Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Вадим Горшенин

Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"

Политика

Почему по всему миру растут недовольства и протесты? Как в России? Можно ли считать результаты голосования по поправкам в Конституцию благоприятными? Почему — нет? Почему обществу нужен новый консенсус? Почему — да? Каким он должен быть? На эти и другие вопросы Вадима Горшенина в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Читайте начало интервью:

Новое переселение народов

— Петр, ты сказал, что в успешных регионах большое недовольство возникает, в том числе из-за того, что туда едут люди из деградирующих мест. А сейчас это происходит в больших масштабах по всему миру. Это — просто новое великое переселение народов.

— Да. Сейчас происходит грандиознейшая миграция людей по экономическим причинам, которые оказываются ненужными там, где они родились. И это происходит не только в России, но и по всему миру. И этим все, прежде всего сами мигранты, недовольны. Но недовольны и местные. Протесты растут, а власти не знают, что с этим делать.

Простая раздача денег не работает. Дональд Трамп начал раздавать деньги людям, которые потеряли работу, а там 20% трудоспособного населения сейчас не имеет работы. Это — беспрецедентная история в Соединенных Штатах. Такого не было никогда, даже во время Великой депрессии. И люди предпочитают получать пособия, потому что они больше, чем они могут заработать.

Но это тоже вызывает рост протеста. Люди, естественно, выплескивают негативную энергию, которая у них копилась годами, если не десятилетиями, — а может, кстати, и столетиями, передавалась из поколения в поколение, — сейчас на улицах. Это — не какой-то локальный процесс. Все процессы в развитом мире сейчас примерно одинаковые.

И то, что у нас в стране такое относительно шаткое большинство проголосовало за поправки, совсем не говорит о том, что они всем довольны. Против проголосовало тоже очень много людей. Мы с опозданием, но тоже идем в направлении сравнивания сил. А когда будет 50% за, 50% против, это дело уже запахнет керосином. Тем более, ситуация очень быстро меняется.

— Даже при наличии 30% официально против, обществу необходим новый консенсус. А на самом деле уже сейчас против может быть большее число людей. Очень многим что-то да не нравится, просто не все об этом заявляют.

— Да, абсолютно правильно.

— Как бы ты определил принципы этого нового консенсуса?

— Я бы определил их таким образом, что мы на самом деле срочно нуждаемся в месте для дискуссий и в настоящих представителях своих социальных общностей, социальных групп, которые будут в этом месте дискутировать. Условно говоря, нам нужен настоящий парламент, где заседают люди, которые реально нас представляют. Если будет настоящее представительство, значит, мы все будем в этом участвовать.

Главное, что это голосование и вообще все социальные, миграционные, экономические процессы показывают, что противоречия пока еще не поздно начать снимать диалогом. Недопустимо продолжении ситуации, когда Борис Грызлов сказал: парламент — не место для дискуссий. Он вошел в историю с этой фразой.

Это место должно стать местом для дискуссий. А прежде всего, такими должны стать муниципалитеты. Сейчас, к сожалению, у нас абсолютный перекос в сторону исполнительной власти.

Сейчас мы обсуждаем кодекс административных правонарушений. Там — очень много отсылок к тому, что "решается правительством", "методика утверждается правительством". То есть закон такой: вам положен штраф, а как, что и сколько — утверждается правительством.

По сути, правительство является в данном контексте не только исполнительным органом, но и законодательным, потому что оно устанавливает нормы закона, а прямые отсылки на это содержатся в законе. Такого, конечно, быть не должно.

Деструктивный процесс уплотнения власти должен смениться на обратный процесс. Иначе мы придем к тому, что эти 30%, про которые голосовали против, и многие другие люди, которые на самом деле согласны с властью только частично, поймут, что их никто не представляет. Хоть одна парламентская партия выступила против поправок?

Немного о КПРФ

— КПРФ.

— Сколько она в Думе занимает? — Совсем небольшую часть.

— За несколько дней до итогового дня голосования повязали руководителя отдела по протестной работе МГК КПРФ Павла Иванова. Он пытался вывести людей на митинг. Но потом с ним никто не мог связаться.

— Вот. Всего одна партия, которая явно занимает не то место в Думе, которое соответствует той страте людей, которые выступают против. Это говорит о том, что что-то не так в Государственной Думе. И эту ситуацию надо как-то разруливать. Должно быть нормальное представительство. Должна быть дискуссия. Должен быть диалог. Люди должны как-то взаимодействовать между собой.

Большинство должно учитывать интересы меньшинства. Не должно быть такого: нас больше, поэтому мы всегда правы, а вы, пока вы меньшинство, постойте в сторонке. Тем более, что на самом деле это далеко не всегда так.

Мы сейчас в Москве занимаемся историей с автомобилями, парковками и всем остальным. И несмотря на то, что в некоторых советах депутатов абсолютное большинство наших сторонников, которые выступают против платных парковок, за развитие автомобильной инфраструктуры и так далее, чиновники мэрии Москвы их просто не замечают.

Они говорят: вы — пыль под ногами, идите куда-то туда. Такого быть не должно, потому что это в итоге приводит к очень печальным последствиям. Реально печальным. Какие бы добрые цели ни преследовали люди, которые занимаются управлением, такое в современных условиях не доведет до добра. Я это вижу прямо по тому, что происходит на улицах, по высказываниям людей. Люди сильно раздражены.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сша кпрф синие ведерки дональд трамп петр шкуматов поправки в конституцию
Новости Все >
Bloomberg: Китай собирается обвалить цены на нефть
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
Экс-жена Авербуха прокомментировала роман бывшего мужа с Арзамасовой
В Петербурге ожидается рост тарифов на ЖКХ
Эксперт прокомментировала закон об упрощении получения гражданства РФ
Бывшая ведущая музканала подверглась нападению в гостинице
Депутат ГД пояснил закон и право президента "дарить" землю
Организаторы «Бессмертного полка» объяснили перенос акции
Самолет с туристами приводнился на озере Байкал
Демограф: население планеты вырастет, а развитых стран - сократится
Последние материалы
Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"
Музыкант и в гетто - музыкант
Bloomberg: Китай собирается обвалить цены на нефть
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
Писатель Юрий Милославский: отношение к России в США не изменится
Экс-жена Авербуха прокомментировала роман бывшего мужа с Арзамасовой
В Петербурге ожидается рост тарифов на ЖКХ
Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой
Эксперт прокомментировала закон об упрощении получения гражданства РФ
Бывшая ведущая музканала подверглась нападению в гостинице
Популярное
Новости футбола
За сутки семье погибшего футболиста "Локомотива" собрали 10 млн

Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.

За сутки семье погибшего футболиста "Локомотива" собрали 10 млн
Алиев: "Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры"
Азербайджан
Алиев: "Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры"
Российский шоу-бизнес
Пугачева больше не является близким другом Киркорова
Новости Белоруссии
Президентство Лукашенко спасет армия Белоруссии
Любовь Степушова Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой Любовь Степушова Василий Амирджанов Противников поправок назвали провокаторами Василий Амирджанов Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер
Комментарии
В России начнут наказывать всех, кто призывает вернуть Крым Украине
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Пугачева больше не является близким другом Киркорова
Титов: Шнуров планирует стать депутатом Госдумы
В РФ предложили выдавать разрешение на рождение детей
Парень Насти Тропицель может быть причастен к ее гибели
Пугачева больше не является близким другом Киркорова
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Что нужно сделать для "уничтожения" "Северного потока-2"
Трамп рассказал о новой "супер-пупер ракете"
Противников поправок назвали провокаторами
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ