных выборах — выдвигать кандидатов и списки на выборах в Госдуму или кандидата в президенты — у неё должно быть не менее 100 тысяч членов, и её должны представлять на местном или региональном уровне не менее 100 депутатов", — сказал он.

Едва ли, впрочем, следует ожидать каких-то административных мер. Вот, например, глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что количество партий будет сокращаться в процессе "естественного политического отбора". Хотя сам этот процесс, конечно, быстрым не будет.

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Темы региональные выборы политические партии владимир жириновский
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