Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"

Почему по всему миру растут недовольства и протесты? Как в России? Можно ли считать результаты голосования по поправкам в Конституцию благоприятными? Почему — нет? Почему обществу нужен новый консенсус? Почему — да? Каким он должен быть? На эти и другие вопросы Вадима Горшенина в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

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Новое переселение народов

— Петр, ты сказал, что в успешных регионах большое недовольство возникает, в том числе из-за того, что туда едут люди из деградирующих мест. А сейчас это происходит в больших масштабах по всему миру. Это — просто новое великое переселение народов.

— Да. Сейчас происходит грандиознейшая миграция людей по экономическим причинам, которые оказываются ненужными там, где они родились. И это происходит не только в России, но и по всему миру. И этим все, прежде всего сами мигранты, недовольны. Но недовольны и местные. Протесты растут, а власти не знают, что с этим делать.

Простая раздача денег не работает. Дональд Трамп начал раздавать деньги людям, которые потеряли работу, а там 20% трудоспособного населения сейчас не имеет работы. Это — беспрецедентная история в Соединенных Штатах. Такого не было никогда, даже во время Великой депрессии. И люди предпочитают получать пособия, потому что они больше, чем они могут заработать.

Но это тоже вызывает рост протеста. Люди, естественно, выплескивают негативную энергию, которая у них копилась годами, если не десятилетиями, — а может, кстати, и столетиями, передавалась из поколения в поколение, — сейчас на улицах. Это — не какой-то локальный процесс. Все процессы в развитом мире сейчас примерно одинаковые.

И то, что у нас в стране такое относительно шаткое большинство проголосовало за поправки, совсем не говорит о том, что они всем довольны. Против проголосовало тоже очень много людей. Мы с опозданием, но тоже идем в направлении сравнивания сил. А когда будет 50% за, 50% против, это дело уже запахнет керосином. Тем более, ситуация очень быстро меняется.

— Даже при наличии 30% официально против, обществу необходим новый консенсус. А на самом деле уже сейчас против может быть большее число людей. Очень многим что-то да не нравится, просто не все об этом заявляют.

— Да, абсолютно правильно.

— Как бы ты определил принципы этого нового консенсуса?

— Я бы определил их таким образом, что мы на самом деле срочно нуждаемся в месте для дискуссий и в настоящих представителях своих социальных общностей, социальных групп, которые будут в этом месте дискутировать. Условно говоря, нам нужен настоящий парламент, где заседают люди, которые реально нас представляют. Если будет настоящее представительство, значит, мы все будем в этом участвовать.

Главное, что это голосование и вообще все социальные, миграционные, экономические процессы показывают, что противоречия пока еще не поздно начать снимать диалогом. Недопустимо продолжении ситуации, когда Борис Грызлов сказал: парламент — не место для дискуссий. Он вошел в историю с этой фразой.

Это место должно стать местом для дискуссий. А прежде всего, такими должны стать муниципалитеты. Сейчас, к сожалению, у нас абсолютный перекос в сторону исполнительной власти.

Сейчас мы обсуждаем кодекс административных правонарушений. Там — очень много отсылок к тому, что "решается правительством", "методика утверждается правительством". То есть закон такой: вам положен штраф, а как, что и сколько — утверждается правительством.

По сути, правительство является в данном контексте не только исполнительным органом, но и законодательным, потому что оно устанавливает нормы закона, а прямые отсылки на это содержатся в законе. Такого, конечно, быть не должно.

Деструктивный процесс уплотнения власти должен смениться на обратный процесс. Иначе мы придем к тому, что эти 30%, про которые голосовали против, и многие другие люди, которые на самом деле согласны с властью только частично, поймут, что их никто не представляет. Хоть одна парламентская партия выступила против поправок?

Немного о КПРФ

— КПРФ.

— Сколько она в Думе занимает? — Совсем небольшую часть.

— За несколько дней до итогового дня голосования повязали руководителя отдела по протестной работе МГК КПРФ Павла Иванова. Он пытался вывести людей на митинг. Но потом с ним никто не мог связаться.

— Вот. Всего одна партия, которая явно занимает не то место в Думе, которое соответствует той страте людей, которые выступают против. Это говорит о том, что что-то не так в Государственной Думе. И эту ситуацию надо как-то разруливать. Должно быть нормальное представительство. Должна быть дискуссия. Должен быть диалог. Люди должны как-то взаимодействовать между собой.

Большинство должно учитывать интересы меньшинства. Не должно быть такого: нас больше, поэтому мы всегда правы, а вы, пока вы меньшинство, постойте в сторонке. Тем более, что на самом деле это далеко не всегда так.

Мы сейчас в Москве занимаемся историей с автомобилями, парковками и всем остальным. И несмотря на то, что в некоторых советах депутатов абсолютное большинство наших сторонников, которые выступают против платных парковок, за развитие автомобильной инфраструктуры и так далее, чиновники мэрии Москвы их просто не замечают.

Они говорят: вы — пыль под ногами, идите куда-то туда. Такого быть не должно, потому что это в итоге приводит к очень печальным последствиям. Реально печальным. Какие бы добрые цели ни преследовали люди, которые занимаются управлением, такое в современных условиях не доведет до добра. Я это вижу прямо по тому, что происходит на улицах, по высказываниям людей. Люди сильно раздражены.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев