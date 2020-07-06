Преодолевая травму: либералы решают, как быть дальше

Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом. А оппозиция травмирована, в ее рядах царят разочарование и уныние. Такое ощущение, будто итоги голосования были весьма неожиданными... А впрочем, обычная история - ровно такая же реакция после выборов главы государства или думских.

Что делать дальше?

Голосование по поправкам основатель "Яблока" Григорий Явлинский и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов дружно назвали "спецоперацией". Только для первого это "спецоперация по разрушению российской государственности", а для второго - "спецоперация по удержанию власти Путиным".

Все понятно, но что делать дальше? Дальше единый день голосования, который в этом году пройдет 13 сентября. Но такое впечатление, что о них пока из лондонского далека думает только Михаил Ходорковский. Ну как думает - так, мысли вслух.

Бывший олигарх выступил за консолидированное продвижение кандидатов на предстоящих региональных выборах. При этом Ходорковский предлагает некий предварительный фильтр, что-то вроде праймериз. По его мнению, "общую поддержку" должен получать кандидат, который "смело выступает" против узурпаторов и за правовое государство, а главное - "может победить".

Любопытно было б, конечно, понять, каким образом предполагается этих смелых кандидатов определять, если до выборов осталось чуть более двух месяцев. И вообще не очень-то похоже, чтобы либеральная оппозиция всерьез готовилась к сентябрьским выборам.

Ничего нового

Вот, например, процитируем заявление ПАРНАСа, которое было посвящено итогам общероссийского голосования по поправкам: "Партия народной свободы (ПАРНАС) призывает всех граждан России, которым дороги идеалы свободы и достоинства, объединить свои усилия и начать широкую общественную кампанию за свободные и честные выборы с тем, чтобы заставить нынешние власти изменить закон и провести выборы в Госдуму в соответствии с Конституцией под контролем гражданского общества".

Ну то есть опять то же самое - возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке... Никакой тактики, не говоря уж о стратегии. И опять речь о выборах в Госдуму. А региональные выборы как же?

"Только мощное, но ненасильственное политическое движение с твердым ценностным стержнем и подробной реалистичной программой обустройства России может сохранить для нашей страны возможность развития и обретения в мире XXI века места, достойного нашей истории и культуры, достойного наших людей", - а это уже основатель "Яблока" Григорий Явлинский. Можно было бы сказать, "строит планы на будущее", да вот только планам этим не один год.

Единственный вывод, который можно сделать - в нынешнем своем виде российская либеральная оппозиция не в состоянии оказывать хоть сколько-нибудь заметное влияние на политические процессы в стране. Конечно, это не открытие. И призывы объединяться от представителей этих партий звучат, скажем так, нелепо.