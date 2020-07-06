В Госдуме придумывают монаршее прозвище президенту

Вступление в силу поправок в Конституцию России придало импульс идеологическому креативу, который может коснуться и других государственных символов страны.

Наиболее активные депутаты Государственной думы после карантинного перерыва, когда им, видимо, посоветовали не раскачивать новостную повестку, перезапустили свою деятельность.

Прозвище на века

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от правящей партии "Единая Россия" Евгений Федоров, вдохновленный успешной реализацией проекта по изменению Конституции страны, предложил присвоить президенту Владимиру Путину "титул".

Скорее всего, депутат имел в виду монаршее прозвище. Все-таки титулы — это из другой "оперы", но для правящей элиты, как показали последние годы, условности не имеют принципиального значения. Идеей с присвоением "титула" депутат поделился в эфире одной из радиостанций:

"Обязательно (нужен титул — ред.), но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости. Прошедшее недавно голосование — это только начало этого процесса и согласие народа на восстановление отечества в границах 1945 года. Поэтому когда Владимир Владимирович этот процесс закончит, конечно, у него будет, что называется, титул в веках, как было в отношении лидеров России или Руси в их историческом прошлом. Это — наша традиция".

Евгений Федоров, благодаря поправке в Конституции России о переданных нам традициях предков, теперь может опереться на основной закон и осуществить свою затею:

"Помните, как было: Владимир-объединитель или что-нибудь подобное. Титул — это историческая оценка, он должен привязан быть к результату, а результат для нас только один — это отмена капитулянтских решений 1991-1993 годов и восстановление исторического тысячелетнего отечества, естественно, в суверенитете и в тех же границах".

Историческая правда

Монархи получали прозвища, исходя из анализа основных оценочных критериев, таких как:

особенности внешности;

увлеченность каким-либо делом;

личные пристрастия;

черты характера;

какие-либо свершения.

Обретение прозвища свойственно не только монаршим особам. Подобная культурная особенность свойственна и вовсю практикуется в уголовной среде. В том сообществе прозвища (погонялова) несут ту же смысловую нагрузку и образуются по той же схеме, что и у монарших особ. Неслучайно же выдающихся воров тоже коронуют. История знает множество монархов, которые обрели прозвища:

Ричард Шалтай-Болтай;

Пипин Короткий;

Карл Лысый;

Этельред Неразумный;

Филипп Кривой;

Карл Безумный;

Мария Кровавая (или Кровавая Мэри).

Президентское имя

Выбор прозвища, видимо, необходим для цементирования установленной в России государственной системы. Недавно председатель Государственной думы Вячеслав Володин доходчиво рассказал об этом:

"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил".

К закреплению в веках фигуры действующего президента России придется подойти основательно. Выбирать прозвище президенту — это серьезное и ответственное дело. Это все-таки не Конституцию за пару месяцев изменить и даже не за более длительный срок придумать имена аэропортам страны.

Необходимо будет взять во внимание и особенности перевода прозвища на иностранные языки, чтобы какого конфуза не вышло. Вот перевели "Иван Грозный" на иноземные языки, и он отчего-то стал "Ужасным" или "Жестоким". С переводом же кликухи "Паша Цветомузыка" зарубежная публика просто растерялась от сокрушительного креатива.

Можно рассмотреть разновекторные идеи. Замысел депутата Евгения Федорова с "Владимиром-объединителем" я бы тоже не стал сбрасывать со счетов, но предложил бы к рассмотрению и другие:

Владимир Импортозаместитель;

Владимир Стабильный;

Владимир Бессменный;

Владимир Скрепохранитель.

На труд и на подвиги нас вдохновил

После обретения поправок второе дыхание открылось и у завсегдатая новостных лент депутата Виталия Милонова. Он предложил корректировку и других государственных символов России. В интервью одной из радиостанций парламентарий поделился своими соображениями:

"Гимн тоже надо поправить, я считаю. Гимн давно уже нуждается в обновлении… Мне лично в этом гимне многого не хватает. Я считаю, что он, конечно, был принят давным-давно, и, возможно, сейчас мы могли его немножечко улучшить, точно так же, как улучшить государственный флаг Российской Федерации".

Виталий Милонов предложил к триколору добавить изображение двуглавого орла. Что касается гимна, то тут уже занятие на год, не меньше. Придется решить множество задач, включая и главную — определить нюансы поэтического повествования:

упоминать ли по типу "партия Ленина — сила народная" правящую политическую элиту с ее лидером;

в отсутствие литературно-пафосного изложения истории партии "Единая Россия" от чего отталкиваться автору текста в создании образов;

если в гимне будет упомянуто прозвище лидера, то оно должно органично вписываться в контекст торжественной песни;

определить духовную нагрузку концептуального образа Государственного совета и многое другое.

Творческая сверхзадача

Одним словом, задачи, которые сформулировали депутаты от "Единой России" Евгений Федоров и Виталий Милонов, весьма обширны и даже могут потребовать создания специального ведомства — Роспоправки.

Граждане России, которые услышат новый гимн, должны будут с первых его строк ощутить свою причастность к великому и фундаментальному. Ровно так, как обозначил конфигурацию политической и государственной системы страны председатель Госдумы Вячеслав Володин в парадигме "После Путина будет Путин".

Потребуется поэтически гармонично, доступно и убедительно донести всю суть идеологического посыла. Примерно так, как кот Базилио и лиса Алиса торжественно объяснили бы Буратино сермяжную позитивную безальтернативность:

"Если не Карабас Барабас, то кто?"