Вступление в силу поправок в Конституцию России придало импульс идеологическому креативу, который может коснуться и других государственных символов страны.
Наиболее активные депутаты Государственной думы после карантинного перерыва, когда им, видимо, посоветовали не раскачивать новостную повестку, перезапустили свою деятельность.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров, вдохновленный успешной реализацией проекта по изменению Конституции страны, предложил присвоить президенту Владимиру Путину "титул".
Скорее всего, депутат имел в виду монаршее прозвище. Все-таки титулы — это из другой "оперы", но для правящей элиты, как показали последние годы, условности не имеют принципиального значения. Идеей с присвоением "титула" депутат поделился в эфире одной из радиостанций:
"Обязательно (нужен титул — ред.), но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости. Прошедшее недавно голосование — это только начало этого процесса и согласие народа на восстановление отечества в границах 1945 года. Поэтому когда Владимир Владимирович этот процесс закончит, конечно, у него будет, что называется, титул в веках, как было в отношении лидеров России или Руси в их историческом прошлом. Это — наша традиция".
Евгений Федоров, благодаря поправке в Конституции России о переданных нам традициях предков, теперь может опереться на основной закон и осуществить свою затею:
"Помните, как было: Владимир-объединитель или что-нибудь подобное. Титул — это историческая оценка, он должен привязан быть к результату, а результат для нас только один — это отмена капитулянтских решений 1991-1993 годов и восстановление исторического тысячелетнего отечества, естественно, в суверенитете и в тех же границах".
Монархи получали прозвища, исходя из анализа основных оценочных критериев, таких как:
Обретение прозвища свойственно не только монаршим особам. Подобная культурная особенность свойственна и вовсю практикуется в уголовной среде. В том сообществе прозвища (погонялова) несут ту же смысловую нагрузку и образуются по той же схеме, что и у монарших особ. Неслучайно же выдающихся воров тоже коронуют. История знает множество монархов, которые обрели прозвища:
Выбор прозвища, видимо, необходим для цементирования установленной в России государственной системы. Недавно председатель Государственной думы Вячеслав Володин доходчиво рассказал об этом:
"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил".
К закреплению в веках фигуры действующего президента России придется подойти основательно. Выбирать прозвище президенту — это серьезное и ответственное дело. Это все-таки не Конституцию за пару месяцев изменить и даже не за более длительный срок придумать имена аэропортам страны.
Необходимо будет взять во внимание и особенности перевода прозвища на иностранные языки, чтобы какого конфуза не вышло. Вот перевели "Иван Грозный" на иноземные языки, и он отчего-то стал "Ужасным" или "Жестоким". С переводом же кликухи "Паша Цветомузыка" зарубежная публика просто растерялась от сокрушительного креатива.
Можно рассмотреть разновекторные идеи. Замысел депутата Евгения Федорова с "Владимиром-объединителем" я бы тоже не стал сбрасывать со счетов, но предложил бы к рассмотрению и другие:
После обретения поправок второе дыхание открылось и у завсегдатая новостных лент депутата Виталия Милонова. Он предложил корректировку и других государственных символов России. В интервью одной из радиостанций парламентарий поделился своими соображениями:
"Гимн тоже надо поправить, я считаю. Гимн давно уже нуждается в обновлении… Мне лично в этом гимне многого не хватает. Я считаю, что он, конечно, был принят давным-давно, и, возможно, сейчас мы могли его немножечко улучшить, точно так же, как улучшить государственный флаг Российской Федерации".
Виталий Милонов предложил к триколору добавить изображение двуглавого орла. Что касается гимна, то тут уже занятие на год, не меньше. Придется решить множество задач, включая и главную — определить нюансы поэтического повествования:
Одним словом, задачи, которые сформулировали депутаты от "Единой России" Евгений Федоров и Виталий Милонов, весьма обширны и даже могут потребовать создания специального ведомства — Роспоправки.
Граждане России, которые услышат новый гимн, должны будут с первых его строк ощутить свою причастность к великому и фундаментальному. Ровно так, как обозначил конфигурацию политической и государственной системы страны председатель Госдумы Вячеслав Володин в парадигме "После Путина будет Путин".
Потребуется поэтически гармонично, доступно и убедительно донести всю суть идеологического посыла. Примерно так, как кот Базилио и лиса Алиса торжественно объяснили бы Буратино сермяжную позитивную безальтернативность:
"Если не Карабас Барабас, то кто?"
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